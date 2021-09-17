Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснить блокировку аккаунта Мосгоризбиркома

Голосование началось по всей России

Голосование началось во всех регионах России: в 9.00 мск (8.00 по местному времени) последние избирательные участки открылись на территории Калининградской области, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

«В 08.00 по местному времени на территории области открылся 561 участок для голосования на выборах, которое будет проходить 17, 18 и 19 сентября с 08.00 до 20.00 (09.00-21.00 мск)», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

В выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам № 97 и № 98 в области участвуют 18 кандидатов от 10 политических партий. Кроме того, в Калининградской области также с 17 по 19 сентября будут выбирать 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов представительных органов восьми муниципальных образований, включая Калининград.

На выборах депутатов Калининградской областной думы зарегистрировано восемь списков кандидатов политических партий, в которые включено 493 кандидата. По одномандатным округам в выборах участвует 119 кандидатов от семи политических партий. В восьми муниципальных образованиях, где проходят выборы депутатов окружных советов, зарегистрирован 371 кандидат от семи политических партий и 22 кандидата в порядке самовыдвижения. На 1 июля 2021 года численность избирателей в Калининградской области – 822 129 человек, уточнили в облизбиркоме.

Кроме того, на борту судов, которые вышли из порта Калининграда и будут находиться в море в дни выборов, до 16 сентября проходило досрочное голосование. Было образовано 26 избирательных участков. В голосовании приняли участие более 1,5 тыс. избирателей.

В областном избиркоме также добавили, что к одномандатным округам на территории Калининградской области отнесены и участки за рубежом. В частности, граждане России, проживающие в Греции, отнесены к округу № 97 и могли досрочно проголосовать с 4 по 12 сентября. К этому же округу отнесены граждане России, проживающие в Таджикистане – там голосование пройдет с 17 по 19 сентября. К округу № 98 отнесены жители Молдавии с гражданством России, проголосовать они смогут также с 17 по 19 сентября.

За ходом голосования в регионе будут следить более 1,5 тыс. наблюдателей от кандидатов в депутаты, Общественной палаты региона и политических партий. Все избирательные участки в области оснащены системами видеонаблюдения. Беспрерывная запись происходящего на участках будет вестись в течение всех трех дней голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября, отметили в облизбиркоме.

Ранее открылись все избирательные участки в Москве. «Все избирательные участки открылись. При этом на семи избирательных участках с 6.00 голосуют военнослужащие Росгвардии, которые обеспечивают правопорядок в течение всех дней голосования, в том числе на избирательных участках», – рассказал председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, передает РИА «Новости».

Выборы депутатов Госдумы начались в России с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Открытие первых избирательных участков в информационном центре Центризбиркома прошло под мелодию гимна России.

Чуть позже избирательные участки открылись в Хабаровском крае, жители которого в пятницу начали голосовать на выборах губернатора региона и депутатов Государственной думы. В соседнем Приморском крае в пятницу началось голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. Участки для голосования также открылись в Еврейской автономной области.

Более 2,5 тыс. участков для голосования в 02.00 мск открылось в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае, где предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и представителей органов местного самоуправления.

К 03.00 мск избирательные участки открылись во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последними в ДФО открылись участки в самом западном регионе Дальнего Востока – в Республике Бурятия. Также началось голосование в Сибирском федеральном округе, первые участки открылись в соседнем с Бурятией Приангарье.

В 04.00 мск избирательные участки на выборах депутатов в Государственную думу, в региональные и муниципальные органы власти открылись в восьми регионах Сибирского федерального округа (СФО), а в 09.00 (05.00 мск) голосование охватило всю Сибирь – к нему присоединились жители Омской области.

В 06.00 участки для голосования открылись в регионах Уральского федерального округа (УрФО), а также в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области. В 7.00 мск избирательные участки открылись в Астраханской области и в ряде регионов Приволжского федерального округа – Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Республике Удмуртия.