В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе

Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».

«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.