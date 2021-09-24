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В Конгрессе потребовали отставки Байдена и Харрис из-за Афганистана
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Член Палаты представителей Соединенных Штатов от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис из-за нарушения клятвы об обеспечении национальной безопасности США при выводе войск из Афганистана.
«Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву «заботиться о добросовестном исполнении законов», не обеспечив национальной безопасности США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения, опубликованного на сайте конгрессмена.
Боберт отмечает, что при выводе войск из Афганистана там было оставлено дорогостоящее оборудование, и не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Претензии члена палаты распространяются и на вице-президента Камалу Харрис, на импичменте которой она также настаивает. Как заявила Боберт, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса. Нерешительность и некомпетентность президента США, заявляет Боберт, стоили жизни американцам в Афганистане.
Напомним, 15 сентября сенатор-республиканец Джош Хоули потребовал отставки Байдена, глав Госдепартамента США и Пентагона Энтони Блинкена и Ллойда Остина, а также советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана.
В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующий американской администрации в Афганистане.
Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
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Сирия пригрозила США повторением Афганистана
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Соединенные Штаты должны немедленно вывести войска с территории Сирии, иначе их ждет такой же унизительный исход, как в Афганистане, заявил глава сирийского МИД Фейсал Микдад.
«Мы хотим, чтобы они (США) сфокусировали свое внимание на Афганистане. Пусть там занимаются своим делом, после тотально унизительного вывода американских войск из Афганистана. Что нам нужно сейчас, ...так это чтобы американцы ушли из Сирии. В противном случае они столкнутся с таким же исходом, что и в Афганистане», – приводит слова Микдада РИА «Новости».
Министр иностранных дел Сирии также сообщил, что провел прекрасную встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. «Она прошла прекрасно, как и всегда. Мы координируем наши совместные усилия. Недавно состоялся визит президента Башара Асада, в ходе которого он и президент Владимир Путин определили нашу дальнейшую стратегию (сотрудничества)», – сказал Микдад.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Соединенным Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.
Напомним, в сентябре 2020 года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.
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Эксперт оценил угрозу новых антироссийских санкций США
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«Прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила санкции против «Северного потока – 2», а также санкции против физических лиц и госдолга России.
«Достигнутое между Байденом и Меркель соглашение по «Северному потоку – 2» постепенно уходит в прошлое, равно как заканчивается и политическая карьера канцлера Германии. Поэтому здесь могут появиться неприятности и для России, и для Германии», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
Но «для того, чтобы санкции против «Северного потока – 2» вступили в силу, помимо голосов Палаты представителей, «необходимо добиться одобрения этой инициативы в Сенате, подписания пакета санкций в Белом доме и самое главное – желания Байдена реализовать их».
Кроме того, эксперт сомневается в том, что новые санкции как-то существенно повлияют на сам проект, «потому что технически он уже достроен». Он также напомнил, что «санкции, введенные Трампом против «Северного потока – 2», хоть и мешали строительству газопровода, но не препятствовали ему».
Что касается санкций против физических лиц и госдолга России, то здесь, «надо понимать, что политика Вашингтона и политика Байдена – это не одно и то же». «Президент США после встречи с Владимиром Путиным в Женеве, как мне кажется, хотел бы сделать отношения с Россией предсказуемыми или даже доброжелательными, – объясняет он. – Но, с другой стороны, на него сильно давит Конгресс, который обвиняет президента в слишком мягком отношении к России и требует вводить новые санкции».
«Многое будет зависеть от двусторонней повестки отношений и намерений Байдена. Кроме того, прохождение всех этапов одобрения санкций дает президенту США лишь право их ввести, но не обязывает к этому», – резюмировал эксперт.
Ранее Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года) приняла законодательную инициативу о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2».
Автором поправки стал республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Инициативой предусмотрено, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, «ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию» газопровода. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Ограничительные меры также предполагают запрет въезда на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз лицам, связанным с проектом.
Кроме того, Палата представителей Конгресса США приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов, якобы причастных к нарушениям прав человека. Также конгрессмены США одобрили ужесточение санкций против госдолга России
При этом одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
Ранее Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение ужесточить американские санкции против суверенного долга России.
Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко поблагодарил Конгресс США за принятие нормы об обязательных санкциях против ответственных за строительство, планирование и эксплуатацию «Северного потока – 2», призвав Соединенные Штаты «дожать» проект «Северный поток – 2». Ранее Витренко заявил, что американские санкции еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2».
В среду комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который призывает ввести санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.
В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий в связи с предложением Конгресса США ввести новые санкции против российских официальных лиц и общественных деятелей.
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В Таджикистане рассказали о судьбе застрявших в стране афганских пилотов
Прибывших в Таджикистан 150 афганских летчиков, обучавшихся военными США, насильно никто не удерживает, им разрешили въехать в страну из принципов гуманности.
«Учитывая, что они бежали из Афганистана с риском для жизни, власти разрешили им въехать на территорию Республики Таджикистан из принципов гуманности и добрососедства», – приводит слова источника в правительстве в своем Telegram «Sputnik Таджикистан».
Пока ни одно государство не изъявило желания принять пилотов, но их дело находится на рассмотрении.
Ранее 150 афганских летчиков, обучавшихся военными США, сбежали в Таджикистан, где у них отобрали мобильники и ограничили контакты из соображений безопасности, откуда никто не спешит их эвакуировать в Штаты.
До этого Американское издание The Wall Street Journal заявило, что в Узбекистане находятся 46 перебазированных из Афганистана военных самолетов и вертолетов. При этом Вашингтон якобы договорился с Ташкентом об эвакуации на базу США в Дохе 585 афганских летчиков и экипажей воздушных судов с семьями.
Напомним, 15 августа талибы* вошли в Кабул. В тот же день движение «Талибан*» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Песков: Корректор речи Байдена в ООН прошляпил ошибку в отношении Чечни
Корректоры речи президента США Джо Байдена, с которой он выступил на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, «прошляпили» географическую ошибку в отношении Чечни, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во вторник президент США с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, отдельно упомянув при этом Чечню и Камерун.
«Что касается упоминания российского региона в смысловом контексте вместе с независимым государством, наверное, чуть-чуть прошляпили корректоры текста выступления, ибо с точки зрения политической географии это не верно», – указал Песков, передает ТАСС.
Песков также заявил, что в Кремле считают отрадным заявление Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее также прокомментировал негативное заявление Байдена, пригласив его посетить регион.
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Также в Нью-Йорке запланировано проведение встречи G20 по ситуации в Афганистане.
Захарова в Facebook сообщила, что у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред России при ООН Василий Небензя.
Министерская встреча G20 по Афганистану состоится 22 сентября. В ней также примут участие представители агентств ООН, передает РИА «Новости».
Напомним, с 21 по 27 сентября на Генассамблее ООН проходит неделя высокого уровня. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
МИД отверг планы по превращению ШОС в военно-политический блок с ОДКБ
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не рассматривает возможность превращения в некий военно-политический блок, но практика взаимодействия с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет наращиваться, заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.
«По линии ШОС регулярно проводятся военные и антитеррористические учения «Мирная миссия». В «Мирной миссии» участвуют и государства-члены ШОС, и ряд государств, которые имеют двойное членство в организациях (ШОС и ОДКБ). Это тоже элемент того, как они взаимодействуют. А такая практика, я так понимаю, будет наращиваться, потому что такой интерес есть. Тем более что объективные задачи и цели организаций совпадают …. Но ни в коем случае ШОС не ведет речь о превращении в некий военно-политический блок», – сказал он, передает ТАСС.
Хакимов также заявил, что страны ШОС надеются, что движение «Талибан*» (запрещено в РФ) выполнит свои обещания по обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом и наркотрафиком.
«Одно из обязательств, которые, насколько известно, брали на себя талибы* во время переговоров со всеми сторонами, с которыми они проводят, прежде всего, напомню, по соглашению с Соединенными Штатами от февраля прошлого года, это создание переходного правительства и выполнение обязательств по борьбе с терроризмом, обеспечение безопасности, борьба с наркотрафиком. Одно из условий, которые государства-члены ШОС хотели бы, чтобы талибы выполнили, это как раз те обещания, которые они дают с точки зрения недопущения перелива нестабильности на соседние государства, готовность вместе купировать действия радикальных террористических группировок, препятствовать наркотрафику и трансграничной преступности», –– сказал он.
Кроме того, Хакимов указал, что вступление Афганистана в ШОС пока не рассматривается по объективным причинам. «Те заявки, которые у нас имеются: например, заявка Афганистана на членство в ШОС. По объективным причинам о практическом рассмотрении этой заявки сегодня речи не идет. Я думаю, не надо даже объяснять, какие причины препятствуют», – отметил он.
Также в ШОС не обсуждают признание талибов. «Движение талибов как террористическая организация было запрещено в РФ. Но объективная реальность сегодня такова, что то, что мы называем движением талибов, находится у власти. Сформировано новое временное правительство. На данном этапе речь не идет о признании, речь идет о том, чтобы налаживать контакты с теми, кто пришел к власти, причем с целью вовлечения их в конструктивный диалог», – сказал он.
Ранее спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с «Талибаном» поддерживать контакты «в интересах мира и процветания Афганистана».
В начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Джонсон назвал Байдена «живым божеством»
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Президент США Джо Байден является «живым божеством» национальной железнодорожной пассажирской корпорации Amtrak (США), заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
«Вы приехали на (поезде) Amtrak, верно? И вы живое божество в Amtrak, позвольте вам сказать. Они вас любят», – приводит слова британского премьера ТАСС.
Байден ответил, что «так и должно быть», ведь он проехал поездами Amtrak «миллионы миль» и, «если бы был кондуктором, то стал бы первым по старшинству». По словам Байдена, в течение 36 лет работы сенатором он едва ли не каждый рабочий день пользовался услугами компании Amtrak, добираясь в Вашингтон из своего дома в штате Делавэр на поезде. Затем он пользовался поездами этой компании, когда стал вице-президентом. Сообщается, что он проехал свыше 2 млн миль (3,2 млн км).
Напомним, весной Байден пошутил, что впервые его избрали в американский сенат 180 лет назад. Кроме того, СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США в адрес маленькой девочки: «Вот что я вам скажу: посмотрите на нее, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги».
Кремль не стал раскрывать детали обсуждения Путиным оскорбления со стороны Байдена
Кремль не будет раскрывать СМИ детали обсуждения президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом оскорбления со стороны американского лидера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя описание этого эпизода в новой книге журналиста Боба Вудворда.
«Эта тема затрагивалась в ходе одного из телефонных разговоров (Путина и Байдена). Вместе с тем не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ», – сказал Песков, передает ТАСС.
Во фрагментах книги известного американского журналиста Боба Вудворда, которые приводит телеканал ABC News, говорится, что Путин якобы заявил Байдену в телефонном разговоре 13 апреля, что он «расстроен» высказываниями Байдена в его адрес. Американский президент, в свою очередь, заявил, что его слова не были «преднамеренными».
Песков также заявил, что в Кремле считают отрадным заявление Джо Байдена в Генассамблее ООН о веке дипломатии, но сожалеют об отсутствии слов про взаимоуважение стран и равенство. «Для нас главное, что Байден говорил о том, что прекращены войны, что начался век дипломатии – это слышать, безусловно, отрадно. Конечно, к сожалению, мы не услышали каких-то заявлений о том, что отношения нужно устраивать все-таки на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга, на равноправной основе. Это те принципы, которых мы придерживаемся сами», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
«Что касается упоминания российского региона в основном контексте вместе с независимым государством, ну, наверное, это чуть-чуть прошляпили корректоры текстов выступления, ибо с точки зрения политической географии это неверно», – добавил Песков.
Он отметил, что в Чечне уже ответили на высказывания Байдена «весьма красочно и исчерпывающее».
Ранее Байден на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Вашингтон не стремится к новой «холодной войне» и расколу мира. Байден в своем дебюте на трибуне ООН ни разу не упомянул Россию. Особого упоминания удостоился только российский регион Чечня в контексте соблюдения прав сексуальных меньшинств. Республиканские власти отвергли критику в свой адрес.
Россия изложила на встрече G20 свой подход к ситуации в Афганистане
Замглавы МИД России Сергей Вершинин озвучил позицию Москвы по ситуации в Афганистане на министерской встрече G20 на полях Генассамблеи ООН.
Вершинин сообщил, что на заседании «от имени России выступал» он. Российская сторона озвучила свои «последовательные подходы к ситуации в Афганистане». По мнению Москвы, важно добиться «нормализации ситуации», «координировать подходы международного сообщества», решать «гуманитарные проблемы через координацию международного сообщества».
Замглавы МИД России сказал, что большая часть ответственности лежит на США и тех странах, чье военное присутствие в Афганистане длилось два десятка лет. Вершинин отметил, что Афганистан является «горячей темой», которую Россия планирует обсуждать в ходе всех международных контактов на полях ГА ООН, передает ТАСС.
Как заявил по итогам встречи G20 госсекретарь США Энтони Блинкен, международное сообщество ожидает, что движение «Талибан*» будет строго придерживаться своих обязательств. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар призвал международное сообщество объединиться для оказания гуманитарной помощи Афганистану.
Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду на то, что страны, ответственные за нынешнюю ситуацию в Афганистане, всерьез задумаются над своими действиями и предпримут практические шаги для решения трудностей, с которыми сталкивается афганский народ, а также выполнят лежащие на них обязательства.
Напомним, в Нью-Йорк, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, прибыл глава МИД России Сергей Лавров.
Байден во время выступления перепутал США и ООН
Американский президент Джо Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи, сообщает телеканал Sky News.
«Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и что самое важное, это присуще данной организации – Соединенным Штатам», – сказал он.
Таким образом, Байден перепутал слова states (United States of America – США) и nations (United Nations – ООН), передает РИА «Новости».
Глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).
Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
«Талибан» решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны
«Талибан*» (движение запрещено в России и признано террористическим) решил назначить послов в тех странах, которые признают новые власти Афганистана, заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.
«После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет», – сообщил Муджахид в интервью РИА «Новости».
Он также отметил, что в случае признания Москвой нового афганского руководства в Россию отправится новый посол.
«Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения», – заключил представитель талибов.
Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы* изъявляли желание выступить в ООН.
Талибы опровергли присутствие «Аль-Каиды» в Афганистане
Утверждения о том, что террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) присутствует в Афганистане, являются пропагандой, заявил представитель движения «Талибан*» Забиулла Муджахид.
По словам Муджахида, талибы* «не видят в Афганистане никого, кто принадлежал бы к «Аль-Каиде»*. Муджахид напомнил, что новые власти Афганистана «взяли на себя обязательства перед Соединенными Штатами в этом отношении». «Мы никому не позволим угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Tolo News.
Напомним, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл заявлял, что главарь «Аль-Каиды»* Айман аз-Завахири живет в Афганистане и его укрывают талибы*. Глава национальной разведки США Эврил Хейнс сказала, что сейчас основные террористические угрозы для США исходят из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, а не Афганистана. А глава Госдепа Энтони Блинкен заявил о деградации «Аль-Каиды»*. По его словам, положение террористической организации в Афганистане пока не позволяет ей совершать атаки за рубежом.
Россия, Китай и Пакистан договорились с талибами о контактах в интересах Афганистана
Спецпредставители России, Китая и Пакистана договорились с «Талибаном» (движение запрещено в России как террористическое) поддерживать контакты «в интересах мира и процветания Афганистана», сообщили в МИД.
Консультации прошли в Кабуле 21-22 сентября. Россию на них представлял спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, говорится в комментарии на сайте МИД.
«Достигнута договоренность о поддержании конструктивных контактов в интересах мира и процветания Афганистана, стабильности и развития региона», – отмечается в сообщении.
Указывается, что «в углубленном и конструктивном ключе обсужден широкий спектр вопросов», а также «выражена поддержка борьбе с терроризмом и наркотрафиком».
Вместе с тем представитель талибов* Билал Карими сообщил, что движение отправило письмо в ООН, в которым призывает «установить отношения с целью проложить путь для взаимодействия». Талибы рассчитывают, что «ООН позитивно ответит на это письмо, чтобы могла начаться совместная работа», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что талибы захотели выступить на ГА ООН.
Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.
Путин и премьер Италии обсудили подготовку к саммиту G20
Президент России Владимир Путин и глава итальянского правительства Марио Драги обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме и ситуацию в Афганистане, сообщает итальянский правительственный дворец Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В центре переговоров была ситуация в Афганистане и подготовка к саммиту G20, который состоится в Риме в конце октября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Итоговой саммит «Двадцатки» состоится в итальянской столице 30-31 октября. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
Евросоюз решил открыть представительство в Афганистане
Евросоюз (ЕС) работает над открытием своего представительства в Кабуле, но о сроках из-за безопасности говорить рано, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки», – приводит ТАСС слова Бореля.
Ранее «Талибан*» (запрещено в России) решил отправить послов в признавшие смену власти в Афганистане страны.
Напомним, выступление главы Афганистана в Генассамблее ООН планировалось провести 22 сентября. Однако Ашраф Гани бежал из страны, захваченной «Талибаном». Талибы* изъявляли желание выступить в ООН.
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