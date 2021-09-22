Эксперт предсказал выход на плато по заболеваемости COVID-19 в России в декабре

Россия выйдет на плато по заболеваемости COVID-19 в середине – конце декабря, сейчас продолжается третья волна, заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24».

«Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина – конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», – передает его слова РИА «Новости».

Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости коронавирусом будет не сильнее летнего.

«По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», – объяснил врач.

«Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», – добавил Тимаков.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не планируют вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года.