Из дома теннисистки Весниной в Подмосковье украли олимпийские медали

Олимпийские медали похитили в Подмосковье из дома чемпионки ОИ в Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Токио теннисистки Елены Весниной.

«Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали – золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», – приводит слова Весниной ТАСС.

По ее словам, грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитан.

Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что полиция уже проводит осмотр дома.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что по факту хищения проводится проверка. «Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – сообщили в полиции.

Напомним, Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призерами ОИ в Токио. Золото Олимпиады завоевали теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.

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