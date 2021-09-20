В России оценили военные приготовления Киева

Москва знает о военных приготовлениях Украины, но надеется, что в Киеве возобладает разум, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Мы знаем об этих военных приготовлениях (Киева), знаем о помощи, которую Киев получает от США и других стран», – цитирует РИА «Новости» Руденко.

По его словам, с нынешним руководством в Киеве сложно что-то прогнозировать, ничего исключать нельзя.

«Но все эти вещи принимаются в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет», – подчеркнул замглавы МИД.

Также Руденко добавил, что идет много разговоров о поставках США Украине систем ПВО «Железный купол», но надо посмотреть, что будет.

«Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке», – сказал он.

В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».

В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.