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США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией
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Вашингтон «продемонстрирует на деле» свое желание восстановить отношения с Парижем после создания оборонного альянса AUKUS, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
На пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен сказал, что восстановление отношений с Францией «потребует времени и упорной работы», и Вашингтон покажет свою готовность «не только на словах, но и на деле». «Я полон решимости тесно сотрудничать с министром Ле Дрианом (глава МИД Франции) по этой важной теме», – отметил госсекретарь, пишет «Коммерсант».
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.
В Германии заявили об изоляции Франции со стороны ЕС и США
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«Брюссель произносит лишь декларативные фразы, на деле же Франция остается изолированной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о солидарности Евросоюза с Францией на фоне кризиса в отношениях Парижа, Вашингтона и Лондона.
«Не стоит преувеличивать европейскую солидарность, Боррель говорит лишь дежурные фразы. Он должен защищать Францию – одного из главных членов Евросоюза. Но несмотря на декларации Брюсселя, критика в отношении Вашингтона удивительно мягкая или вообще отсутствует. Особенно это касается Германии, Польши и стран Прибалтики», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, «Франция в этом вопросе остается изолированной и не может рассчитывать на что-то большее, чем декларативные заявления о солидарности».
Эксперт также отметил, что «США приняли стратегическое решение создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО для полномасштабного сдерживания Китая». «За исключением Великобритании, никто из европейских союзников США не захотел бы «бодаться» с КНР. Франция тоже никогда не поддерживала американскую политику в этом направлении. Так что американцы приняли принципиальное решение, не учитывая мнение европейских союзников», – пояснил он.
«Конечно, для Франции это большой удар, поэтому она будет жаловаться на поведение Вашингтона, – констатировал Рар. – Но американцы дипломатично объяснят Парижу, что Франция сама выбрала такой вариант развития событий, не пожелав идти на полное сдерживание Китая».
Политолог предполагает, что в каких-то коммерческих вопросах американцы в будущем могут уступить и «пропустить французов вперед», но в большой политической игре поблажек ожидать не стоит.
«Европейцы оказались перед очень серьезным выбором: продолжать и дальше защищать американскую повестку дня во всем мире, работая над укреплением Pax Americana, или же создавать свою собственную армию и самостоятельно обеспечивать безопасность, – отметил собеседник. – На второе никто, кроме самой Франции, пойти не готов».
При этом, по словам Рара, «тенденция на создание автономной Европы может появиться, но не при нынешнем руководстве Евросоюза, которое кровно заинтересовано в американской финансовой и политической поддержке».
«Сейчас нет даже намеков на процесс серьезного отмежевания Европы от США. Франция могла бы пригрозить США выходом из НАТО, но не делает этого. Германия же сочла спор между Парижем и Вашингтоном чисто коммерческим и уверена, что стороны придут к компромиссу. А другие европейские страны просто молчат. Скорее Франция окажется в изоляции, чем Европа станет развиваться автономно от США», – резюмировал политолог.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
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Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Британский премьер-министр Борис Джонсон и американский президент Джо Байден договорились, что в основе подхода к России и Китаю должны лежать общие ценности Великобритании и США, сообщил представитель Джонсона.
Как сообщает Даунинг-стрит, Джонсон и Байден «обсудили ряд международных тем», в том числе речь шла о России и Китае. Британский премьер и глава американского государства «договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей».
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия». Планируется обсудить защиту от авторитаризма, борьбу с коррупцией, вопросы прав человека, передает ТАСС.
Кроме того, стороны заявили, что «партнерство AUKUS, объявленное на прошлой неделе, ясно воплощает общие ценности Великобритании и Америки и их подход к миру». По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
В июне Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию. Британия и США заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека»
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НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию альянса по просьбе Франции и ФРГ
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В Североатлантическом альянсе согласились пересмотреть стратегическую концепцию по предложению Франции и Германии, сообщила глава французского Минобороны Флоранс Парли.
«Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – цитирует Парли РИА «Новости».
По ее словам, эта работа сможет прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде и усилить оборону Европы. «Быть союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны», – подвела итог глава Минобороны Франции.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Кроме того, Евросоюз пригрозил пересмотреть отношения с США.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Австралия решилась вступить в AUKUS и насколько австралийское руководство боится Китая.
Политолог: Америка успокоила Францию как взволнованную даму
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«Поведение Франции классическое: дама обиделась из-за невнимательности кавалера, после чего ее приласкали, и она успокоилась», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги телефонного разговора президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона.
«Сообщение Парижа о возвращении своего посла в США на следующей неделе лишнее тому доказательство. Пошумели и успокоились. Причем, я уверен, что Вашингтону даже не пришлось что-то обещать Парижу в утешение», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон в среду обсудили по телефону проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии, сообщил ТАСС. В Белом доме по итогам разговора сообщили, что посол Франции в течение недели вернется в США и начнет углубленные консультации – после трений из-за создания AUKUS. Байден и Макрон также договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.
За несколько часов до этого телефонного звонка глава французского Минобороны Флоранс Парли, выступая в парламенте, заявила о том, что партнеры по Североатлантическому альянсу по предложению Парижа и Берлина уже согласились пересмотреть стратегическую концепцию. «Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса», – указала Парли.
«Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны», – добавила она. По словам Парли, основной задачей НАТО является не противостояние с Китаем, как думают в США, а обеспечение трансатлантической безопасности.
Напомним, на прошлой неделе после объявления о создании альянса AUKUS (Австралия, Великобритания и США), Париж отозвал для консультаций своих послов из Вашингтона и Канберры. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан назвал «неприемлемым» подобное «поведение в отношениях между союзниками и партнерами», передает ТАСС.
«Не думаю, что за этим заявлением Флоранс Парли стоит что-либо реальное. Подобные разговоры звучат давно. Макрон с самого начала своего правления выступал с громкими призывами к изменениям в НАТО, к стратегической автономии Европы. Но после этого ничего не происходило», – напомнил Федор Лукьянов.
«Весь этот скандал в отношениях Парижа и Вашингтона послужил лишним доказательством того, что Североатлантический альянс в нынешнем виде себя изжил. Однако альтернативы ему нет. Ни Франция, ни Германия не имеют представления о том, как устроить европейскую безопасность без США», – пояснил эксперт.
США испугались российского «спутника-матрешки»
Российский «спутник-матрешка», который находится на орбите, может уничтожать американские космические аппараты, заявил глава космического командования США генерал Джон Рэймонд.
Рэймонд утверждает, что «спутник-матрешка оснащен оружием для уничтожения американских спутников». По словам Рэймонда, «это лишает» Вашингтон «возможности использовать космос в качестве площадки, которая приумножает возможности» США. По версии Рэймонда, «спутник-матрешка» скрывает под внешней поверхностью дополнительный спутник, в котором скрыто оружие. Это оружие, как считают в Вашингтоне, может с безопасного расстояния уничтожать находящиеся на орбите американские спутники, передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны России в 2020 году сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат. Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге командования под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.
Американист: У Европы нет защиты от вашингтонского лохотрона
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«Это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее ЕС потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки подлодок Австралии после создания оборонного альянса Вашингтона, Канберры и Лондона.
«Создание блока с Австралией и Британией должно было продемонстрировать, что администрация США в состоянии добиваться дипломатических успехов на фоне провала в Афганистане и неудач в попытке установить предсказуемые отношения с Россией. Учитывая недовольство ЕС, действия США нельзя назвать успехом. Но, по крайней мере, была сделана попытка», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт полагает, что «из-за этого рейтинг президента США Джо Байдена будет потихоньку тонуть». «Но для его резкого снижения нет оснований. Внутриполитическое положение Байдена определяется не такого рода дипломатическими успехами или провалами», – пояснил собеседник.
«Однако, все произошедшее – это демонстративный удар по Европе и публичная пощечина со стороны США в ее адрес. Теперь не только маленькие страны страдают от внешнего управления, но и такие крупные блоки, как Евросоюз. Ведь американцы кинули не Францию, а крупнейшую экономику мира – ЕС, – подчеркнул Дробницкий. – Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ничего не оставалось, кроме как поддержать Францию в ее демарше».
По словам собеседника, «демонстрация пренебрежительного отношения к европейским коллегам со стороны США вызывает раздражение». Политолог убежден, что «в ЕС будет звучать жесткая риторика, ведь впереди во многих странах, в том числе во Франции и Германии, в скором времени состоятся выборы».
«Нас ждет серьезная буря, но это буря в стакане воды, потому что реальных возможностей у нынешних лидеров Европы осуществлять независимую политику нет, – подчеркнул Дробницкий. – Это могли бы сделать альтернативные лидеры, но их не осталось у власти. Поэтому все вернется на круги своя после очередного цикла выборов».
«Европа, которая рукоплескала победе Байдена на выборах в США, теперь оказалась в дурацком положении, – констатирует собеседник. – Какой же это альянс демократий? Это постоянный лохотрон. Европа наконец начинает понимать, что она не имунна к этому постоянному лохотрону глобального начальства».
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам. Боррель также отметил, что разрыв соглашения противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, председатель Европейского совета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии.
Между тем глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. А Франция в очередной раз обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС.
США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. При этом в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам. В то же время американцы сочли провалом Байдена отзыв французского посла из США.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД писала, что Байден научит Францию смирению перед американской ложью.
Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа
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Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула Великобританию и Францию в лицемерном отношении к сирийским беженцам, использовании темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска.
«Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады», – написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что на днях глава МВД Британии Прити Пател пообещала, что поможет Франции урегулировать вопрос с мигрантами, в том числе финансово, при условии, что французские пограничники повысят эффективность своей работы. «Если же этого не произойдет, то британские правоохранители просто начнут разворачивать суда назад во Францию вопреки, кстати говоря, любой гуманитарной практике», – отметила Захарова.
В этой связи она привела трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. «Трехлетний малыш стал в 2015 году жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его тело было выброшено на берег на следующее утро, а фотографии обошли все передовицы мира. Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны», – написала Захарова.
Она добавила, что британские политики, в том числе занимавший в то время пост премьер-министра Дэвид Кэмерон и нынешний премьер, а тогда мэр Лондона Борис Джонсон, заявляли о необходимости «принимать людей, спасающихся от преследований, и тех, кто явно боится за свою жизнь», а также «оценить, что можно сделать в Сирии для решения причины проблем».
В похожем духе высказывались тогда и в Париже, напомнила Захарова. «Когда судьба несчастного ребенка стала известна всему миру, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус подписал совместное воззвание с целью добиться «необходимости справедливого распределения мигрантов на европейских территориях», – добавила она.
По мнению Захаровой, страны, которые теперь отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска». «Сейчас у французов иная повестка. Через несколько лет после трагедии Айлана Курди министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин пишет в «Твиттере», реагируя на нынешние противоречия с Лондоном: «Франция не приемлет ни нарушений морского права, ни финансового шантажа». Только прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит», – сказала Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает действия западных стран в Ливии и не собирается делить с ними бремя ответственности за спровоцированные миграционные кризисы.
В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции
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Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас.
По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости».
Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Американский генерал назвал Россию главной военной угрозой для США
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Россия представляет для США основную военную угрозу, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк, который также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
«Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия», – передает ТАСС слова генерала. По версии Ванхерка, хотя Китай и является «долгосрочной экзистенциальной угрозой» для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. «В кинетическом аспекте – подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности – Россия является основной военной угрозой», – сказал он, назвав Россию и Китай «равными в некинетических аспектах – кибернетическом, космическом». «Их обоих нужно опасаться», – полагает генерал.
Выступая на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием. Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. «Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, – считает глава NORAD. – Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?»
Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. «Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше», – отметил генерал.
Напомним, замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США. Он счел Россию главным вызовом.
Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии
Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море в июле, российский флот наблюдал за его передвижением.
Захарова назвала шоком для НАТО создание партнерства AUKUS
Создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности стало полной неожиданностью в первую очередь для НАТО, а не для потенциальных противников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что вы думаете: для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком. Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого США, Австралия и Великобритания называют своими противниками, против которых они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Великобритания», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
По ее словам, ситуация вокруг трехстороннего партнерства AUKUS требует повышенного внимания всего политологических сообщества и специалистов в военно-стратегических вопросах.
«То, что происходит вокруг Австралии – казалось бы, территории далекой, – то, что сейчас разворачивается там (на фоне объявленного формата трехстороннего партнерства AUKUS), не просто интересно, хотя это очень интересно, но действительно требует повышенного внимания всего политологического сообщества, причем не только людей, которые занимаются международными отношениями, но и непосредственно военно-стратегическими вопросами», – указала дипломат.
Напомним, Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS.
Австралийская сторона, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных субмарин по американским технологиям, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину.
После одностороннего разрыва соглашения, заключенного в 2016 году, Франция объявила о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, а позднее заявила, что будет защищать свои интересы в ходе обсуждения торгового соглашения между Австралией и ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
Байден обсудил с Макроном разрыв контракта Франции по австралийским подлодкам
Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эммануэль Макрон обсудили проблемы, которые возникли в связи с отменой французского контракта по подводным лодкам для Австралии.
«Разговор двух президентов состоялся. В ближайшее время будет опубликовано совместное франко-американское коммюнике», – передает сообщение администрации Макрона ТАСС.
Между тем в Белом доме по итогу переговоров заявили, что посол Франции после возвращения в США начнет интенсивную работу с представителями американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Там добавили, что Вашингтон и Париж решили начать углубленные консультации после трений из-за AUKUS.
Байден и Макрон договорились встретиться в Европе в конце октября, уточнили в Белом доме.
Ранее во французском правительстве анонсировали переговоры Макрона и Байдена, сообщалось, что лидеры стран обсудят обстоятельства разрыва контракта с Австралией на поставку французских подводных лодок.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Польша решила разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны
Власти Польши решили разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны, заявил в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.
Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будут «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны», передает ТАСС.
Ранее Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака.
До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 «Абрамс» SEPv3.
Напомним, в июле читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли Блащака, обещавшего «разместить» американские танки «Абрамс» в России.
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Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых
Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в организации выставки коллекции Морозовых в Париже.
«Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась», – заявил он, выступая в фонде «Луи Виттон» на открытии выставки «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», передает ТАСС.
Напомним, Россия представляет в Париже коллекцию из более чем 200 работ, находящихся в собрании живописи ведущих российских музеев.
Выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» будет проходить в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров. Рядом с ними будут картины Константина Коровина, Валентина Серова, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского - любимых русских художников из собраний братьев Морозовых.
В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» со стороны США и Британии
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Решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО», заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, сравнив действия президента США Джо Байдена с поведением его предшественника Дональда Трампа.
По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к «большой потере доверия» к администрации Байдена. «И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», – добавил он, передает ТАСС.
Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, «поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками». Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел «сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома». Однако «это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками», – продолжил он.
Создание партнерства «вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа – в плане сотрудничества со своими партнерами», отметил Хойсген.
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.