Личность напавшего на отдел полиции под Воронежем установили В Кемеровской области в голосовании приняла участие 100-летняя участница войны Разработчик анонсировал начало продаж травматического «русского Glock» 17 сентября 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Новый пистолет ORSIS S1, позиционировавшийся как российский аналог австрийского пистолета Glock, поступит в продаже в травматической версии в 2021 году, заявил главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний «Промышленные технологии») Максим Байметов. «Сегодня мы работаем над созданием пистолета ORSIS S1 калибра 9 мм РА, который мы изначально позиционировали как «русский Glock». На сегодняшний день готова его травматическая версия – посмотрим, как он покажет себя на рынке, в будущем планируем сделать его боевой вариант... Если не возникнет никаких трудностей, то в 2021 же году травматическая версия должна появиться в продаже», – передает РИА «Новости» слова Байметов. Он отметил, что в настоящее время опытный образец данного пистолета проходит полный цикл испытаний, которые планируется завершить в этом году. Ранее компания «Промтехнология» (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16).

В пиццерии в Москве дважды изнасиловали девочку 16 сентября 2021, 13:37 Текст: Алексей Дегтярев

В одной из столичных пиццерий дважды изнасиловали 11-летнюю девочку, подозреваемого в преступлении задержали, сообщают СМИ. О преступлении против ребенка сообщила мать девочки, правоохранительные органы установили личность подозреваемого, сообщает РЕН-ТВ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его также проверяют на причастность к другим преступлениям. Ранее в городе Искитим Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях» 16 сентября 2021, 13:42

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль». «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram. В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину». Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта. Глава «Альянса врачей» заявила о разочаровании в ФБК 16 сентября 2021, 12:45

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава так называемого «Альянса врачей*» (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева заявила о разочаровании в руководителях Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) и попросила впредь не ассоциировать ее и альянс с ФБК*. «Друзья, мне тяжело писать эти слова, но в связи с последними событиями, которые происходят со мной и моими единомышленниками, я хочу сказать о наболевшем. Наш «Альянс врачей*» появился в августе 2018 года. Я решила заняться профсоюзной деятельностью, чтобы облегчить жизнь моим коллегам врачам. Это всегда было и остается моей главной мотивацией. В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули», – пожаловалась Васильев в Facebook. Она добавила, что очень «очень разочарована» случившимся. «Менеджеры ФБК* сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит», – добавила Васильева. «С этого дня прошу не ассоциировать меня и «Альянс врачей» с ФБК. Я, безусловно, не отступаюсь и профсоюз продолжит свою работу. Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается», – заключила она. Отметим, что многие пользователи не поверили в искренность поста и предположили, что аккаунт Васильевой был взломан, либо сам пост написан под давлением. Между тем, пресс-секретарь Васильевой подтвердил Telegram-каналу Mash, что аккаунт не был взломан и пост написан лично главой альянса. Напомним, Васильева была помещена под домашний арест по расследованию дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января незаконной акции в Москве. Позже ей смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. С тех пор она обязана не уходить из дома с восьми вечера до восьми утра. Цена на газ в Европе продолжила падение 16 сентября 2021, 18:08

Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE. Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи. Общее падение за день составляет порядка 15%. Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Названа причина низкого урожая пшеницы в России 16 сентября 2021, 14:52 Текст: Елизавета Булкина

Урожайность пшеницы в этом году упала на 7,7%. Такая же ситуация наблюдается при уборке других зерновых культур. Падение урожайности связано с засушливым летом и сокращением посевных площадей на 1,2% по сравнению с прошлым годом, рассказала директор департамента информационно-аналитического обеспечения «Российского зернового союза» Елена Тюрина. «По состоянию на 15 сентября у нас намолочено 99,4 млн тонн зерна, в том числе 70,8 млн тонн пшеницы. Если сравнивать это с прошлогодними показателями, то объем намолоченного зерна в текущем году на 13,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Тогда было намолочено 114,8 млн тонн зерна. По пшенице ситуация аналогичная. Пока собрано на 13,7% меньше, чем в прошлом году», – рассказала она «Ридусу». Тюрина пояснила, что в этом году наблюдается снижение урожайности по всем зерновым. «По состоянию на 15 сентября урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем меньше уровня прошлого года на 9,6%. Текущая урожайность составляет 26,5 центнера с гектара, в прошлом году – 29,3 центнера с гектара. Урожайность пшеницы меньше уровня прошлого года на 7,7%», – добавила эксперт. Причиной низкой урожайности стало засушливое лето. «На юге достаточно хорошие погодные условия сложились. Урожайность по Ростову и Краснодару была на высоком уровне, но уборка в этих регионах закончена. По центру большие площади под зерновыми культурами, в том числе озимыми и яровыми, пострадали от засухи, которая была в летний период. В связи с этим сократилась урожайность в среднем по России», – указала Тюрина. Достичь показателей прошлого года уже не получится, считает эксперт. «Если мы говорим по зерновым и зернобобовым, то уже убрано 80% посевных площадей. Если говорить по пшенице, то 85%, осталось только 15%. То, что выйдем на уровень прошлого года маловероятно. Сейчас уборка идет в Поволжье и Сибири. В Поволжье ситуация не очень хорошая. В Сибири, по информации, которая к нам поступает из регионов, урожайность на достаточно высоком уровне. Тем не менее, урожайность по стране меньше, чем в прошлом году», – сказала Тюрина. По прогнозам экспертов «Российского зернового союза», в этом году будет собрано около 118–119 млн тонн зерна, что на 10% меньше прошлого года. Пшеницы – примерно на 8% меньше, чем в 2020 году. Ранее Financial Times писала, что Россия за 20 лет проделала огромный путь, чтобы стать крупнейшим экспортером пшеницы. Захарова заявила о шансе остановить превращение Украины в антироссийскую «кнопку Запада» 16 сентября 2021, 18:58

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

У властей Украины все еще есть шанс остановить превращение страны в «кнопку Запада» для антироссийских провокаций, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Украина давно превратилась в плацдарм для антироссийских провокаций, в территорию очень сомнительных экономических и энергетических экспериментов. Если первый шаг к осознанию сделан, то дальше должны быть практические действия», – приводит ее слова ТАСС. На заявление главы украинского дипведомства Дмитрия Кулебы о «горьких уроках» Киева в диалоге с Западом, который не выполнил свои обещания и подвел страну к необходимости строить «гибкое военное государство», дипломат ответила, что «лучше знать правду». Захарова подчеркнула, что для Киева «еще не поздно остановить уничтожение собственной страны, ее агропромышленного комплекса и вообще в принципе ее превращения в кнопку в руках западных партнеров, кураторов». «Нужно понять, в чем истинные национальные интересы Украины. До этого момента они обслуживали Запад. Нужно предпринять конкретные действия: нужно прекратить раскручивание националистических настроений, дискриминацию русскоязычного населения, превращение страны в военный плацдарм НАТО. Для этого нужны желание и политическая воля», – заключила дипломат. Ранее Кулеба заявил, что Украина больше не верит обещаниям Запада. Врач дала совет по быстрому излечению от ОРВИ 16 сентября 2021, 12:59 Текст: Наталья Ануфриева

Домашний режим, обильное теплое питье, правильное питание, грамотное применение лекарств и полоскание горла помогут организму быстрее восстановиться после ОРВИ, необходимо также дышать свежим воздухом, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Чернышова отметила, что ОРВИ не требует специфического лечения. Для ускорения выздоровления желательно максимально снизить нагрузки, отказавшись от походов на работу, передает «Вечерняя Москва». «Организм способен самостоятельно справиться с простудой. Скорость выздоровления очень сильно зависит от того, сколько ресурсов у него есть. Во время болезни лучше не ходить на работу. Даже если человек работает удаленно, желательно свести нагрузку к минимуму или взять больничный», – рассказала врач. Так, постельный режим позволит организму тратить силы исключительно на борьбу с инфекцией. При отсутствии возможности отказаться от выхода из дома желательно минимизировать передвижения, отказавшись от сложных проектов. Оставаться дома желательно как можно дольше, это поможет организму полностью оправиться от болезни. «Нужно обязательно долечиться до конца: организм будет гораздо устойчивее к инфекциям, в результате человек пойдет к новым трудовым подвигам в гораздо лучшей физической форме», – отметила доктор. При ОРВИ можно выходить на улицу на стадии выздоровления, однако необходимо одеваться по погоде и отказаться от серьезных нагрузок. При отсутствии возможности покидать квартиру помещение обязательно нужно проветривать. Эксперт также обратила внимание, что при простуде важно употреблять много жидкости, обильное теплое питье поможет быстрее выздороветь. «Вода нужна организму, чтобы эффективно избавляться от инфекции. Кроме того, жидкость помогает выводить все продукты распада микробов, чтобы они не циркулировали в организме повторно. Пить можно не только теплую воду: хорошо подойдут также несладкие морсы, чай с малиной и калиной, липовый отвар», – сказала Чернышова. Во время болезни лучше отдать предпочтение легкоусвояемым блюдам. Стоит отказаться от острой, соленой, копченой, жареной и жирной пищи. Также она предостерегла от использования антибиотиков во время простуды, это только навредит человеку. «Антибиотики при ОРВИ совершенно точно не нужны. Их применение ни к чему хорошему не приведет, однако нарушит баланс микрофлоры в организме и снизит иммунитет», – предупредила врач. Не стоит сбивать невысокую температуру: с ее помощью организм избавляется от инфекции. Многие микроорганизмы погибают при температуре выше 38 градусов, поэтому слишком активное применение жаропонижающих средств только замедляет выздоровление. «Облегчить симптомы при больном горле можно при помощи сосательных леденцов. Также хорошо помогают старые добрые полоскания: подойдут шалфей, ромашка, календула или смесь этих трав», – рассказала эксперт. Она подчеркнула, что при сохранении симптомов простуды на протяжении недели лучше обратиться к врачу: такое течение болезни может сигнализировать о проблемах в организме. Также стоит посетить специалиста при появлении опасных симптомов: например, сильной головной боли или одышки. Ранее терапевт назвала нормальное число простуд в год у человека. Кремль назвал род занятий заболевших в окружении Путина людей 16 сентября 2021, 12:05

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что десятки заболевших COVID в окружении главы государства Владимира Путина – это, главным образом, те, кто обеспечивает его работу и быт, включая безопасность. «Главным образом, это те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности, естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о заболевших коронавирусом в окружении президента. Он добавил, что необходимые тестирования президента проводятся, он работает в обычном режиме: несмотря на заболеваемость, людей, которые обеспечивают работу главы государства, хватает. Ранее, выступая по видеосвязи на Совете коллективной безопасности ОДКБ, Путин объяснил свое решение несколько дней соблюдать режим самоизоляции тем, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по Украине 16 сентября 2021, 20:44

Фото: imago-images.de/ Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной. По словам Меркель, лидеры двух стран обсудят работу в «нормандском формате», поскольку «ситуация на Востоке Украины сложная, а прогресс в урегулировании конфликта ничтожен», передает ТАСС. Ранее стало известно, что западные партнеры Украины желают исключить из итоговой декларации будущего Нормандского саммита слишком жесткие формулировки, такой подход угрожает Минским соглашениям. До этого источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе. Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе. Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику». Решение о запрете въезда комика Мирзализаде в Россию приостановлено 16 сентября 2021, 12:49

Фото: Stand-Up Club #1/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Распоряжение МВД, по которому присутствие комика Идрака Мирзализаде в России нежелательно, приостановлено по решению Замоскворецкого суда Москвы, сообщил адвокат артиста Сергей Бадамшин. Юморист может оставаться в России, пока рассматривается его иск о признании решения МВД незаконным, пояснил Бадамшин РИА «Новости». Пресс-секретарь суда Валентина Норбах подтвердила эти данные. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В США призвали не шутить с российской армией 16 сентября 2021, 15:25

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн. По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости». Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400. Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали. Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор. Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. Страны ОДКБ отказались размещать афганских беженцев 16 сентября 2021, 11:49

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на своих территориях, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе. «Глава государства поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в Алма-Ате на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Казахстана. Ранее президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе. МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Чижов оценил влияние роста цен на газ в Европе на ускорение запуска «Северного потока – 2» 16 сентября 2021, 21:32

Фото: REUTERS/ Leonhard Foeger

Текст: Елена Мирошниченко

Рост цен на газ в Европе будет содействовать скорейшему введению в эксплуатацию «Северного потока – 2», заявил в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. Они (процедуры) будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает «руку Кремля» и попытку таким образом навязать «Северный поток – 2», – приводит его слова ТАСС. Чижов также выразил уверенность, что процедуры по запуску «Северного потока – 2» завершатся положительно вне зависимости от мнения депутатов Европарламента. «Замах у них на энергетику широкий, они, в частности, требуют, чтобы потребители в ЕС отказались от электроэнергии, производимой российскими АЭС, а также АЭС, построенными за пределами России, но по российским технологиям, но как это на практике можно сделать, они не поясняют. Электроэнергия, где бы она ни производилась, попадает в общую сеть», – сказал он. Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров. За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября. Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода. Франция отменила торжества в США после скандала с подлодками 17 сентября 2021, 08:00

Фото: US Navy

Текст: Дмитрий Зубарев

Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, сообщила New York Times. Как сообщает издание, торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе, передает РИА «Новости». Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации. В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.