На ВЭФ назвали Россию, США, Китай лидерами в обеспечении собственного цифрового суверенитета

Транснациональные корпорации, накопившие огромные массивы данных своих пользователей, имеют возможность влиять на поведение людей лучше, чем государственные институты, поскольку обладают большим объемом данных, заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян на сессии «Цифровой суверенитет» Восточного экономического форума (ВЭФ).

В своем выступлении Саркисян подчеркнул, что «критическая масса данных», которая позволяет эффективно выстраивать экосистемы в глобальном масштабе составляет 500 млн человек, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В качестве примера эксперт привел ситуацию с выборами в США.

«Трамп смог победить выборах [используя социальные сети]. Но получил такой же ответ от своих противников во время второй кампании: демократы научились этим технологиям и начали использовать возможности транснациональных корпораций, которые продемонстрировали свою политическую силу с точки зрения влияния на ожидания людей. Если они делают это в США, то очевидно, что они обладают такими же возможностями на территории других стран, где они работают. Это создает вызовы для государств», – пояснил Саркисян.

Первыми на этот вызов откликнулись в Евросоюзе. Осознание ЕС угрозы американских транснациональных корпораций для локальных цифровых рынков и безопасности данных европейцев привело к появлению концепции цифровой трансформации и запрету выводить персональные данные за рубеж.

«Они [европейские власти] поняли, что тот, кто теряет цифровой суверенитет, может потерять и политический, потому что все эти процессы будут управляться извне. Цифровой суверенитет – это защита баз данных, их сохранение на территории страны. Надзорные органы должны четко контролировать это», – подчеркнул Саркисян.

Саркисян добавил, что согласно исследованию Евразийского банка, наиболее перспективным направлением для России являются разработки в сфере искусственного интеллекта.

С этой позицией согласился и заместитель министра цифрового развития Максим Паршин. По его мнению, в вопросах обеспечения цифрового суверенитета вопрос безопасности и контроля за оборотом персональных данных выходит на передний план.

Он также подчеркнул, что для сохранения цифровой независимости государству необходимо поддерживать собственные IT-разработки с помощью грантов и налоговых льгот. При этом, Паршин назвал тупиковым путь изоляции и отказа от конкуренции на глобальных цифровых рынках.

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов также отметил необходимость международной кооперации, назвав США, Китай, и Россию лидерами в обеспечении собственного цифрового суверенитета. Дроздов также отметил, что России нужно определиться с позицией в отношении персональных данных пользователей.

«Если мы говорим про Европу – это место, где ценят, прежде всего, человека и его данные, Америка – страна потребления, где вы продаете свои данные за деньги и сервис. Китай относится к данным, игнорируя человека, но руководствуясь интересами общества и государства. ... Нам нужно действительно понимать какие задачи мы перед собой ставим, и, исходя из этой макроцели, идти», – заключил он.