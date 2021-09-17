Российский дипломат задался вопросом о ядерном нераспространении в связи с созданием AUKUS

В связи с созданием партнерства AUKUS появилось много вопросов с точки зрения ядерного нераспространения, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Одновременно затрагивается вопрос о нарушении ядерного нераспространения. Почему? Потому что США и Великобритания взялись за 17 месяцев определиться в отношении того, как помочь Австралии... освоить технологии создания подлодок с ядерными силовыми установками. С точки зрения нераспространения это очень чувствительный вопрос, потому что подлодки работают на высокообогащенном уране, который в принципе может использоваться для создания ядерного оружия», – передает его слова в эфире телеканала «Россия 24» РИА «Новости».

Ульянов также добавил, что деятельность AUKUS должна проходить под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

«Обязательно должны быть соблюдены и договоры о нераспространении, и соглашение Австралии, да и американское и английское соглашения по гарантиям с МАГАТЭ и, последнее – это необходимый уровень транспарентности... Вообще МАГАТЭ обязана отвечать за весь ядерный арсенал, находящийся на территории государства-члена – ядерная силовая установка с обогащенным ураном сюда относится, значит, видимо, можно предположить, что подпадает под полный контроль», – сказал дипломат.

По его словам, механизм контроля деятельности трех стран может включать инспекции экспертов МАГАТЭ, но пока он не определен.

В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

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