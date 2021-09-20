Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

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20 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Трагедия в Перми обнажила проблему школьных психологов

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так. Подробности...
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Партия бардака хочет нового порядка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров. Подробности...
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Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

    20 сентября 2021, 17:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Перми, он назвал огромной бедой для всей страны стрельбу, произошедшую в понедельник в вузе.

    «Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», – сказал Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой, передает ТАСС.

    Он также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии.

    «Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», – добавил глава государства.

    Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.


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    Сотрудник ДПС рассказал, как обезвредил напавшего на пермский вуз
       20 сентября 2021, 14:16
    Фото: мвд.рф
    Текст: Алина Назарова

    Сотрудник ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми, и уточнил, что у нападавшего, кроме ружья, был при себе нож.

    «Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», – рассказал полицейский, передает RT.

    По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей. «Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвел выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», – сообщил Калинин.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. 

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (106)
    Число погибших в Пермском госуниверситете выросло до восьми человек
       20 сентября 2021, 10:59
    Фото: Алексей Романов/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли восемь человек, еще несколько получили ранения, сообщает Следственный комитет России.

    «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате восемь человек погибло, несколько пострадало», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    Там уточнили, что данные о погибших и пострадавших могут обновиться.

    Ранее сообщалось о пяти погибших.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты самостоятельно начали эвакуироваться из вуза, в том числе выпрыгивали из окон. Позже сообщалось о задержании стрелка, в то же время в ряде СМИ появились сообщения о его ликвидации.

    Коментарии (143)
    Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете задержан
       20 сентября 2021, 10:25
    Фото: Baza/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) задержан, сообщает пресс-служба вуза.

    «Неизвестный задержан! Началась эвакуация восьмого корпуса (где велась стрельба – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

    Тем временем региональный Минздрав сообщает, что в результате стрельбы пострадали более десяти человек, передает ТАСС.

    В МВД также подтвердили задержание неизвестного, устроившего стрельбу в университете. В то же время в ведомстве сообщают, что в результате нападения есть погибшие.

    «Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые... В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон. 

    Коментарии (69)
    Напавшего на вуз в Перми ранил и обезвредил сотрудник ДПС
       20 сентября 2021, 13:20
    Фото: Baza/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Студента, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете, ранил и обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к вузу экипажа, после чего оказал ему первую помощь, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В понедельник утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов, есть погибшие и раненые. Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС, передает ТАСС.

    «Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус, а его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Макаров стал организовывать эвакуацию граждан. В помещении Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», – сообщила Волк.

    Сейчас обстановка на территории вуза контролируется органами правопорядка.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, ранены 28 человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был раненВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.

    Коментарии (58)
    Уточнено число погибших при стрельбе в Перми
       20 сентября 2021, 14:01
    Фото: cнимок с видео/Максим Рожко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Жертвами стрельбы в Пермском государственном университете, по уточненным данным, стали шесть человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    «По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что погибли восемь человек, ранены 28 человек.

    Студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (30)
    Выяснилась причина несрабатывания тревожной кнопки в Пермском госуниверситете при нападении
       20 сентября 2021, 12:20
    Фото: Снимок с видео/Максим Рожко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Тревожная кнопка на пульте охраны в Пермском госуниверситете не сработала, поскольку, по предварительным данным, первой жертвой нападавшего стал именно охранник на КПП.

    «Тревожная кнопка не сработала, так как охранник был убит первым», – сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.

    По некоторым данным, охранник попытался остановить вооруженного злоумышленника, но был застрелен преступником около одной из проходных, передает «Вести.ру».

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был раненВозбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

    Коментарии (34)
    В Пермском госуниверситете открыли стрельбу
       20 сентября 2021, 10:02
    Фото: ren.tv
    Текст: Алина Назарова

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), информация о пострадавших уточняется, сообщает осведомленный источник.

    В то же время, по данным пресс-службы вуза, в университете произошла стрельба из травматики, пострадал один человек, передает РИА «Новости».

    Тем временем источник в службе скорой помощи сообщает о погибших. «Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», – сказал источник «Интерфакса».

    По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

    Официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте» разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах. «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

    «Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет – разворачивайтесь!» – добавляется в сообщении.

    Тем временем в Сети появляются видео с места происшествия. На одном из них видно, как студенты выпрыгивают из окон. 

    Коментарии (22)
    Пермский госуниверситет сообщил о ликвидации напавшего на вуз

    20 сентября 2021, 10:43

    Текст: Алина Назарова

    Человек, открывший в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), ликвидирован, сообщает пресс-служба вуза.

    «Создан оперативный штаб. Нападавший … ликвидирован», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

    Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который находится на месте происшествия, также сообщил, что «один из нападавших ликвидирован, проверяется информация о возможных сообщниках. Возможно, студенты с перепугу что-то напутали, выстрелы уже прекратились», передает ТАСС.

    В то же время Следственный комитет сообщает, что открывший стрельбу в вузе оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

    Росгвардия также сообщает о задержании мужчины, подозреваемого в стрельбе в пермском вузе. «В Перми на место происшествия оперативно прибыли подразделения ОМОНа, СОБРа и вневедомственной охраны Росгвардии. Подозреваемый задержан», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о задержании стрелка.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.  

    Коментарии (2)
    Жертвами стрельбы в Пермском госуниверситете стали пять человек

    20 сентября 2021, 10:48

    Текст: Алина Назарова

    В результате стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) погибли пять человек, еще шестеро получили ранения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибло, шестеро пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    В ведомстве отметили, что личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен.

    Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ – Убийство).

    «Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании», – указали в СК.

    Ранее сообщалось о задержании стрелка, позже появились сообщения о его ликвидации.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже это число увеличилось до четырех. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.  

    Коментарии (11)
    Число раненых при стрельбе в Перми выросло до 19 человек

    20 сентября 2021, 11:22

    Текст: Алина Назарова

    Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ) увеличилось до 19 человек, сообщил представитель экстренных служб.

    «По уточненным данным, в результате стрельбы в Перми пострадали 19 человек», – сказал представитель экстренных служб передает РИА «Новости».

    Тем временем в пресс-службе Минздрава сообщили ТАСС, что семеро пострадавших в результате стрельбы в вузе в Перми госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

    «По оперативным данным на 11.00 мск, в медицинские учреждения Перми госпитализируются семеро пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии. Шестеро в состоянии средней тяжести. Еще четверым пострадавшим помощь оказывается на месте», – говорится в сообщении.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Коментарии (3)
    Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

    20 сентября 2021, 11:38

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявших близких в результате стрельбы в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете. Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Он подчеркнул, что президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии. 

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

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    Пермский госуниверситет сообщил о четырех пострадавших при стрельбе

    20 сентября 2021, 10:15

    Текст: Алина Назарова

    В результате стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) в понедельник утром пострадали четыре человека, сообщает пресс-службы вуза.

    «Около 11.00 (по местному времени, 9.00 мск) неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать», – сообщает официальная группа Пермского госуниверситета (ПГНИУ) во «ВКонтакте».

    «Пожалуйста, будьте осторожны. Все занятия отменяются», – добавляется в сообщении.

    Ранее неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Изначально сообщалось об одном пострадавшем. В то же время источник в службе скорой помощи сообщал о погибших. По его данным, люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

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    Стало известно об изменении графика Путина из-за ЧП в Перми

    20 сентября 2021, 15:11

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин изменил свой рабочий график из-за стрельбы в университете в Перми, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Напомним, один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Погибли шесть человек, ранены 24. Подозреваемый оказал сопротивление прибывшим на место ЧП правоохранителям и был ранен при задержании сотрудником ДПСВозбуждено уголовное дело. 

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми. 

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    Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь

    20 сентября 2021, 11:14

    Текст: Алина Назарова

    Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.

    «Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе», – сказали в кабмине, передает РИА «Новости».

    Тем временем помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что вместе с Мурашко в Пермь вылетает бригада специалистов федеральных медицинских учреждений.

    Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, также есть пострадавшие. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.

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    Путин представил кандидатуры на пост главы Дагестана

    20 сентября 2021, 12:10

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин представил троих кандидатов на пост главы Дагестана, в их числе врио главы республики Сергей Меликов, сообщает Народное собрание региона.

    «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан следующие кандидатуры для избрания на должность главы Республики Дагестан: Абдулхаликов Самир Касумович – член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил Магомедович – заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан; Меликов Сергей Алимович – временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

    Путин 5 октября 2020 года принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником. Врио руководителя республики был назначен член Совета Федерации от Ставропольского края Меликов.

    Выборы главы Дагестана состоятся 14 октября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом кандидатур. 

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