Учения «Запад–2021» стартовали одновременно на 14 полигонах НАТО собралось пристально следить за учениями России и Белоруссии 10 сентября 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

НАТО не пригласили наблюдать за стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад–2021», сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Лунгеску сказала, что НАТО «очень внимательно следит» за учениями. Она признала, что «все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил», но подчеркнула необходимость «соблюдать обязательства по их прозрачности». Как отметила Лунгеску, НАТО «пока не пригласили наблюдать» за учениями, Россия не сделала этого, «несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек» согласно Венскому документу ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на Funke. НАТО призвало Москву и Минск «в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно», учитывая «усиление военной активности» на границах. Лунгеску заявила, что альянс «остается бдительным и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию», каналы коммуникации с Россией «сохраняются открытыми». Она напомнила о «двойном подходе» НАТО к отношениям с Россией – «сочетании обороны и сдерживания с диалогом». Лунгеску сказала, что при необходимости НАТО «будет поддерживать контакт и с Минском». Напомним, совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад–2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Всего в учениях задействовано около 200 тыс. военных, но максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей под единым оперативным командованием, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории России не превышает 6,4 тыс. человек.

Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу из-за Украины 9 сентября 2021, 12:08

Фото: БелТа/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Белнефтехим» до 13 сентября приостановил прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. «До 13 сентября «Белнефтехим» остановил прокачку по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении на Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса – Броды» на территорию Белоруссии», – сказал он, передает ТАСС. Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. Нефтепровод «Одесса – Броды» – нефтепровод, построенный в 2001 году между городом Одессой на Черном море и городом Броды в Львовской области Украины, где осуществлена стыковка с нефтепроводом «Дружба», качающим нефть из России в Европу. По нефтепроводу «Одесса – Броды» предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть в обход турецких проливов из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы. Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами» 9 сентября 2021, 04:30

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц, сообщил источник в судостроительной отрасли. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. Напомним, в июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море 9 сентября 2021, 11:46

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя сообщение о том, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 ВМФ России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «Мы исправляем ошибку, которую совершили, когда в свое время ушли из Средиземного моря. В этом регионе по сути сходится весь земной шар. Находясь в Средиземном море, можно «смотреть» и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Там надо держать оптимальные силы, причем в боевой готовности», – убежден бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. По его словам, «Средиземное море представляет собой место для политической кухни», а сейчас там «готовят» в основном США и Великобритания, и они же находятся «на раздаче». «Поэтому мы всегда должны быть в готовности в этом регионе, – подчеркнул собеседник. – Запад может отреагировать на наши действия усилением своей морской группировки – авианосцами, подлодками. Также он может сосредоточить силы на берегу, к примеру, усилить воздушную, поисковую группировки. При помощи самолетов базово-патрульной авиации они наверняка будут искать наши подлодки и контролировать их местонахождение», – отметил Комоедов. Напомним, источник в судостроительной отрасли сообщил, что группировка неатомных подводных лодок проекта 636.3 Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море впервые доведена до пяти единиц. «В настоящее время в составе Средиземноморской эскадры России находятся пять субмарин – носителей крылатых ракет «Калибр-ПЛ»: три Черноморского флота (ЧФ) и две Тихоокеанского флота (ТОФ)», – сказал источник. Он уточнил, что две подлодки совершают межфлотский переход с Балтики на ТОФ, но они могут задержаться в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Речь идет о лодках «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», вместе с ними в Средиземное море после ремонта в России вошла однотипная субмарина Черноморского флота «Краснодар». Еще две подлодки ЧФ находятся в составе Средиземноморской эскадры. Пять субмарин проекта 636.3 могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. Кроме того, межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет «Гремящий» проекта 22385. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу 9 сентября 2021, 07:40

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о распространении «афганского синдрома» на Европу. Таким образом он прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания сил быстрого реагирования ЕС. «НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», – написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, само наличие подобной идеи об «автономии» от США в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, – беспрецедентной. «Афганистан еще долго будет аукаться США. И это - не единственное последствие», – подчеркнул Пушков. В минувшее воскресенье генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО. В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы. В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США. В мае 2019 года в Европарламенте призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Белоруссии начали боевое дежурство российские и белорусские ВВС и ПВО 9 сентября 2021, 16:15 Текст: Алексей Дегтярев

На боевое дежурство на территории Белоруссии заступили белорусские и российские подразделения ВВС и ПВО в составе учебно-боевого центра совместной подготовки, сообщило белорусское минобороны. «На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС. В среду в Белоруссию в рамках создания центра подготовки двух государств прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России. Путин анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией 9 сентября 2021, 21:46

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Россия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил президент России Владимир Путин. «До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», – сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости». Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Также он рассказал, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года. Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России. Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства 9 сентября 2021, 21:52

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства. «Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Согласованы все 28 союзных программ России и Белоруссии, они будут утверждены до конца года, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Заседание высшего совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца года. Все 28 программ согласованы», – цитирует ТАСС Путина. «В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – добавил российский лидер. По его словам, переговоры с президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными. «Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», – приводит РИА «Новости» слова президента. «В конечном итоге это [интеграция] придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей», – отметил президент России. Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Политолог: Россия и Белоруссии станут ближе, чем штаты в США 9 сентября 2021, 23:20

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя итоги переговоров лидеров России и Белоруссии. «В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник. Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт. Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года, заявил российский лидер по итогам переговоров. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил Путин. В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, добавил Путин. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России. Как пояснил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эту единую политику будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС. Названа дата одобрения пакета новых интеграционных документов России и Белоруссии 9 сентября 2021, 21:09

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба правительства России. «Председатель правительства России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства, которое состоится 10 сентября в Минске», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Сообщается, что «на предстоящем заседании Совета министров планируется одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета», после чего документы отправятся на утверждение президентам России и Белоруссии». Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Путин и Лукашенко объявили о старте экономической интеграции двух стран 10 сентября 2021, 00:15

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ. «Белоруссия для нас добрый сосед и ближайший союзник. Российско-белорусское сотрудничество строится на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», – заявил Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Он добавил, что переговоры с Лукашенко были насыщенными и конструктивными. Так, согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Путин отметил, что Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам. Страны выработают единые подходы в трудовом законодательстве, социальном страховании и пенсионном обеспечении. Россия и Белоруссия благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий, передает РИА «Новости». Кроме того, с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 630–640 млн долларов. В 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, при этом она не будет индексироваться на уровень долларовой инфляции. На 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. Вопросы политической интеграции на встрече не обсуждались. Путин отметил, что сначала необходимо выполнить ту программу, о которой договорились на данном этапе, а затем уже можно будет говорить о последующих шагах, поскольку со временем ситуация меняется. При этом президент России выразил уверенность, что страны на правильном пути. Он пояснил, что согласование интеграционных программ Союзного государства длилось долго, потому что стороны не могли договориться, на каком уровне достаточно принять решения. Президент заверил, что сотрудничество в рамках союзного государства – приоритет для России и Белоруссии. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался. Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши». Путин также выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня. Сообщается, что Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. При этом товарооборот между странами уже превысил допандемийные показатели. «Сегодня нами также обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности союзного государства на внешнем периметре. В этом контексте большое внимание мы уделили и большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии «Запад-2021». Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ союзного государства и пространства ОДКБ», – сказал Путин. Заседание высшего совета Союзного государства планируется провести до конца года, графики согласовываются. Напомним, президенты России и Белоруссии провели в четверг переговоры в Кремле, встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Союзные программы создают равные условия для субъектов хозяйствования двух стран, заявил, в свою очередь, Александр Лукашенко. «Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы – полноправные партнеры», – сказал Лукашенко. Глава Белоруссии отметил, что для всех компаний на рынках двух стран «должна быть честная конкуренция». «Именно ради равноправия, выгодной кооперации, плодотворного сотрудничества и затевалась белорусско-российская интеграция. В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков, реализация гармонизированной финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики», – сказал Лукашенко. В союзных программах, по словам главы республики, также заложено решение проблемы поставок в Белоруссию энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов, выход на единые принципы реализации аграрной и промышленной политики, повышение уровня взаимных социальных гарантий для граждан двух стран. Лукашенко прокомментировал и возможность введения единой валюты. «Что касается единой валюты, я хочу, чтобы вы, как журналисты, понимали: вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав это, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», – сказал Лукашенко. «Будет доллар, евро или рубль российский - вопрос всегда у нас упирался в единый эмиссионный центр. Вот здесь есть определенные проблемы. Думаю, что даже в нашу бытность мы еще с президентом [Путиным] решим эту проблему», – добавил Лукашенко. «Нас часто, кстати, обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет. Это уникальное интеграционное объединение, продвинутое по всем направлениям, и в политике тоже. Возьмите наш военно-политический союз, мы же это не скрываем. По многим направлениям - как внешняя политика, оборонная политика, безопасность – мы продвинулись далеко... И я абсолютно убежден, что наращивание разнопланового взаимодействия – самый показательный и действенный ответ всем нашим недоброжелателям. Вместе мы только сильнее», – подчеркнул белорусский лидер. Лукашенко добавил, что интеграция носит исключительно обоюдовыгодный характер. «Где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер», - подчеркнул он. «Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, комментируя договоренности двух лидеров. «В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у России и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил Матвейчев. Сначала, пояснил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник. Если у России все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт. Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле 9 сентября 2021, 18:33 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что попросил приехать Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. «Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа. В свою очередь Лукашенко заявил, что рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в ходе высшего Госсовета в конце октября, передает ТАСС. Путин предложил главе Белоруссии дать возможность кабминам финализировать ряд договоренностей двух стран, также он заявил, что в постковидный период нужно найти дополнительные ресурсы для развития экономик стран. «В постковидный период очень важно найти дополнительные ресурсы для эффективности экономик... повышения конкурентноспособности. Но мне кажется, мы на правильном пути. Сейчас обсудим это все, поговорим», – заявил президент России. Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии подпишут 9 сентября все дорожные карты интеграции, а часть переговоров проведут за рабочим обедом. Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии 9 сентября 2021, 22:07 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Белоруссия могут создать Союзный парламент, заявил глава российского государства Владимир Путин. Он не исключил такой возможности, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике 9 сентября 2021, 22:25

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России Владимир Путин. Как пояснил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что единую макроэкономическую политику России и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС. Напомним, президенты России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Северный флот начал арктические учения 9 сентября 2021, 17:41

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот сообщил о начале учений в Арктике с привлечением 8 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе флота. «К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Практические действия пройдут в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франса-Иосифа. «На одном из этапов учения силы Северного флота проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной Арктических морских зонах», – добавили в СФ. На данный момент на полигоны в Мурманской области выдвинулись подразделения сухопутных и береговых войск, также ПВО Северного флота. В назначенные районы из пунктов постоянной дислокации отправились боевые расчеты систем ПВО С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Ранее сообщалось о запланированных с 10 по 16 сентября российско-белорусских учениях «Запад-2021», они пройдут на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Белоруссии. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники – свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Задействованные в них подразделения, укомплектованные резервистами, переброшены в Калининградскую область.