Археологи нашли в Кремле уникальное здание

Археологи в ходе раскопок в Московском Кремле нашли фрагменты Старых Приказов – здания XVI века, о котором до этого было известно лишь по письменным источникам и изображениям, сообщил директор Института Археологии РАН Николай Макаров.

«Изучение кирпично–белокаменных конструкций, открытых в прошлом году, позволило установить, что это не опоры крыльца Новых Приказов, а сохранившиеся под землей фрагменты предыдущего здания Приказов, разобранного при начале строительства новых «дьячих палат» конца царствования Алексея Михайловича», – передает РИА «Новости» слова Макарова.

«Об этом здании до настоящих археологических работ было известно лишь по письменным и изобразительным источникам. Раскрытые в процессе раскопок кладки являются первыми материальными свидетельствами его существования», – уточнил он.

Старые Приказы были первым каменным зданием «правительства» и его канцелярских служб Московского царства XVI века. Как свидетельствуют летописи, его строительство началось с сооружения Посольской палаты по указу Ивана Грозного в 1565 году. За ней в восточном направлении вдоль Спасской улицы выстраивались деревянные «дьячьи избы», которые в 1591 году были заменены каменными двухэтажными палатами. Открытые раскопками конструкции являются фрагментами восточного поперечного корпуса Старых Приказов – основаниями его западной стены и одной из внутренних перегородок.

Найденные фрагменты, по словам Макарова, свидетельствует о серьезной архитектуре здания. При его строительстве использовался прием арочного фундамента – арка, сложенная из белого камня и кирпича, несла на себе нагрузку от стены, одновременно разгружая массив фундаментной кладки. Этот изящный, как его называют археологи, прием говорит о высокой строительной культуре мастеров времени Бориса Годунова и показывает разнообразие строительных приемов XVI века.

«Внутри здания были настланы кирпичные полы – своеобразный кирпичный паркет, уложенный «в елочку». Со двора Старых Приказов внутрь здания вело белокаменное крыльцо с лестницей, ступени которой значительно стерты, демонстрируя длительность их использования», – рассказал Макаров.

Старые Приказы были разобраны перед строительством нового здания «дьячьих палат», однако фундаменты и цоколи стен XVI века не были разобраны полностью и сохранились под землей в хорошем состоянии.

«Один из главных результатов нынешнего сезона раскопок – выявление остатков городских усадеб (или одной усадьбы) с плотной застройкой XIV – первой половины XVI веков на территории, где позднее размещались административные здания», – сказал Макаров.

Ученый не исключил, что в ходе раскопок был затронут участок двора князя Владимира Андреевича Храброго (Серпуховского), двоюродного брата Дмитрия Донского, одного из наиболее влиятельных представителей московского княжеского дома второй половины XIV – начала XV веков.

Он отметил, что на небольших участках с сохранившимся культурным слоем того времени удалось зафиксировать остатки печей и глубокие ямы–погреба с впущенными в них деревянными срубами, располагавшимися под наземными постройками. Некоторые из этих погребов оказались необычно крупными для рядовых городских строений – сторона сруба доходит до пяти метров.

«Часть построек погибло в пожарах, о силе которых свидетельствует растрескавшиеся под воздействием огня белокаменные мельничные жернова, расчищенные внутри одной из построек. Постройки сменяли другу друга на одном и том же месте, при устройстве новых погребов прорубались деревянные стенки старых, пришедших в негодность и засыпанных», – рассказал археолог.

В культурном слое XIV – первой половины XVI веков ученые нашли около 400 предметов, указывающих на высокое благосостояние и социальное положение владельцев усадеб. Среди находок – обломки от нескольких драгоценных поливных чаш XIV века, привезенных из Золотой Орды и Византии, целый стеклянный перстень из столицы Волжской Булгарии, железная шпора и набор массивных железных предметов: сковорода, замок с цепью.

Как рассказал заведующий отделом средневековой археологии Института Археологии РАН Владимир Коваль, археологи нашли в ходе раскопок в Московском Кремле чашу, сделанную русскими мастерами по технологии, которая раньше не встречалась.

«Совершенно уникальная чаша. Это чаша русского производства, но она покрыта рельефными изображениями, сделанными оттисками штампа. С изображениями человеческого лица, каких–то фантастических животных. Такая чаша найдена впервые, аналогов у неё просто нет», – сказал Коваль.

Археологи также нашли золотоордынские аналоги, которые были очень дорогими в то время. Как уточнил Коваль, они ценились «если не на вес золота, то уж серебра точно». Был обнаружен и китайский фарфор и посуда из Хорезма.

«Мы нашли более полусотни обломков от нескольких чаш, что очень много для Кремля. За все предыдущие годы было найдено около 200 таких обломков», – добавил археолог.

Обломки относятся к культурному слою XIV–XVI веков.

Ранее археологи рассказали об уникальной технологии строительства зданий Приказов на территории Кремля.