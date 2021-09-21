Глава Минобрнауки поблагодарил остановившего стрелка в Перми полицейского

Глава Минобрнауки Валерий Фальков выразил благодарность сотруднику полиции, который остановил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете», – сообщается в Telegram-канале правительства.

По словам Фалькова, действия Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей, позволили избежать еще большей трагедии.

«Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция», – отметил министр.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.