В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Возвращение Трампа погубит Америку

Возвращаясь на большую арену, Трамп руководствуется обидами, а не рассудком Jose Luis Magana/AP/ТАСС
Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов. Это следует из его последних заявлений и информации от «ближнего круга». По-прежнему многочисленных сторонников экс-президента это наверняка обрадует, однако Трамп сильно рискует стать не спасителем, а могильщиком консервативной Америки.  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...

Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?
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    В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе

    17 сентября 2021, 12:39

    Текст: Алина Назарова

    Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

    Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».

    «Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.

    Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении. 


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    Захарова заявила о шансе остановить превращение Украины в антироссийскую «кнопку Запада»
       16 сентября 2021, 18:58
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    У властей Украины все еще есть шанс остановить превращение страны в «кнопку Запада» для антироссийских провокаций, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Украина давно превратилась в плацдарм для антироссийских провокаций, в территорию очень сомнительных экономических и энергетических экспериментов. Если первый шаг к осознанию сделан, то дальше должны быть практические действия», – приводит ее слова ТАСС.

    На заявление главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о «горьких уроках» Киева в диалоге с Западом, который не выполнил свои обещания и подвел страну к необходимости строить «гибкое военное государство», дипломат ответила, что «лучше знать правду».

    Захарова подчеркнула, что для Киева «еще не поздно остановить уничтожение собственной страны, ее агропромышленного комплекса и вообще в принципе ее превращения в кнопку в руках западных партнеров, кураторов».

    «Нужно понять, в чем истинные национальные интересы Украины. До этого момента они обслуживали Запад. Нужно предпринять конкретные действия: нужно прекратить раскручивание националистических настроений, дискриминацию русскоязычного населения, превращение страны в военный плацдарм НАТО. Для этого нужны желание и политическая воля», – заключила дипломат.

    Ранее Кулеба заявил, что Украина больше не верит обещаниям Запада. 

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    Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по Украине
       16 сентября 2021, 20:44
    Фото: imago-images.de/ Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

    По словам Меркель, лидеры двух стран обсудят работу в «нормандском формате», поскольку «ситуация на Востоке Украины сложная, а прогресс  в урегулировании конфликта ничтожен», передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что западные партнеры Украины желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, такой подход угрожает Минским соглашениям.

    До этого источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.

    Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.

    Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».

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    В США призвали не шутить с российской армией
       16 сентября 2021, 15:25
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.

    По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».

    Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.

    Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.

    Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.

    Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.

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    МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
       16 сентября 2021, 14:38
    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.

    Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».

    «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

    10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. 

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    Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
       16 сентября 2021, 19:20
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    «Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    На ваш взгляд

     
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    Обсуждение:  43 комментария

    Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.

    До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

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    Коментарии (51)
    На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку»
       17 сентября 2021, 07:57
    Фото: Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетической сфере, заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин.

    «Мы попали в геополитическую мясорубку. [Президент США Джо] Байден принял решение касательно «Северного потока – 2» не как подачку Германии, она там вообще ни при чем», – передает РИА «Новости» слова экс-министра.

    Как заявил Климкин, Украине необходимо договариваться с Еврокомиссией и США о ее внесении «в особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом он добавил, что Киеву нужно быть «в игре за одним столом», ориентируясь в первую очередь на Соединенные Штаты, а не на Германию и Францию.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2».

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    Коментарии (34)
    В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
       17 сентября 2021, 08:29
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.

    Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».

    Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

    В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.

    Коментарии (10)
    Москва призвала Прагу освободить Франчетти

    16 сентября 2021, 17:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Чехии следует освободить задержанного в стране Россиянина Александра Франчетти, Праге необходимо принять взвешенное решение по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, чешской стороне необходимо принять взвешенное решение, не допустить его политизации и не идти на поводу у украинских властей.

    Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. Чешский суд взял под стражу Франчетти.

    В среду адвокат Франчетти Ян Шварц опротестовал в Верховном суде решение горсуда Праги об аресте россиянина.

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    В Германии допустили выход Франции из НАТО
       17 сентября 2021, 11:52
    Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.

    «Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    «Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.  

    «Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.

    «Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.

    «И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.

    Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.

    В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.

    Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.

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    Стало известно о подготовке визита Нуланд в Россию
       17 сентября 2021, 10:02
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Sipa USA/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.

    О том, что Виктория Нуланд, весной вступившая в должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, этой осенью может посетить Россию, «Коммерсанту» рассказали информированные источники в Вашингтоне и Москве. «Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», – сказал источник в столице США. Российские дипломатические источники поделились похожей информацией: предварительно визит планируется на ноябрь.

    По данным издания, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину.

    Некоторые источники в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле – заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.

    Именно Украина, если визит Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также присоединение Россией Крыма.

    Украинский Майдан прославил Нуланд в России. Зимой 2013 года она появилась там, пообщалась с протестующими и угостила их бутербродами и печеньем. Этот ее жест породил геополитический мем «печеньки Госдепа».

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    СБУ задержала пятерых активистов «Белорусского дома на Украине»

    16 сентября 2021, 14:02

    Текст: Евгения Шестак

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пятерых активистов некоммерческой общественной организации «Белорусский дом на Украине» и угрожает им высылкой, сообщила пресс-служба организации.

    «Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам (перемещенные лица – прим. ВЗГЛЯД) из Белоруссии, задержана Службой безопасности Украины», – говорится в сообщении организации в Telegram.

    Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов. Позже организация сообщила, что еще четыре человека задержаны СБУ, с ними проводят беседу. 

    «Проводятся «беседы». Предоставляется классический выбор – «сотрудничество или депортация». Данные всех пятерых установлены», – отметил «Белорусский дом на Украине».

    По данным организации, близкие задержанных людей сообщили, что за ними длительное время велась слежка «и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу».

    В начале августа «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Спустя день полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.

    По данным украинского минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.

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    Зеленский создал группу для «нейтрализации рисков» «Северного потока – 2»
       17 сентября 2021, 04:33
    Фото: Volodymyr Zelensky/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений по нейтрализации рисков от реализации проекта «Северный поток – 2», сообщила пресс-служба офиса политика.

    «В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами в сфере энергетики, в частности реализацией проекта «Северный поток – 2», который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков», – приводит текст сообщения пресс-службы офиса президента Украины ТАСС.

    Рабочая группа, как отмечается в документе, «должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сфере».

    Рабочую группу возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. В ее состав вошли глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, руководитель компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2» даже после завершения строительства. Также в Киеве захотели получения письменных гарантий от Запада после запуска газопровода.

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    Савченко пригрозила Зеленскому судьбой Януковича из-за цен на газ

    17 сентября 2021, 07:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» бывшему главе государства Виктору Януковичу, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

    Савченко, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. «Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров)? Мне очень интересно знать», – приводит слова экс-депутата Рады РИА «Новости».

    По мнению Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будут оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать.

    «Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича», – предупредила Савченко.

    В четверг цена на газ на фьючерсном рынке Европы опустилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. 

    Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

    Напомним, в четверг украинский журналист Владимир Синельников в эфире YouTube-канала PolitWera заявил, что стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев.

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    Звонок Зеленского прервал критику главы МИД Украины в адрес ООН

    16 сентября 2021, 14:29

    Текст: Евгения Шестак

    Телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского прервал выступление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с критикой в адрес Организации Объединенных Наций.

    Кулеба выступил с жесткой критикой представителей ООН за их отсутствие на саммите «Крымской платформы», который прошел в Киеве 23 августа. По его словам, организация не осознает свою роль и миссию в мире, передает РИА «Новости»

    Глава ведомства заявил, что ООН проигнорировала саммит по политическим мотивам. Кулеба добавил, что организация защищает интересы отдельных стран, а не общие принципы международного права.

    Вскоре трансляцию выступления пришлось прервать, так как, по словам Кулебы, ему «позвонил президент». Позже ее возобновили.

    Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.

    Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.

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    Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину

    17 сентября 2021, 11:54

    Текст: Алина Назарова

    В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.

    «Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости».

    В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол». 

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