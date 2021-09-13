Россия призвала к возобновлению переговоров по иранской сделке

Россия призывает участников венского процесса, включая Иран и США, как можно скорее возобновить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Призываем всех наших партнеров по СВПД, включая Иран, а также представителей США как можно скорее вернуться за стол переговоров и договориться на основе тех пониманий и элементов, которые удалось сформулировать в период с апреля по июнь», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что кратчайший путь к восстановлению иранской ядерной сделки лежит через встречное синхронизированное возвращение Вашингтона и Тегерана к своим обязательствам, предусмотренным СВПД и резолюцией СБ ООН.

«Россия намерена этому всячески способствовать», – подчеркнули в МИД.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия призывает к скорейшему возобновлению переговоров по восстановлению СВПД в Вене.

17 августа МАГАТЭ сообщило, что Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран. На следующий день президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси обсудили перспективы возобновления выполнения СВПД. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва озабочена быстрым прогрессом в сфере наращивания возможностей Ирана по многим аспектам его ядерной программы.