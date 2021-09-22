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Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре
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Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».
«Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости».
Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего.
«По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач.
«Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков.
Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года.
В «Единой России» сообщили о болезни Медведева
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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб партии после выборов, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», – приводит слова Турчака РИА «Новости».
Напомним, 14 сентября, когда зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву исполнилось 56 лет, президент России Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в своем окружении.
Напомним, голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило с 17 по 19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 20,3% протоколов с избирательных участков, партия «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 42,96% голосов избирателей, КПРФ – 23,01%, ЛДПР – 8,75%, «Справедливая Россия» – 7,18%, «Новые люди» – 6,86%. Общая явка на выборах в Госдуму на 18.00 воскресенья составила 45,15%.
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В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом
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По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости».
По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий.
Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек.
«Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова.
Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Назван самый распространенный штамм COVID-19 в России
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Штамм коронавируса «дельта» вытеснил все остальные варианты в России, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Хафизова, остальные известные штаммы, по всей вероятности, не имеют преимуществ перед «дельтой».
Он отметил, что в Южной Америке отмечается небольшой рост нового штамма «мю», однако он составляет пока всего нескольких процентов, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более опасен, чем «дельта».
Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее против штамма коронавируса «дельта» по сравнению с AstraZeneca и Sinopharm.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против дельта-штамма варьируется от 83% до 94%, а вакцин Pfizer и Moderna – от 40% до 52%.
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Названы запрещенные при постковидном синдроме продукты
При постковидном синдроме из питания нужно исключить продукты, провоцирующие воспаления, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По его словам, при постковидном синдроме повышается воспалительная активность в организме. Аналогичный процесс лежит в основе возрастных болезней, таких как гипертония, атеросклерозы, онкозаболевания и воспалительные заболевания соединительных тканей, передает «Ura.ru».
«Нужно, по возможности, убрать сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, то есть изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки, продукты глубокой переработки», – пояснил Гинзбург.
Вместо вышеперечисленного нужно употреблять продукты, богатые жирными кислотами – жирной морской рыбой, льняным и оливковым маслом. Также рацион следует обогатить овощами, ягодами, зеленью, не слишком сладкими фруктами, кисломолочными напитками без сахара и сложными углеводами, заключил Гинзбург.
Ранее сообщалось, что у россиян, которые перенесли коронавирус, проявляются слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость.
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые карантинные нормы вступили в силу на Украине, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.
По новым правилам, с 20 сентября адаптивный карантин на Украине работает по новым правилам. Ограничения начинают вводить после перехода страны в «желтую» зону. Такое решение ожидается в ближайшее время. Начинают действовать два вида COVID-сертификатов: «желтый» – для тех, кто получил только один компонент препарата, выдается на 120 дней, и «зеленый», который получают те, кто полностью завершил курс вакцинации, он действует 365 дней, передает ТАСС.
Также сертификат может содержать информацию об отрицательном результате теста на COVID (действует 72 часа) или о перенесенном заболевании.
По новым правилам, ограничения начинают действовать после перехода страны в желтую зону: вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должна превышать 50%. При этом в желтой зоне предприниматели смогут сами выбирать, обслуживать ли только тех, про прошел вакцинацию, или всех желающих, но с соблюдением карантинных мер.
В красной зоне ограничения более существенные, запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. В красной зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.
Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в желтой зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в красной – две дозы.
В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия «желтого» сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются – у 100% педагогов должны быть «зеленые» паспорта. При этом от школьников вакцинация не требуется. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут, но водители должны быть вакцинированы.
Отмечается, что иностранцы, которые въезжают на Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Им не нужно делать тесты на COVID-19 на Украине и устанавливать приложение «Вдома».
Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
Напомним, правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
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Назван способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса
Совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса, сообщили британские СМИ.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на данные группы британских исследователей, такие иммунные клетки способны противостоять даже будущим потенциальным штаммам коронавируса. Подобный иммунитет, как утверждает издание, исследователи называют «сверхчеловеческим» или «гибридным», передает РИА «Новости».
При этом ранее британские исследователи пришли к выводу, что эффективность вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech со временем падает, тем, кто привился этим препаратом, может потребоваться бустерная прививка.
Ранее ученые выявили у привившихся «Спутником V» рост силы антител со временем.
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В ФРГ не привитым от коронавируса решили не возмещать потерю заработка при карантине
Не привитые от коронавируса в Германии с 1 ноября не смогут претендовать на возмещение потери заработка при уходе на карантин, сообщают СМИ.
Агентство DPA сообщило со ссылкой на решение, которое приняли в среду министры здравоохранения ФРГ и федеральных земель, что новое правило будет касаться жителей страны, которым не противопоказана вакцинация от коронавируса и которые тем не менее по собственным убеждениям не хотят делать прививки, передает ТАСС.
В данный момент работники в Германии, которые вынуждены остаться дома из-за карантина, имеют право требовать возмещения потери заработка в полном объеме в первые шесть недель, а в размере 67% от суммы зарплаты – с седьмой недели карантина.
Отмечается, что в стране полностью привиты 63,4% (52,7 млн) жителей.
Ранее были названы условия для нового локдауна в Германии.
Президент Бразилии выступил в ООН против введения ковид-паспортов
Президент Бразилии Жаир Болсонару на открытии внешнеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) выступил против ограничения свободного перемещения людей, не сделавших прививку от коронавируса.
«Мы поддерживаем вакцинацию, но вместе с тем наше правительство выступает против санитарных паспортов и любых принуждений к прививке... До ноября все, кто захочет привиться в Бразилии, смогут сделать это», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что «с самого начала пандемии мы поддерживали право врачей на поиски профилактического лечения», а также добавил, что сам, заразившись коронавирусной инфекцией в прошлом году, лечился альтернативными препаратами с недоказанной эффективностью.
«Мы не понимаем, почему многие страны, а также большая часть СМИ выступают против такого первичного лечения. История и наука укажет на ответственных», – заключил глава Бразилии.
Ранее президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия прививки.
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Со вторника Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в уже открытые страны – Венгрию, Казахстан и Катар.
Рейсы Москва – Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва – Мадрид и Москва – Барселона по четыре раза в неделю, Москва - Малага и Москва – Аликанте по два раза в неделю, передает РИА «Новости».
Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва – Найроби дважды в неделю, в Словакию – по маршруту Москва – Братислава – с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург – Братислава с частотой два полета в неделю.
Кроме того, возобновились рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
Также увеличивается число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург – Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, Казахстан – по маршрутам Москва – Нур-Султан с трех до семи полетов в неделю, Москва – Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю.
Ранее сообщалось, что Россия решила возобновить авиасообщения с Испанией и рядом других стран.
До этого российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию.
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В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу
В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города.
«Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией.
«Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник.
В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%.
Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Гватемалу доставлено 700 тыс. доз второго компонента «Спутника V»
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Партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутник V» доставлена в воскресенье в столицу Гватемалы, сообщило издание La Prensa Libre.
Эта партия «позволит полностью завершить процесс вакцинации гражданам, которые уже получили первую прививку [«Спутником V»], сообщило правительство республики. В первую очередь вторую прививку получат работники здравоохранения, которые ранее привились этой вакциной, передает ТАСС.
По данным Минздрава Гватемалы с 18-миллионным населением, более 4 млн человек получили первую прививку против коронавируса от разных производителей, из них 2 млнграждан завершили курс иммунизации.
Между тем санитарно-эпидемическая обстановка в республике остается неблагоприятной: Гватемала переживает третью волну распространения коронавируса. Ситуация осложняется высокой нагрузкой на сектор здравоохранения и нехваткой медицинского персонала. Недавно в республике выявлены первые случаи заражения дельта-штаммом нового коронавируса.
Напомним, 30 июня министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках препаратов добивается от России возврата аванса за поставки вакцины «Спутник V». В РФПИ заверили, что в рамках исполнения контрактных обязательств два самолета с российской вакциной «Спутник V» прибудут в Гватемалу в течение двух недель. Позже Гватемала опровергла требование возврата средств за поставки «Спутника V».
Коронавирус проник в Гватемалу 13 марта 2020 года. С тех пор в стране выявлено 529422 инфицированных ковидом, свыше 13 тыс. человек умерли от последствий заражения.
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Ученые определили специфику иммунного ответа на COVID
Австрийские ученые выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.
Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
Сообщается, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса осложнения связаны не с вирусом, а с реакцией иммунной системы на него, передает РИА «Новости».
Ученые из Венского медицинского университета провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции.
«У этих пациентов наблюдались типичные симптомы, которые могут возникнуть при инфекции SARS-CoV-2 или других респираторных вирусных инфекциях, например, лихорадка, одышка, кашель. Мы специально выбрали пациентов, которые посетили больницу в течение первых двух дней после появления симптомов и не имели до этого никаких известных вирусных заболеваний», – приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Роберта Штрассла.
Отмечается, что авторы решили проверить, как иммунная система реагирует на SARS-CoV-2 в ранний постинфекционный период.
Больных по результатам ПЦР-тестов, разделили на группу с положительным результатом на COVID-19 и пациентов с другими инфекциями. Также была собрана контрольная группа из здоровых людей. Все группы протестировали на 65 иммунных маркеров в плазме крови. Всего проанализировали 55 образцов плазмы.
В результате ученые определили четыре маркера, которые повышаются в крови пациентов с COVID-19 уже на ранней стадии заражения коронавирусом, и отсутствуют при других вирусных инфекциях – это вещества-мессенджеры, цитокины BLC/CXCL13, sCD30, MCP-2/CCL8 и IP-10/CXCL10.
Исследователи выразили надежду, что выявленные данные помогут получить новое представление о специфическом системном иммунном ответе организма на раннем этапе заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.
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В России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 744 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2469, Санкт-Петербурге – 1137, Московской области – 1098.
Всего в стране выявили 7 294 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 510 674 человек, из них 11 992 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 778 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 996 человек.
Накануне, 19 сентября, в России выявили 20 174 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 430.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Университет Граца первым в Австрии признал «Спутник V»
Университет австрийского города Грац (федеральная земля Штирия) признал вакцинацию российским препаратом «Спутник V» наравне с другими одобренными в Евросоюзе (ЕС) вакцинами достаточным условием для допуска к очным занятиям, сообщили в высшем учебном заведении.
Второй по величине университет Австрии таким образом стал первым австрийским высшим учебным заведением, которое признало сертификат вакцинации российским препаратом достаточным для посещения студентами занятий, передает ТАСС.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко на 5-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене призвала мир объединяться для создания новых вакцин.
Вместе с тем сообщалось, что эффективность «Спутника V» в Сан-Марино составила 94,8%.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года. РФПИ заявлял, что применение «Спутника V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
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В Узбекистане разрешили массовые мероприятия на фоне снижения случаев COVID-19
В связи с улучшением ситуации с коронавирусом власти Узбекистана с 20 сентября разрешили проводить в стране массовые мероприятия, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.
По состоянию на 20 сентября в Узбекистане выявлено 168 938 случаев коронавируса, скончались 1192 человека, 162 684 человека выздоровели. В июле-августе число заболевших за сутки достигало 800-900, в сентябре снизилось до 500, передает РИА «Новости».
«По рекомендации ответственных организаций с 20 сентября по всей территории Узбекистана разрешается проведение культурно-развлекательных (театр, кино, концерты) и массовых мероприятий и собраний, как на открытом воздухе, так и в закрытых комплексах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Массовые мероприятия были запрещены с июля, также были закрыты театры и кинотеатры.
В Минздраве уточнили, что сотрудники культурно-развлекательных объектов и организаторы мероприятий, а также обслуживающий персонал должны иметь сертификат с QR-кодом о вакцинации минимум двумя дозами вакцины от коронавируса. Посетителям необходимо носить маски. «При этом администрации объектов рекомендовано допускать только посетителей с сертификатом и QR-кодом о вакцинации, кроме имеющих противопоказания», – добавили в ведомстве.
В Узбекистане вакцинация от коронавируса началась 1 апреля, привито почти 11% населения). Для жителей доступны вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский «Спутник V», англо-шведская AstraZeneca, американская Moderna и американско-немецкая Pfizer/BioNTech.
С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
С 14 сентября в Узбекистане началось серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Журабек лабораторис».