Эксперт: Решение о дополнительных выплатах пенсионерам компенсирует избыточный рост инфляции Депутат Госдумы: Единовременные выплаты компенсируют пенсионерам рост цен на продукты 1 сентября 2021, 22:19 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Выросшие из-за пандемии цены на продукты уже не снизятся, но ситуацию с повышением пенсий и с выплатами государство будет держать на контроле», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил, что из-за роста общемировых цен на продовольствие инфляция в стране превысила уровень, который закладывали власти при планировании повышения пенсий. «Введенные из-за пандемии ограничительные меры привели к тому, что продуктов питания производилось меньше, чем могло. Это обстоятельство на фоне растущего потребительского спроса вылилось в рост цен. В итоге в последнее время мы больше не видим роста пенсий в абсолютном выражении. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил компенсировать эти потери единовременными выплатами пенсионерам по 10 тысяч рублей, в том числе и работающим», – напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Правительство выделило на эти цели 454 млрд рублей: выплаты на карточку «Мир» начнутся уже с четверга, а тем, кто получает пенсию через «Почту России», начнут приносить деньги с пятницы, напомнила депутат. «Кроме того, стоит напомнить: мы ратифицировали Конвенцию №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. До этого уровня нам еще необходимо будет потом пенсии подтягивать», – добавила парламентарий. В среду Росстат обнародовал данные по основным социально-экономическим показателям, в том числе по пенсионному обеспечению. Размер средней начисленной зарплаты в России в июне достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, пишет «Российская газета». Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данными годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца. Средний размер назначенной пенсии в июле был зафиксирован на уровне 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5%. Однако реальный размер пенсии из-за инфляции за год сократился на 0,9%, а по сравнению с маем – на 0,3%. Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с прошлым годом, она все же не успевает за инфляцией, ранее заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, по его мнению, позволит компенсировать рост инфляции.

Путин на марафоне общества «Знание» заявил, что население России могло составить 500 млн человек 1 сентября 2021, 10:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», напомнил Путин, передает ТАСС. «А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», – подчеркнул он. Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается. … Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия». «Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», – указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин. Глава государства заметил, что история – это «не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания». Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он. Ранее Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об исполнении детской мечты 1 сентября 2021, 11:56

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками по случаю Дня знаний заявил, что счастлив из-за реализации своей мечты служить Отечеству. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «По поводу того, о чем я мечтал, что получилось. В этом смысле я могу считать себя счастливым человеком», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, в разные периоды жизни человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видением окружающего мира, после чего появляются ближние, более отдаленные и стратегические цели. «Так или иначе, я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком – я хотел быть и реализовал этот план. Так жизнь сложилась, я иногда даже удивляюсь, как так получилось. Это, вообще-то, сложное дело – прийти и сказать: «Хочу быть разведчиком», и тебя берут в разведку. Так вроде не бывают, у меня так получилось», – поделился президент. При этом Путин подчеркнул, что «это не главное». По его словам, школьное воспитание, воспитание в семье, окружение должно было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. «Ведь когда я работал в органах безопасности – посмотрите, как сейчас ребята работают, собой жертвуют, если потребуется, – это все было направлено на служение Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», – подчеркнул президент. Также глава государства заявил, что молодежь является двигателем прорывных проектов развития. Он отметил, что Россия начинает работать над так называемым Восточным полигоном железных дорог. «Это новая жизнь и возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил? Как я говорил – молодые люди. Вот Крымский мост – тоже достаточно молодые люди делали это. Много других направлений в науке, в той же оборонке», – перечислил президент сферы, в которых занята молодежь. Он также поделился впечатлениями от встречи с коллективом разработчиков новейших отечественных систем вооружения. «Честно, я так удивился, говорю: «Откуда вы взялись?» Совсем молодые люди! Целой группой пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших, [он] до сих пор не имеет аналогов, ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны», – отметил Путин. При этом Путин призвал молодых ребят не ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые они перед собой ставят. «И у вас точно все это получится», – заверил президент. Ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться. Путин прилетел во Владивосток 1 сентября 2021, 09:40

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где он в День знаний пообщается со школьниками и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин вылетел из Москвы во вторник поздно вечером. 1 сентября около 17.00 по местному времени (10.00 мск) он начнет мероприятие во Всероссийском детском центре «Океан», где проведет приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, передает ТАСС. После этого Путин отправится на остров Русский, на площадку VI Восточного экономического форума. Там он в режиме видеоконференции примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде. Далее президент по видеосвязи откроет социальные объекты образования в Дагестане. В завершение первого рабочего дня во Владивостоке, ориентировочно после 20.00 (13.00 мск), Путин примет губернатора Приморского края Олега Кожемяко, с которым, по словам Пескова, «они позанимаются делами края». 2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Позже, около 18.00 (11.00 мск), на площадке ВЭФ Путину представят проекты развития Дальнего Востока. После этого запланировано совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО. На 3 сентября намечено участие Путина в пленарной сессии ВЭФ. Кроме того, в этот день модераторы и спикеры ключевых сессий расскажут главе государства, что они обсуждали на площадках форума. Путин также примет участие в режиме видео-конференц-связи в церемонии подписания документов, связанных с крупными инвестициями в регионе, в том числе с иностранными. Пленарная сессия, на которой президент выступит в очном формате, запланирована на 15.00 по местному времени (08.00 мск). В онлайн-формате в ней также примут участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кроме того, с видеоприветствиями к участникам форума обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. По пути из Владивостока 4 сентября Путин сделает остановку в Благовещенске и посетит космодром Восточный. Путин в рамках марафона общества «Знание» назвал нулевым результат присутствия США в Афганистане 1 сентября 2021, 10:42

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». «20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей, а по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле... в том числе и в политической организации общества. Результат – одни трагедии, одни потери – и для тех, кто это делал... и тем более – для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус», – цитирует РИА «Новости» Путина. Он отметил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям. «Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения», – добавил он. Глава государства подчеркнул, что без набора этих факторов добиться чего-то позитивного практически нельзя. В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США. Российские IT-гиганты в присутствии Путина подписали хартию о безопасности детей в Сети 1 сентября 2021, 13:17 Текст: Алексей Дегтярев

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию о безопасности детей в Сети, предполагающую ограничение доступа для них к вредному и противоправному контенту. За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. Документ подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком», передает РИА «Новости». «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС. Он также выразил надежду, что глобальные цифровые платформы также присоединятся к совместной с Россией работе по защите детей. «Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских», – подчеркнул глава государства. Хартия создает Альянс по защите детей в цифровой среде, его участники берут на себя добровольные обязательства. «Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться», – сказал на церемонии председатель Альянса Антон Шингарев. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что бизнес имеет технологические возможности для воплощения целей Альянса, они позволят защитить детей «от зловредности и ядовитых ягод в интернете». Хартия предполагает, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Российские компании будут обмениваться опытом и разработками по защите детей в интернете. Ранее президент поддержал идею создания в России специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь. Путин на марафоне общества «Знание» счел преждевременным распространение ГМО в России 1 сентября 2021, 12:25 Текст: Евгения Шестак

Широкое использование в России генно-модифицированных (ГМО) продуктов, по мнению специалистов, пока преждевременно, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Глава государства напомнил, что в стране действует закон, ограничивающий использование генно-модифицированной продукции для того, чтобы она не попадала на стол к человеку. Однако при этом нет ограничений для работы по этому направлению в научных целях, передает РИА «Новости». «Вопрос использования генно-модифицированных продуктов действительно очень сложный, и, как считают специалисты, он все-таки не готов пока к тому, чтобы широко использовать это так, как делают это, допустим, в Северной Америке, где выращивают бобовые, сою и кукурузу в огромных количествах, потом используют в корм скоту, потом это мясо попадает в продажу также, как и сами продукты», - сказал глава государства. Путин отметил, что для оценки изменения климата в России необходимо учитывать все факторы, в том числе изучать, что происходило в прошлом. «Изменение климата в России в некоторых регионах идет в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это открывает новые вызовы и возможности. И история является одним из способов изучения того, что происходило на планете», – отметил он. Президент привел в пример изучение проб горных пород, что позволяет посмотреть вглубь веков и понять, что на протяжении всей истории планеты происходили серьезные катастрофы, жертвами которых неоднократно становились почти все живые организмы, и это «не только динозавры, о которых мы постоянно говорим». «Из-за чего такое происходило? Множество различных факторов. Поэтому чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все факторы, а не только считать, что происходит у нас. Нужно учитывать и то, что происходит в галактике, ближайшем космосе, в недрах земли», – подчеркнул Путин. Ранее директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская заявила, что Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики. Напомним, президент Владимир Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России. Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана 1 сентября 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости страны, подчеркнув, что Москва придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. «Ваша страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах», – отметил в поздравлении глава российского государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также наращиванию плодотворного сотрудничества на всех направлениях. «Это в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии», – подчеркнул президент России. Узбекистан 1 сентября 2021 года отмечает 30-ю годовщину независимости страны. Днем ранее Путин поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости страны. Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград 1 сентября 2021, 11:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Мы не должны позволить болтунам говорить, что не надо было бороться за Ленинград – тогда вас бы не было, сказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». Путин отметил, что победа советского народа против нацизма – «это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой», нежели судьба западно-европейских народов, порабощенных нацистской Германией, передает ТАСС. «Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом – нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом», – заявил Путин. Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в рамках марафона общества «Знание» поздравил учащихся с новым учебным годом 1 сентября 2021, 10:27

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» поздравил учащихся с новым учебным годом. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. Ведь один из любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это тоже же Новый год, только новый учебный год. И прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент отметил, что если для старших школьников все идет более или менее по накатанной и происходят встречи с друзьями, со сверстниками, идет продолжение того процесса обучения, к которому со второго-третьего класса уже более или менее привыкают, то для первоклашек – это новая страница в жизни. «Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом в жизни. Это очень важный период в жизни малышей», – сказал президент. Вместе с этим он обратился ко всем школьникам страны с просьбой поддерживать первоклашек. «Хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах», – добавил Путин. В ходе общения со школьниками он также выразил мнение, что в информационном пространстве присутствует очень много «мусора», который подается как истина в последней инстанции. «Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, Рунет – там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все – от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», – сказал глава государства, передает ТАСС. Он убежден, что такой информации «верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых». Путин провел встречу с губернатором Приморского края 1 сентября 2021, 16:07 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив социально-экономическую ситуацию в регионе. Кожемяко выразил благодарность главе государства от семей, которые уже получили ключи от новых квартир, а также рассказал о строительстве хореографического и музыкального училища вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей, передает ТАСС. По мнению губернатора Приморского края, создание такого училища придаст большой импульс развитию культурной сферы не только Приморья, но и всего Дальнего Востока. Также Кожемяко отметил, что регион «постепенно преодолевает пандемийный кризис». Кроме того, он затронул тему сельского хозяйства, транспортной отрасли, химической промышленности, а также работы некоторых предприятий. В среду Путин прибыл во Владивосток. Президент пообщался с детьми во Всероссийском детском центре «Океан» и принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Кроме того, глава государства выступил по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. Путин в ходе марафона общества «Знание» одобрил идею дополнительного курса истории в школах 1 сентября 2021, 11:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические лагеря. «Конечно. Согласен полностью», – передает РИА «Новости» слова Путина, который также пообещал обсудить реализацию идеи с коллегами. Кроме того, Путин назвал интересной идею введения QR-кодов в учебниках по истории. «Это здорово, и надо бы это реализовать. Но история – это не просто набор цифр, имен и перечисление событий, нужно знать об этом, без этого вроде как никуда», – сказал Путин, отвечая на предложение школьника из Воркуты ввести интерактивные коды в учебниках по истории. По его словам, важно понять, какие были условия, в которых люди жили, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело. «И тогда вот эти события прошлого будут помогать нам реально объективно оценивать то, что происходит сегодня, и будут помогать нам принимать правильные решения для того, чтобы в будущем у нас все сложилось должным образом», – добавил президент. Путин в рамках марафона общества «Знание» рассказал о приоритетах главы любой страны 1 сентября 2021, 11:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель любого государства, маленького или большого, должен прежде всего руководствоваться интересами своего народа. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». По его словам, отношения между лидерами государств важны, но не могут быть определяющими в политике. «Определяющими для любого человека, который возглавляет маленькую или большую страну – не важно, являются интересы людей, которые ему доверили возглавить страну, и прежде всего он должен руководствоваться интересами своего народа», – передает ТАСС слова Путина. Ранее в ходе общения со школьниками Путин заявил, что население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке. Также Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Путин в ходе марафона общества «Знание» рассказал об увеличении числа бюджетных мест в региональных вузах 1 сентября 2021, 11:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти России намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками, которая проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы», – передает ТАСС слова Путина. Ранее Путин в ходе общения со школьниками заявил, что умение работать в коллективе невозможно развивать при обучении исключительно в онлайн-формате. Путин на марафоне общества «Знание» пообещал усилить ответственность за лесные пожары 1 сентября 2021, 12:11 Текст: Алексей Дегтярев

Ответственность федеральных органов власти за борьбу с лесными пожарами в России планируется ужесточить, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со школьниками по случаю Дня знаний. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание». «Будем совершенствовать нормативную базу с тем, чтобы увеличивать роль, значение, ответственность федеральных органов власти на этом направлении», – заявил президент, говоря о лесных пожарах в Якутии, передает ТАСС. Глава государства отметил, что власти страны сделают все, чтобы помочь людям, пострадавшим в этой ситуации. Также Путин выразил благодарность тем, кто принимал участие в ликвидации пожаров. «Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто приложил максимальные усилия для борьбы с пожарами. Имею в виду не только сотрудников МЧС или лесоохраны, но и добровольцев, которых оказалось много, и люди проявили и проявляют до сих пор самые свои лучше качества, работают в очень тяжелых, в опасных условиях и решают задачи во имя своей республики и во имя всей страны», – цитирует президента РИА «Новости». При этом на настоящий момент пожарным удалось не только стабилизировать обстановку в Якутии, но и переломить ситуацию, отмечал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. На прошлой неделе глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается». Путин анонсировал создание 256 тыс. новых мест в яслях 1 сентября 2021, 13:48 Текст: Алексей Дегтярев

До конца 2023 года в России создадут 256 тыс. новых мест в яслях, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане. «К концу 2023 года в России должно быть в общей сложности введено не менее 256 тыс. новых мест в яслях. На эти цели за последние четыре года из федерального бюджета было выделено более 150 млрд рублей», – цитирует президента ТАСС. Глава государства отметил, что власти намерены и дальше развивать социальную, образовательную инфраструктуру во всех регионах. Ранее в среду президент заявил, что власти России намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях.