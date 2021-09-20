Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Перми, он назвал огромной бедой для всей страны стрельбу, произошедшую в понедельник в вузе.

«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», – сказал Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой, передает ТАСС.

Он также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии.

«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», – добавил глава государства.

Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.