Выборы-2021: Мишустин поддержал идею единороссов, Зюганов завел блог на случай форс-мажора

«Единая Россия» сумела убедить главу правительства в необходимости отмены обязательного техосмотра автомобилей. Владимир Жириновский прибыл на митинг ЛДПР на тройке. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на хакерские атаки против своих аккаунтов и завел резервный телеграм-канал на случай форс-мажора.

«Единая Россия» добилась от главы правительства Михаила Мишустина поддержки своего проекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) автомобилей. Как заявил премьер-министр, инициатива «ЕР» освободит автовладельцев от часто излишней, а порой – неэффективной процедуры.

Напомним, отменить техосмотр единороссы призвали на прошлой неделе. Оставить эту процедуру парламентарии предложили только в случае смены владельца транспортного средства или в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев ТО станет добровольным. Инициатива не коснется коммерческого транспорта, уточнили в партии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг своей партии на тройке лошадей, передает ТАСС. Жириновскому при этом пришлось попросить аудиторию не размахивать партийными флагами, чтобы не пугать лошадей. Митинг проходил на ВТБ-Арене, расположенной в центре Москвы.

Вслед за тем Жириновский произнес речь, посвященную главным образом революции 1917 года. Организаторов революции он подверг резкой критике. По словам лидера ЛДПР, незаконно «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в последнее время выросла интенсивность атак на его аккаунты в социальных сетях и микроблогах. «Чтобы не допустить потери связи, я создаю резервный Telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там!» – сообщается в действующем Telegram-канале Зюганова.

«Инициатива «Единой России» по отмене обязательного ТО достаточно быстро получила активную поддержку со стороны правительства. Партия продемонстрировала, что в силах добиваться продвижения своих идей – что положительно скажется на ее электоральной поддержке», – полагает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«Теперь вполне можно ожидать роста поддержки «ЕР» со стороны владельцев автомобилей. Нет сомнений, что значимая для миллионов граждан инициатива и появилась, и была одобрена в связи с избирательной кампанией – и она вызовет самую широкую поддержку», – в свою очередь отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

ЛДПР для финала своей избирательной гонки выбрала апелляцию к классической русской литературе и истории XX века, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, «эффектный приезд Жириновского на митинг отсылает к хрестоматийному гоголевскому образу: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?».

При этом в своей речи Жириновский главной мишенью своей критики избрал коммунистов – как наследников большевиков, которые организовали переворот в октябре 1917 года, заметил собеседник. Впрочем, полагает Мартынов, аналогия неточна. «Нынешние коммунисты – не те ленинские большевики, которые будучи в абсолютном меньшинстве и имея самую малочисленную фракцию в дореволюционной Думе, сумели завоевать власть. Геннадий Зюганов на эту роль никак не подходит», – заметил Мартынов. Если с кем и можно сравнить КПРФ, так это с умеренными кадетами, использующими левую риторику, но на самом деле не готовыми к решительным действиям, полагает собеседник.

Что касается заявлений самого Зюганова о хакерских атаках на свои аккаунты, то это вызывает удивление, добавил Мартынов. «У лидера Компартии нет репутации активного блогера. Поэтому нет даже уверенности, что руководитель КПРФ знает, как, собственно, функционируют эти аккаунты», – полагает эксперт.

По его мнению, с помощью таких заявлений коммунисты в целом позиционируют себя в качестве объекта давления. «Говорят о том, что КПРФ атакуют, чтобы не допустить ее гарантированной победы на выборах, – заметил политолог. – Хотя голоса, которые КПРФ наберет через неделю, будут получены не столько благодаря подобным политтехнологическим приемам, сколько вопреки им».

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