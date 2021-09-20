Голикова назвала число семей, которые получат соцподдержку в рамках нацпроекта "Демография"

Реализация национального проекта «Демография» позволит к 2024 году предоставить меры социальной поддержки для 2,5 млн российских семей, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Будут продолжены мероприятия по повышению благополучия семей посредством реализации национального проекта «Демография». К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн наших семей», – пояснила Голикова на совещании с премьер-министром России в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

По ее словам, в соответствии с поручением президента, на основе принципов социального казначейства будет продолжено создание целостной системы мер поддержки семей с детьми для того, чтобы свести к минимуму риск бедности таких семей.

Нацпроект «Демография», который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также повышение мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.

Ранее в Ижевске состоялось открытие 50-метрового бассейна «Сила воды» (Инву), он предназначен для тренировок профессиональных атлетов, строительство объекта началось еще в 2013 году. В 2019 году благодаря заключенному региональными властями концессионному соглашению работы возобновились и велись в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того в начале сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин и помощник президента России Игорь Левитин приняли участие в открытии 16 спортивных объектов в 13 регионах страны в рамках форума «Россия – спортивная держава». Церемония прошла в формате видео-конференц-связи с участием глав регионов. Матыцин подчеркнул важность открытия объектов в рамках национального проекта «Демография».