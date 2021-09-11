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Американский дипломат спрогнозировал реакцию США на присоединение Украины к России
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Соединенные Штаты применят к России очень серьезные санкции в случае присоединения Украины, заявил бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
«Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции», – заявил Хербст в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он добавил, что такие санкции могут «разрушить» российскую экономику. Дипломат выразил уверенность, что война обернется большими потерями с обеих сторон.
«Очень плохой прогноз», – подвел он итог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
Глава МИД Сергей Лавро отметил, что комментарии Зеленского о возможности войны не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Эксперт: Для борьбы с «Северным потоком – 2» Киев может устроить провокации в Донбассе
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«Как Киев может помешать уже работающему трубопроводу? В первую очередь он попытается давить на Берлин по пунктам, обозначенным в соглашении Германии и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком» даже после начала поставок газа.
В соглашении Германии и США по поводу «Северного потока» есть два важных пункта, напоминает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Там говорится: Германия обязуется ввести новые санкции или даже совсем остановить «Поток» в двух случаях: если Россия использует газ в качестве энергетического оружия или если Россия начнет прямую агрессию против Украины», – сказал Юшков.
«На Украине сейчас уже говорят, что рост цен на газ в Европе – это происки Москвы, что это и есть случай использования энергоресурсов в качестве оружия. Так Киев уже сейчас пытается шантажировать европейцев, продавливая выгодные для себя решения», – отметил специалист.
Кроме того, по мнению собеседника, можно ожидать дальнейших провокаций в Донбассе. «Украина может устроить эскалацию боевых действий и затем пожаловаться Западу на то, что в регионе снова разгорелась война. Обвинят в этом Россию, и тогда появится повод призвать Берлин ввести санкции против «Северного потока», – пояснил он.
В этой ситуации Москве, по его словам, следует активнее сотрудничать с Евросоюзом, в частности терпеливо разъяснять, что цены на газ в Европе растут не по вине России, а потому что СПГ ушел в Азию. «На азиатских рынках газ еще дороже, чем в Европе. Поэтому производители СПГ перенаправляют свой товар туда, – пояснил Юшков. – Россия же, наоборот, бьет исторические рекорды по объемам поставок газа».
Кроме того, для России важно разъяснять, какова политика нашей страны в Донбассе. «Президент Владимир Путин особо подчеркнул во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель – Москва надеется, что Германия додавит Украину в вопросе выполнения Минских соглашений», – напомнил Юшков.
«Но полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от пункта «об агрессии», можно лишь одним способом – разрешить кризис в Донбассе, добиться выполнения Минских соглашений, запустить мирный процесс. Таким образом можно не только ликвидировать угрозу возобновления боев в регионе, но и лишить Киев повода требовать от Германии заблокировать «Северный поток». Так что Россия вдвойне заинтересована в завершении конфликта в Донбассе», – подытожил собеседник.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу.
Компания Nord Stream 2 AG подтвердила соединение датской и немецкой секций второй нитки «потока». Первые поставки газа планируются на начало октября
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались завершению строительства газопровода.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не перестанет бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа по трубопроводу.
А глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции со своими французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил, что отношение Варшавы к проекту не изменилось, однако остановить его строительство ей так и не удалось. По его словам, Варшава, Берлин и Париж «будут работать вместе над тем, чтобы устранить «потенциальные последствия» этого строительства.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее поясняла, что начало коммерческого экспорта газа по трубопроводу зависит от немецкого регулятора.
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МИД заявил Салливану о доказательствах вмешательства IT-гигантов из США в выборы в России
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Американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы, сообщил МИД.
«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Послу было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
Также Салливан и Рябков поговорили о других вопросах двустороннего характера.
В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.
Источник сообщал, что Салливана вызвали из-за вмешательства США во внутрироссийские дела. Американское посольство утверждало, что в ходе беседы Салливан и Рябков обсуждали настрой главы Белого дома Джозефа Байдена на стабильные отношения с Россией.
На Украине признали обман граждан при закупках российского газа
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Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
Скороход заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина покупает газ по реверсу, «то есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», передает РИА «Новости».
По ее словам, Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС) необходимый объем и оставляет у себя.
«То есть мы просто доплачиваем за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», – отметила парламентарий, подчеркнув, что Киев при такой схеме переплачивает за топливо.
Скороход выступила за переговоры с Россией по вопросу закупки газа для понимания того, «стоит ли договариваться».
«Газ на сегодняшний день – это точно так же политический вопрос», – считает депутат.
Напомним, Киев с 2015 года не осуществляет прямые закупки российского газа и фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали «с гордостью считать дни без российского газа», называя закупаемое топливо «европейским».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
Лавров услышал «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне с Россией
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Огульные комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим... Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось», – сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что заявления Зеленского о возможной войне с Россией не заслуживают внимания.
«Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», – заявил министр.
Он высказал сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе и на востоке Украины, теперь заявляет, что тот, кто живет на Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию.
Кроме того, Лавров считает, что законодательные инициативы Киева подрывают положения Минских договоренностей.
Вместе с тем министр подчеркнул, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности войны с Россией нелогичным и оторванным от реальности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что между Россией и Украиной может начаться полноценная война, но, по его словам, это было бы «наибольшей ошибкой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера, а рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими.
В Раде захотели построить космодромы на Украине
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Для превращения Украины в космическую державу нужно найти виноватых в провалах космических проектов и построить новые космодромы, заявил в Верховной раде депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута.
Тарута указал, что по «проекту «Морской старт» Украина потратила 200 млн долларов», по «Циклону-4» – 672 млн долларов, по «Лебедю» убытки составили 350 млн, а «в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», передает РИА «Новости».
Он считает, что нужно сохранять и развивать космический потенциал, доставшийся от СССР. Однако сейчас на Украине «из 33 предприятий осталось только шесть», причем сохранившиеся «находятся в очень сложном положении», там «практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа, что делать дальше».
Осенью 2019 года компания Space Logistics заявила о намерении построить на Украине космодром. Уже спустя пару месяцев Space Logistics отказалась от своих планов. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. Он заявил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников.
Глава «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2»
Санкции США еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток – 2», считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Витренко заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве, что «если правительство США введет санкции (против «Северного потока – 2»), то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», передает РИА «Новости».
Ранее в «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
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Посла США вызвали в МИД России
Посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства.
Джон Салливан был вызван сегодня в Министерство иностранных дел России, о причинах не сообщается, передает ТАСС.
Салливан отказался назвать цель своего визита журналистам, спустя 20 минут он покинул здание министерства, передает РИА «Новости».
Захарова заявила о связи всех разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном
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Вызов американского посла Джона Салливана в МИД связан с поддержкой США «Умного голосования» – проекта ФБК* («Фонд борьбы с коррупцией*», запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов... Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок – США», – сказала дипломат эфире «Радио России», передает РИА «Новости».
По ее словам, все участвовавшие в разработке приложения «Умное голосование» компании так или иначе связаны с Пентагоном.
5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.
В июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».
Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает данные использовавших его пользователей.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова Салливана на Смоленскую площадь.
В Совфеде предупредили США о последствиях вмешательства в российские выборы.
Климкин испугался «окружения» Украины Россией
Российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам бывшего министра, «это будет распылять ресурсы» Украины, которой нужно «совместно с НАТО» найти «новый ответ на угрозу». Он также заявил, что Россия якобы собирается «поглотить» Белоруссию. «Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta.ua
Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски».
Киев захотел письменных гарантий от Запада после запуска «Северного потока – 2»
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Украина надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ермак заявил на форуме YES Brainstorming, что Киев работает с США, Германий, Европой, «чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот «неэкономический проект» («Северный поток – 2»), то будут применены соответствующие шаги», передает ТАСС.
«Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», – добавил он.
Глава офиса подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении России работал. Ермак сказал также, что во время переговоров украинского руководства с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в США «особенно от американской стороны» Киев услышал о «конкретных шагах на случай времени «Ч».
Выступивший на форуме старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос заверил, что США якобы будут делать все возможное, «чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину». Он также сообщил, что в воскресенье едет в Берлин для обсуждения этой темы.
Ранее глава украинского «Нафтогаза» заявил о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2».
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» планируется начать в начале октября.
В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и геополитическим российским проектом. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
В Хорватии признали Украину брошенной Западом на произвол судьбы
Западные страны в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2» оставили Украину на произвол судьбы, считают хорватские СМИ.
Журналист Кристиан Юришич в статье для хорватского издания Advance написал, что «постройка газопровода «Северный поток – 2» – американское геополитическое поражение, потому что в каком-то смысле они сами ему помогли», передает РИА «Новости».
Он указал, что Вашингтон, который добивался остановки проекта, не достиг цели, и «с этой точки зрения, как и в случае недавнего ухода из Афганистана, США снова бросили своего союзника на произвол судьбы». Речь идет об Украине, которой Вашингтон «в каком-то смысле обещал, что «Северный поток – 2» не станет реальностью».
Журналист считает, что эти события в ближайшее время могут привести к перестановкам в украинской власти в вопросе того, на кого больше равняться на Западе. Так, в 2014 году США стремились привести во власть на Украине тех, кто лоялен американским, а не европейским интересам.
«На той же основе существовал и Афганистан с проамериканскими властями в Кабуле (...) На Украине этот американский «уход» еще предстоит», – предполагает журналист.
Юришич напомнил, что на Украине «Северный поток – 2» воспринимается как угроза из-за возможного прекращения или сокращения транзита российского газа через ее территорию в Европу.
«В таком случае, как говорят, Германия должна взять на себя всю ответственность и остановить все поставки, «наказав» таким образом Россию. В теории звучит хорошо, но вопрос, как это выглядело бы на практике. Трудно ожидать от Германии, что ради спасения украинского ВВП она решит саму себя заморозить», – отмечает журналист.
По его словам, в связи с этим «вполне понятно», почему Киев, которому кажется, что за риторикой западных союзников ничего не стоит, так зол на них.
В качестве «слов утешения» канцлер ФРГ Ангела Меркель во время прощального визита на Украину призвала президента Владимира Зеленского «не бояться», так как «через 25 лет Европе уже не нужен будет российский газ», аналогичные заявления делали и в Евросоюзе.
«Насколько утешительны эти слова, сказать трудно, ведь четверть века не такой уж короткий срок», – пишет автор.
Он отмечает, что ЕС считает Украину потенциально важным партнером, но рассчитывает в основном на эксплуатацию украинских ресурсов. Однако, несмотря на обсуждения двухстороннего сотрудничества, Киев настроен скептически.
«Они думали, что просят немногого: они просто хотели, чтобы газопровод никогда не был достроен, и годами слушали обещания с обеих сторон Атлантики. Но обещания так и остались обещаниями», – напоминает Юришич.
По его мнению, украинские власти, возможно, скоро начнут задаваться вопросами об уступках, евроатлантической интеграции, а также о том, не собираются ли их эксплуатировать, ничего не давая взамен.
«Годы проходят, а обещания не выполняются. Меркель сказала, что украинцы должны знать, что делать, когда Европа перейдет на новые источники энергии, но, похоже, они также должны знать, что делать, когда поймут, что их просто кормят завтраками. Зеленскому стоит хорошенько об этом подумать, прежде чем соглашаться на предложение Европейского Союза стать «зеленым» (в энергетике)», – заключает журналист.
Ранее в Fitch назвали завершение строительства «Северного потока – 2» победой России. Вместе с тем Киев пообещал бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
В Госдуме назвали причину вызова посла США в МИД
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Посол США в Москве Джон Салливан вызывался в МИД в качестве предупреждения Вашингтону не вмешиваться в российский избирательный процесс, считает депутат Госдумы Василий Пискарев. Салливан накануне был вызван в МИД, где с ним 20 минут беседовал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Вызов посла – мера предупредительная. Это значит, что вмешательство США в избирательный процесс в России давно перешло все допустимые границы. Ранее американской стороне уже были сделаны предупреждения как по парламентской линии, так и регулятором в адрес крупных IT-компаний», – считает глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Встреча продолжалась около 20 минут, сам Салливан воздержался от общения с журналистами и молча покинул здание министерства.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова Салливана на Смоленскую площадь.
В Госдепартаменте США полагают, что Салливан обсуждал с Рябковым вопросы двусторонних отношений. Госдеп предпочел не комментировать заявления о нарушении законов цифровыми гигантами США перед парламентскими выборами России 19 сентября.
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Лавров сравнил отношение россиян и американцев к «корням»
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Жители России «более консервативные в хорошем смысле слова», чем американцы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
На форуме современной журналистики «Вся Россия – 2021» он заявил, что нужно «читать Есенина, Пушкина, других наших великих поэтов и писателей». Лавров указал, что Россия – «это твоя малая родина, твои предки, память о которых ты хранишь и ходишь на их могилы», а также «твои родители, дай бог им здоровья у кого они живы», и друзья, «ощущение вот этих корней».
«Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Я именно так воспринимаю все это», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров возмутился тем, что «учебники исторические содержат какие-то огромные пробелы, колоссальные, особенно про Великую Отечественную войну». Он полагает, что в «нынешних условиях, особенно с этими гаджетами, очень важно как родители воспитывают детей в любви к своему дому, к месту, где ты родился». Министр полагает, что у жителей России «это все-таки пока еще глубоко в нашем генетическом коде сидит».
Он сравнил россиян с американцами – в США человек «родился в одном месте, учился где-то в другом, потом через всю Америку или в Европу уехал работать – это у них в порядке вещей». «Мы все-таки чуть-чуть более консервативные в хорошем смысле слова. Мне кажется, что это нужно беречь и лелеять», – сказал он.
Напомним, Лавров заявил, что у россиян особое чувство национального достоинства, которое должно сопровождаться достатком семьи. Он идет на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Кроме главы МИД в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Лавров назвал непрофессиональным подход ФРГ и Франции к встрече «нормандской четверки»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал непрофессиональным подход Парижа и Берлина к встрече глав МИД «нормандской четверки» в ООН при при их отношении к несоблюдению Киевом Минских договоренностей, в такой ситуации собираться несерьезно.
«Сейчас наши коллеги из Германии и Франции предлагают в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая, свои возможности выполнить Минские договоренности. Они говорят: «Нет, ну надо собраться и там посмотреть». Ну это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный», – сказал Лавров в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2021», передает РИА «Новости».
При этом, по словам министра, Запад требует выполнения Минских договоренностей от России, когда как сторонами конфликта являются Киев, Донецк и Луганск. Это прописано в документе.
«Уже мы даже спрашиваем у них в лоб: «Вы нам объясните, пожалуйста, когда вы требуете от России выполнять Минские договоренности... вы кого считаете сторонами конфликта?» Вот не поверите, знаете, какой ответ? Давайте продолжать держать этот ответ в плоскости конструктивной двусмысленности», – заявил Лавров. По его мнению, в такой ситуации собираться – «ну просто не уважать себя».
«Потому что эти люди не хотят выполнять ни Минские договоренности, ни решения Парижского саммита «нормандской четверки» от декабря 2019 года, просто не хотят», – резюмировал Лавров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал проявлением «внешнеполитической шизофрении» призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к встрече глав внешнеполитических ведомств нормандского формата. Российский министр подчеркнул, что встреча ради встречи Москве не нужна.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки», и надеется, что российская сторона подтвердит участие в ней.
Перед этим источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. По его словам, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
Кроме того, Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Нуланд заявила о готовности США присоединиться к «нормандскому формату»
США готовы присоединиться к переговорам между Украиной и Россией об урегулировании ситуации в Донбассе, заявила замглавы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд.
На форуме «Ялтинская европейская стратегия» Нуланд спросили, как США конкретно могут оказать давление на Москву в вопросах, касающихся Донбасса и Крыма. Нуланд ответила, что еще при администрации Барака Обамы принимала участие в переговорах, которые шли параллельно «нормандским». Тогда, по ее словам, США поддерживали цели и устремления, которые обсуждали Москва и Киев, чтобы «устранить пробелы и внести свою долю творческого подхода», передает УНИАН.
Как заявила Нуланд, «не похоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись в последнее время». По ее словам, США «готовы возобновить взаимодействие каким-либо образом, или в рамках «нормандского формата», или снова в качестве параллельной поддержки». Участие США возможно, если «стороны будут видеть способ, благодаря которому» американцы «будут полезны», заявила она.
Комментируя видеоконференцию с участием замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и представителей Франции и Германии, Нуланд сказала, что «там, по крайней мере, был более позитивный тон». «Если этот процесс действительно изменится и приобретет жизненные формы, мы готовы помочь», – заявила она.
Напомним, источник сообщал, что к ходе видеоконференции политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Кулеба заявил, что Украина готова к проведению встречи глав МИД «нормандской четверки». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Киева проявлением «внешнеполитической шизофрении».
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. В июле Козак заявил, что объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет.