Лавров и Турчак заявили о значимости для России завета Александра Невского В ЦИК назвали число досрочно проголосовавших на выборах в Госдуму россиян Борисов отметил роль «Единой России» в оснащении школ и больниц транспортом 1 сентября 2021, 15:39 Депутаты «Единой России» помогли сформировать запросы в регионах на обновление парков школьных автобусов и карет скорой помощи, чтобы передать их на исполнение в профильные ведомства, сообщил зампред правительства Юрий Борисов. Модернизация и обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов – это проблема, которая стала особо актуальной в период пандемии, сказал вице-премьер Юрий Борисов на обсуждения вопроса обеспечения регионов автотранспортом для перевозки детей и пациентов в штабе общественной поддержки «Единой России», сообщается на сайте партии. «Здоровье и безопасность наших граждан, подрастающего поколения – краеугольное направление нашего государства», – подчеркнул вице-премьер. По итогам работы депутатов «Единой России» и региональных властей была сформирована объективная потребность в транспортных средствах на местах, отметил Борисов. «В этом году будет поставлено 1,6 тыс. автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое помимо оперативной помощи еще позволяет проводить вакцинацию населения. И 4,1 тыс. школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут три автомобильных завода: ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ», – заключил зампред правительства. Напомним, инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента Владимира Путина по предложению депутатов «Единой России». Ранее они обратились к главе государства с просьбой организовать программу масштабного обновления парка «скорых». В послании Путин подчеркнул, что государство в ближайшие три года дополнительно направит еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. Более 1,6 тыс. из них поступят уже в этом году. Инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу «Единой России». В послании глава государства поддержал предложение парламентариев «Единой России» и отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тыс. школьных автобусов. Тема нашла отражение в народной программе партии – в разделе «Современное образование и передовая наука».

Шмелева предложила опубликовать «карту распределения» абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ 30 августа 2021, 10:14 Текст: Алина Назарова

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила публиковать «карту распределения» абитуриентов со 100 баллами за ЕГЭ по вузам, чтобы избежать необоснованного давления на выпускников-отличников. По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов, отметила Шмелева, сообщает сайт «Единой России». «Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат. И тем более нельзя подменять концентрацию на выявлении и развитии талантов созданием каких-то новых барьеров и тем более «охотой на ведьм». Если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в период ЕГЭ», – подчеркнула она. Одновременно необходимо решать вопрос концентрации выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в небольшом количестве вузов. «Это реальная проблема, которой нужно заниматься – как повысить качество образования и привлекательность вузов, не входящих в верхушку рейтинга. Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов», – сказала руководитель «Сириуса», обратив внимание на Самарскую область, где выпускников материально стимулируют к обучению в вузах своего региона. В этом году в ряде ведущих вузов страны количество студентов, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, победителей олимпиад оказалось больше, чем количество бюджетных мест. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что к изменению ситуации с приемом нужно подходить комплексно и предложил увеличить число топ-вузов в регионах, пересмотреть и ужесточить требования к олимпиадам, а также проанализировать отдельные предметы в рамках ЕГЭ. Сами абитуриенты выступают за изменение порядка приема в вузы, поскольку считают, что он не позволяет справедливо распределить бюджетные места. Также они выступают за возврат «второй волны» зачисления в вузы. Напомним, по предложению президента Елена Шмелева включена в федеральную пятерку списка «Единой России». «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии» 30 августа 2021, 11:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Представители «Единой России» представили на рассмотрение Госдумы документ, предлагающий увеличить срок действия упрощенного порядка оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома еще на пять лет – до 1 марта 2031 года. Документ позволит «легализовать» жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Без оформления прав на землю такие россияне лишены возможности оформления прав на жилые дома, в которых давно проживают, в основном еще с советских времен. Для решения этой проблемы предлагается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены. Нормы касаются жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, расположенных в границах населенного пункта на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. «Мы предлагаем признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком, чтобы люди могли осуществлять сделки, в том числе передавать по наследству. Предлагается также, что люди, которые получили права от своих наследодателей, могли оформлять в любое время земельные участки. И эти права будут распространятся на любые виды разрешенного использования», – заявил председатель комитета государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Механизм схож с правилами оформления земельных участков в рамках «гаражной амнистии», которая вступает в силу 1 сентября. Документ определяет порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года на землях, находящихся в государственной собственности. Новые правила коснутся не только капитальных гаражей и земли под ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. Для регистрации объекта потребуется только одно заявление в органы местного самоуправления и документы, подтверждающие право на гараж. Нормы касаются и тех граждан, кто получил такой объект в наследство или после переуступки. Владельцы смогут также осуществлять сделки с гаражами: дарить, продавать, закладывать или передавать по наследству. Лавров: Россия вернула себе достоинство на международной арене 30 августа 2021, 16:37 Россия демонстрирует поступательное развитие во многих сферах, однако не всем в мире нравится, когда страна развивается, добиваясь успеха на внешней арене, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с общественностью и молодежью Волгоградской области. «В нас в свое время в 1990-е годы видели послушную страну, которая открылась Западу, во многих случаях беспрецедентно открылась. Это все было принято за слабость. И осознание того, что не подобает России занимать такое подчиненное, третьестепенное место в глобальном масштабе, пришло не сразу. Но последние 20 лет, мне кажется, мы обрели самостоятельность, мы вернули себе свое собственное достоинство. Без него не в жизни обычной человеческой ничего не получится путного, а тем более ничего не сделаешь на международной арене», – приводятся слова министра на сайте партии «Единая Россия». За два десятилетия Россия, по словам Лаврова, создала эффективную армию, способную отстаивать интересы страны, провела глубокие экономические реформы. «То, что мы создали прекрасную армию, то что мы, опираясь на эту армию, отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан гораздо более эффективно, то, что мы проводим глубокие экономические реформы, да, не без ошибок, не без торможения, последние полтора года пандемия коронавируса вмешалась, но тем не менее налицо поступательное движение», – добавил министр иностранных дел. Напомним, по предложению Президента Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России». В нее также включены министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы назначены на 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В результате жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, «Единая Россия» получила пятый номер в избирательном бюллетене. Названы страны, откуда распространяются фейки о выборах в РФ 31 августа 2021, 17:47 Текст: Елена Мирошниченко

С начала июля в Общественной палате России зафиксировали активное появление фейков о предстоящих выборах в Госдуму, первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО, сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член ОП России Екатерина Мизулина. «К сожалению фейки всегда возникают вокруг каких-то ключевых событий, будь то чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пандемия или какие-либо крупные внутриполитические события. В 2020 ОП РФ в ходе общественного мониторинга зафиксировала порядка 35 тысяч фейков по самым разным темам. Это и коронавирус, и вакцинация и локдаун и единый день голосования и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в ходе которого было выявлено 8407 фейков», – сообщила она в ходе прошедшей во вторник в Общественной палате презентация мониторинга распространения фейков в 2021 году, а также ложных сообщений, публиковавшихся в ходе избирательных кампаний двух последних электоральных циклов. «С начала июля этого года мы также зафиксировали активное появление фейков о той избирательной кампании, которая сейчас проходит на территории России. … Первые фейки были распространены с территории иностранных государств, входящих в блок НАТО – Польши, Латвии, а также с территории Украины», – сообщила она, отметив, что с начала года общее количество выявленных фейков уже составило порядка 39 тыс. При этом, в настоящий момент в Сети насчитывается 3800 фейков о предстоящих выборах. По мнению эксперта, количество таких публикаций продолжает расти и, как ожидается, в неделю перед выборами их число значительно увеличится. В свою очередь, первый заместитель председателя Комиссии ОП России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, отметил, что «точек роста и запуска фейков не так много». «Есть отдельные СМИ, которые специализируются на посеве фейковой информации, и отдельные аккаунты с привлечением бот-сеток, которые осуществляют вброс фейка, а дальше это начинает распространяется органикой. Цифры официально зафиксированных фейков, на которые обратили внимание правоохранители и дали официальное опровержение госорганы, измеряются сотнями, но РКН четко и оперативно пресекает эти истории», – рассказал он, подчеркнув необходимость совместной работы по выявлению первоисточников дезинформации с онлайн-площадками и соцсетями. По словам Малькевича, «фейками занимаются профессионалы, по прямому указанию, по задачам, которые ставят конкретные заказчики. Их задача – посеять панику». «Идет сознательная, большая информационная кампания давления на людей, для того чтобы их ввести в такое мятущееся состояние и пытаться ими манипулировать, параллельно пытаясь делегитимизировать наш избирательный процесс. Поэтому мы будем продолжать проводить точечные обучающие семинары с региональными СМИ, региональными палатами, рассказывая, как бороться в режиме реального времени», – заключил он. Александр Малькевич также сообщил, что ОП выступает за изменение закона о фейках в части его ужесточения в отношении тех, кто их распространяет. Директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП России Денис Заварзин согласился с мнением, что распространение фейкньюс зачастую направлено на подрыв основ конституционного строя и внутреннего понимания государственного устройства, в том числе, среди молодежи. «Информационные волны ориентированы на каждую конкретную группу или сегмент [аудитории]. Как подрастающему поколению, так и старшему поколению всегда нужно оценивать информацию через критическую призму», - отметил он. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы-2021: «Единая Россия» подготовила 95 тыс. наблюдателей, ЛДПР вспомнила покупку Прибалтики 31 августа 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров,

Айнура Алиева

В «Единой России» пообещали направить на избирательные участки почти 100 тыс. наблюдателей. В ЛДПР напомнили о том, что Прибалтика в начале XVIII века была куплена Россией «навечно», поэтому нашу страну нельзя обвинять в «оккупации». В Партии пенсионеров возмутились тем, что бюрократия пытается урезать социальные гарантии рядовых граждан. «Единая Россия» собирается направить на избирательные участки около 95 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко. Партия провела три этапа обучения, чтобы «каждый наблюдатель имел квалификацию и грамотно мог подойти к своей работе», цитирует Ревенко ТАСС. По его словам, деятельность наблюдателей будут контролировать 10 тыс. активистов. Прибалтика была навечно включена в состав Российской империи – на основании Ништадтского мирного договора, заключенного со Швецией 30 августа 1721 года по итогам Северной войны. Этот исторический факт напомнил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на круглом столе «300 лет вступления Прибалтики в Россию» в Институте мировых цивилизаций. «Нас изображают оккупантами – с момента вхождения Прибалтики в состав Российской империи. Мы же вас не брали. Шведский король уступил нам земли, населенные разными народами», – цитирует парламентария Eurasia Daily. Жириновский напомнил, что наша страна купила эти территории, – и «в договоре было указано, что эти земли входят в состав Российской империи навечно». В Партии пенсионеров заявили, что бюрократия всех уровней ведет курс на урезание социальных льгот, причем делает это постепенно и поэтапно, во избежание общественного недовольства. Об этом заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске. По словам Казакова, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы. Защитить интересы этих групп поможет Социальный кодекс, проект которого недавно был разработан в партии, добавил он. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин полагает, что количества наблюдателей, о котором сообщили в «Единой России», вполне достаточно для обеспечения прозрачности выборов по всей стране. «Участков у нас примерно 90 тыс. По одному наблюдателю на участок. Плюс один наблюдатель в каждом регионе, в общественных палатах тоже будут сидеть по два-три наблюдателя», – перечисляет политолог. Цель такой инициативы – защитить результаты партии в день выборов и легитимность голосования в целом, напоминает он. «Никто и не говорит, что сама по себе подготовка такого большого количества наблюдателей поднимет рейтинг партии. Но это нужно делать, чтобы у тебя не украли победу, чтобы не было сомнений в чистоте кампании», – подчеркнул Данилин. «Это стопроцентное попадание. Именно так и рассуждают последователи ЛДПР», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя выступление Жириновского по поводу истории вхождения Прибалтики в состав России. «Это абсолютно в его стиле, и такая риторика Жириновского нравится его электорату. Власти Прибалтики занимают яркую русофобскую позицию, причем год от года эта позиция становится все более радикальной. В этих условиях риторика лидера ЛДПР найдет свою аудиторию. Правда, сомневаюсь, что Жириновский таким образом сможет привлечь к себе новых избирателей». Инициативу Партии пенсионеров обуздать бюрократию с помощью Социального кодекса Григорьев оценивает как совершенно логичную. «С точки зрения партийной идеологии это правильный подход. Не уверен, что идея реализуема на практике, но в любом случае она соответствует курсу на социальную поддержку пенсионеров, за которую и выступает эта политическая сила. И электорат такие лозунги воспримет вполне естественно. Некоторый элемент антибюрократической фронды свойственен всем нашим партиям», – заключил Григорьев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму-2021. Депутаты КПРФ устроили скандал из-за баннера детского благотворительного фонда 30 августа 2021, 16:33 Парламентарии КПРФ раскритиковали администрацию Владивостока из-за баннера благотворительного фонда, собирающего деньги на лечение детей, пишут СМИ. По мнению коммунистов, билборд фонда занял место под предвыборную агитацию. Фонд «Счастливые дети» занимается сбором средств для детей с синдромом бабочки, их в Приморье не более 30 человек, однако «кандидат в депутаты Артем Самсонов и его однопартийцы считают, что это не место для благотворительности, а исключительно место предвыборной агитации», передает телеканал РЕН-ТВ. Президент фонда Светлана Агламогланова сообщила, ей звонили неизвестные, они угрожали ей. «Это глупо – вмешивать больных детей, которые в муках живут, в такую ерунду. Это очень низко и подло. Я даже этих людей ни разу не видела. Даже когда сборы идут, никто никогда не участвует – ни один политик. А перед выборами устраивать эту гонку на детях я не позволю», – отметила Агламогланова. Баннер с одной из страдающих заболеванием девочкой развесили по городам Приморья, но депутатов это разозлило, поскольку до этого рекламную площадку занимали они. У ребенка буллезный эпидермолиз, ее кожа рвется от любого прикосновения до кровоточащих ран. Между тем Агламогланова обратилась в полицию из-за угроз. После того, как ситуацию начали освещать в СМИ, коммунисты решили замять ситуацию и помогли фонду деньгами – перевели 5 тыс. рублей, но общественники вернули средства обратно. Выборы-2021: ЛДПР потребовала запретить КПРФ, «Зеленые» предложили господдержку хозяев животных из приютов 30 августа 2021, 08:50 Текст: Анастасия Куликова

ЛДПР призвала распустить и запретить КПРФ из-за «30 лет предательства». «Зеленые» предлагают ввести меры поддержки для тех, кто берет животных из приютов, а Сергей Миронов захотел закрепить за всеми школами и детскими садиками отдельных медицинских работников. В ЛДПР раскритиковали лидера КПРФ Геннадия Зюганова за посещение храма в праздник Успения пресвятой Богородицы. «Бессовестные коммунисты! Сперва уничтожили храмы и монастыри, а теперь рассуждают о сплочении народа на базе духовности», – говорится в публикации Telegram-канала думской фракции ЛДПР, которую репостнул лидер партии Владимир Жириновский. В заявлении также указано, что Зюганов якобы не стал препятствовать закрытию храмов в советские времена, не защищал СССР во время ГКЧП, «сдал победу Ельцину в 1996 году», а «в 1999 году не довел до конца импичмент Ельцину». «И так каждый год: представительство за предательством. Такие партии надо распускать и запрещать, а они сидят в парламенте 30 лет и учат нас, как любить Родину. Пора это заканчивать», – считают в ЛДПР. «Зеленые» предлагают оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов. Например, бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев. «Важно помогать, поощрять именно тех, кто ответственно относится к домашним животным. Безнадзорных животных на улицах не будет не тогда, когда человек их будет стерилизовать или истреблять, а тогда, когда не будет выбрасывать домашних животных на улицу», - считает сопредседатель партии «Зеленые» Сергей Шахматов. «Справедливая Россия – За правду» призывает восстановить кадровый состав врачей и медсестер в детских образовательных учреждениях, чтобы за каждым зданием был закреплен отдельный специалист. «Раньше необходимость постоянного присутствия врача или медсестры в школе или детском саду не ставилась под сомнение. Вроде бы и сейчас никто с этим не спорит. Но фактически из-за начавшейся несколько лет назад оптимизации число медработников в детских учреждениях сократилось», – констатировал лидер партии Сергей Миронов. Он напомнил, что многие школы и детские сады теперь формально объединяются в одно учреждение, хотя здания по-прежнему находятся на удалении друг от друга. «Получается, что на бумаге врач вроде как есть, а на деле – он совсем в другом здании. Случись что, сколько его ждать? Да и о какой эффективности можно говорить, если под надзором такого специалиста оказываются не несколько сот учеников, а больше тысячи?», – задался вопросом парламентарий. По словам президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, критика лидера ЛДПР в адрес коммунистов понятна. «У КПРФ наблюдается рост рейтингов, а у ЛДПР – стагнация. Поэтому Жириновский атакует коммунистов по понятной болевой точке. Тем более, что ЛДПР есть за что критиковать наследников коммунистической идеологии с одной стороны, а с другой стороны – неискренних коммунистов-перевертышей», – пояснил собеседник. Он также отметил, что Жириновский регулярно выступает с критикой КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова, но сейчас у этой критики есть конкретная причина. По словам политолога, «тема двуличности коммунистов может стать убедительной для протестной интеллигенции крупных городов». «Другое дело, что Жириновский эти голоса не получит», – заметил Минченко. При этом собеседник допускает отток людей, «которые голосуют за КПРФ как за самую сильную оппозиционную партию, в сторону других партий». «Не думаю, что это будет «Справедливая Россия», поскольку справедливороссы в последнее время тоже левеют и уходят в сталинизм. Полагаю, что бенефициаром этой критики могут оказаться «Новые люди», которые также претендуют на протестный электорат КПРФ», – отметил политолог. Что касается инициативы «Зеленых» оказывать государственную поддержку всем, кто берет животных из приютов, то она выглядит неубедительной. «Наличие двух «зеленых» партий в бюллетене делает нулевыми шансы прохождения любой из них в Госдуму. Для избирателя сейчас важен такой параметр, как «электобилити» (от английского election ability, прим. газеты ВЗГЛЯД) – вера в то, что партия пройдет барьер в 5% и готовность голосовать за победителя. Я думаю, «Зеленые» могут выступать с любыми инициативами, но дополнительных голосов им это не принесет. Избиратель не видит эту партию «победителем», – считает Минченко. На этом фоне призыв лидера «Справедливой России» восстановить численность медработников в детских учреждениях также выглядит неоднозначно. «То, что детям нужна медицинская помощь в учебных заведениях, несомненно. Но, насколько я знаю, сейчас во всех школах уже есть медкабинет. Поэтому полагаю, что обращение Миронова касается тех школ, которые объединены в комплексы», – предположила политтехнолог Алена Август. Она не исключает, что в таких учебных заведениях «в целях экономии медперсонал может быть сокращен». «Но и в этом случае необходимо обратить внимание на количество учеников, потому что школа в тысячу учеников – это одно, а комплекс в шесть тысяч человек – это другое», – подчеркнула собеседница. «Но Миронов с электоральной точки зрения правильно обратил внимание на эту проблему. Теперь важно разобраться, как в этом вопросе устанавливаются нормы и учесть такие детали, как количество учащихся и расположения корпусов школы. Думаю, в этом случае нужно не рубить с плеча рубить в преддверии 1 сентября, а разобраться в ситуации», – заключила Август. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Доступ к видеонаблюдению за выборами будет возможен более чем через 50 тыс. аккаунтов 30 августа 2021, 17:55

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Масштаб охвата видеонаблюдения на избирательных участках – беспрецедентный. Это в общей сложности более 96% избирательных комиссий. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов», – сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, выступая в понедельник на заседании ЦИК, посвященном видеонаблюдению. В обсуждении новшеств также участвовали представители Минцифры и «Ростелекома». На предстоящих выборах в Госдуму видеофиксация будет происходить непрерывно – в течение всех трех суток (17, 18 и 19 сентября), в течение которых будет идти голосование. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. «Непрерывная запись будет вестись в течение более чем 70 часов», – уточнила она. Срок хранения видеозаписей будет увеличен до одного года – для сравнения, после предыдущих думских выборов 2016 года срок составлял несколько месяцев. «Видеотрансляция предусматривает возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи – так, чтобы существовала возможность оперативной реакции на нарушения, их пресечения и устранения», – отметила Памфилова. Всего для доступа к видеофиксации планируется создать 54 849 аккаунтов без учета Москвы, сообщила Памфилова. Она пояснила: эти данные о числе аккаунтов получены, «исходя из всех предварительных заявок, которые нам дали регионы по центрам общественного наблюдения, не включая Москву – у них своя система наблюдения». «В Москве с 2012 года организовано тотальное видеонаблюдение – 97% участков оснащены камерами. Видеонаблюдения нет при голосовании в СИЗО, больницах, роддомах и определенных войсковых частях, связанных с государственной тайной», – со своей стороны уточнил данные по столице приглашенный на заседание ЦИК зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Глава ЦИК разъяснила, кому предоставляется право вести видеонаблюдение. Во-первых, это кандидаты и партии – их центральные органы и региональные отделения. Во-вторых, это, собственно, избиркомы всех уровней, «где также присутствуют и представители от политических партий». Кроме того, начиная с выборов-2021 доступ к трансляциям получили федеральный уполномоченный по правам человека и региональные омбудсмены, а также члены президентского Совета по правам человека. Наконец, но не в последнюю очередь, чистоту голосования будут отслеживать центры общественного наблюдения (ЦОН) в регионах. Они будут организованы во всех субъектах Федерации, пояснила Памфилова. В ЦОНах любой желающий после необходимого обучения сможет принять участие в видеонаблюдении. Региональные ЦОНы будут работать в составе общественных штабов: круглосуточно и до подписания последнего протокола, в свою очередь подчеркнул Максим Григорьев, глава координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием. «Мы планируем максимально широко раскрыть двери и просим желающих участвовать в работе ЦОНов направлять заявки в региональные общественные палаты, – рассказал Григорьев. – Формы заявок в ближайшее время будут представлены в каждом регионе. Отдельно и специально мы приглашаем представителей СМИ». «В Пермском крае помимо краевого центра видеонаблюдения мы откроем его филиалы в десяти крупных городах, это позволит нам обеспечить максимальный контроль за выборами», – рассказал зампредседателя общественной палаты Пермского края Михаил Мухин. По его оценке, в обществе наблюдается значительный интерес к наблюдению за голосованием. Люди понимают, что избирают парламент, роль которого будет существенно выше после принятия поправок в конституцию, подчеркнул Мухин. «Борьба идет очень острая на всех уровнях, не только на федеральном, – отметил заглавы региональной ОП. – Так, в региональных выборах в нашем крае участвуют 10 партий. И понятно, что при таком количестве участников, при такой конкуренции запрос на полноценный общественный контроль очень высокий – и кандидаты, и партии будут вести свое наблюдение, и общественность». Обучение видеонаблюдателей во всероссийском масштабе начнется 6 сентября в специальном разделе на портале госуслуг, пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов. «На сайте в разделе «Обучение» будут размещены разъясняющие видеоролики, инструкции, материалы, которые позволят всем представителям политических партий, уполномоченным по правам человека, членам избирательных комиссий эти материалы и ролики освоить и быть уверенным пользователям портала видеонаблюдения», – рассказал замминистра цифрового развития. «К нам приедут значительное количество зарубежных наблюдателей», – отметила Памфилова. «И если у них появится желание, в том числе побывав на участках, посетить еще и общественные центры и, например, пронаблюдать в режиме онлайн, то вы должны предусмотреть, чтобы такая возможность была как на федеральном уровне, так и в региональных палатах», – подчеркнула руководитель ЦИК, обращаясь к Григорьеву. Уже к 8 сентября компания «Ростелеком» рассчитывает завершить монтаж видеокамер на участках, сообщил президент компании Михаил Осеевский. «Это почти 100 тысяч камер», – подчеркнул руководитель «Ростелекома». К 15 сентября планируется завершить техническое оборудование ЦОНов, добавил Осеевский. Что касается представителей партий, то из 2050 выдвиженцев-одномандатников уже 95% – 1948 кандидатов – открыли доступ к личному кабинету на портале госуслуг, со своей стороны сообщил Качанов. Менее дисциплинированными, по его словам, оказались партии – участницы выборов: аккаунты пока есть лишь у четырех из 14 партий. И всего лишь у 6% региональных партийных отделений оформлен доступ к «Госуслугам», – отметил Качанов. В этой связи замминистра призвал партийцев поторопиться. Напомним, что выборы в Госдуму будут проходить 17, 18 и 19 сентября. Одновременно в единый день голосования 19 сентября должны состояться прямые выборы глав девяти регионов (еще в трех субъектах Федерации высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Кузнецова назвала первую пилотную область для реализации проекта «Социальный навигатор» 30 августа 2021, 20:28 Ростовская область станет пилотной в проекте «Социальный навигатор», заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. При использовании цифровых технологий в работе ведомств людям важно получать живую обратную связь о том, как идет работа с их проблемами, отметила она в ходе общения с журналистами по итогам встречи с родительской общественностью, руководителями образовательных учреждений, представителями НКО в Ростовской области, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Мы обсудили вопросы предоставления средств реабилитации, возможностей образования детей, получения профессии, трудоустройства детей-инвалидов. Эти темы касаются и многодетных, и молодых семей, семей, нуждающихся в той или иной форме поддержки. Порой людям не хватает информации, доступного формата общения с теми, кто может предоставить им такую поддержку. Мы предлагаем создать и оказывать ее в режиме «одного окна», когда человеку нужно обратиться всего лишь в одну структуру, которая сама знает, где эту помощь найти у государства, и приводит ее к конкретному человеку», – сказала омбудсмен. Кузнецова подчеркнула, что будет отслеживаться и качество предоставления такой помощи. «В Ростовской области очень много практик, предложений, проектов, которые уже сегодня помогают детям здесь и за пределами региона. А, значит, это достойно того, чтобы тиражироваться на федеральном уровне», – добавила она. По мнению детского омбудсмена, не менее важно развивать формы ранней поддержки и помощи, когда можно буквально не допустить наступления инвалидности того или иного ребенка. В ходе встречи Кузнецова также предложила тиражировать опыт региона по ранней диагностике патологий у детей. Это поможет выявить первые симптомы и передать детей на более глубокие обследования. Такой подход создаст возможности для сохранения здоровья большего количества детей, считает детский омбудсмен. Ранее она отмечала важность цифрового ресурса для выполнения поставленной президентом России задачи устранения барьеров при получении семьями с детьми социальной помощи. Ранее по предложению президента Владимира Путина Анна Кузнецова была включена в федеральную пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму. «Единая Россия» опубликовала народную программу, которую приняли на Съезде 24 августа. С ней партия идет на выборы депутатов Госдумы. Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны. В первом разделе в числе других инициатив говорится о создании службы помощи семьям с детьми по принципу «одного окна» («социальный навигатор»). Эксперт: Решение президента позволит сделать технологический рывок в сфере защиты лесов от пожаров 31 августа 2021, 19:53 Текст: Наталья Макарова,

Рафаэль Фахрутдинов

Надо потратить выделенные президентом 24 миллиарда рублей не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы защиты лесов от пожаров, – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Так он прокомментировал итоги заседания комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Денег, которые ранее выделялись для предотвращения и тушения пожаров, оказалось недостаточно, – размер площади сгоревших в Якутии лесов это показал, считает первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. «Решение президента выделить дополнительные 24 миллиарда дает надежду на то, что мы сможем довести защиту лесов до надлежащего уровня. Но надо потратить дополнительные миллиарды не на количественное увеличение уже существующих мощностей, а на технологическое развитие самой системы. Заявленная Путиным сумма позволяет нам надеяться, что этот технологический скачок будет сделан», – уверен эксперт. Расулмухамедов также считает, что необходимы более глобальные инициативы, например – создать международные силы по борьбе с пожарами. «Мы могли бы тушить пожары за рубежом в том числе и на деньги Запада. У России в этом деле – самая высокая репутация в мире. Мы уже обратились в ООН с предложением создать Международный центр по борьбе с пожарами. Это становится важной частью климатической повестки, в которой Москва может выступить лидером с точки зрения техники, опыта и мониторинга», – пояснил Расулмухамедов. Во вторник состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы». Его участники обсудили меры по усилению защиты лесов от пожаров, о которых президент Владимир Путин объявил на съезде «Единой России». По словам президента, на эти меры будет выделено дополнительно 24 млрд рублей. Как сказал на заседании комиссии первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, Минприроды уже разработало новую методику распределения средств в области лесного хозяйства, которая поможет ликвидировать недофинансирование в этой сфере и быстрее реагировать на возникающие угрозы. По словам Валуева, очень важна роль профилактики пожаров. «Правильно потраченные деньги позволят правильно подготовиться к пожароопасному сезону, который мы должны ожидать в ближайшие годы», – подчеркнул депутат. Он добавил, что военные, сотрудники МЧС и пожарные совершили героический поступок, уменьшив в настоящее время до минимума площадь пожаров в Якутии. Депутат также напомнил, что в восстановительных работах на месте пожаров в Якутии принимают участие активисты единого волонтерского штаба – более 100 человек из 19 регионов помогают восстанавливать инфраструктуру сгоревших поселков и домов. В заседании приняла участие и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен призвала снизить бюрократические барьеры для волонтеров при их подключении к работам в зонах ЧС. При этом, помимо инструктажа и подготовки, которую они проходят, добровольцам требуется медицинское сопровождение, добавила Кузнецова. «Безусловно, первичные инструкции есть, но нужно проработать вопрос о сопровождении добровольцев медиками в рамках борьбы с ЧС. Это новые вызовы к подготовке человека», – отметила омбудсмен. Что касается новых подходов к распределению федеральных средств на борьбу с лесными пожарами, то при их разработке необходимо учитывать фактические потребности регионов, а не их площадь, считает омбудсмен. Расулмухамедов согласился с доводом Кузнецовой о том, что нужно распределять деньги на борьбу с пожарами исходя не только из размера лесных массивов. «Масштабность пожаров в Якутии стала следствием нападения шелкопряда, резко ослабившего возможности леса сопротивляться огню. Действительно, при распределении средств нужно исходить из условий каждого региона, которые далеко не всегда коррелируют с площадью», – детализировал замглавы Всероссийского общества охраны природы. «Как один из руководителей крупнейшей волонтерской организации в стране, я согласен и с тем, что бюрократические препоны вызывают нарекания. Не нужно собирать много бумажек, чтобы добровольцы могли начать спасательную операцию. Нужно сокращать бюрократию при допуске волонтеров в зоны ЧС. Впрочем, это не должно приводить к обходу требований, предъявляемых к квалификации и опыту добровольцев. Нужно помнить, что неквалифицированный волонтер порой занимает место профессионала, способного оказать более эффективную помощь», – считает Расулмухамедов. Профессионалы с осторожностью относятся к большому количеству волонтеров в зоне пожаров или наводнений, если ситуация там становится неуправляемой, признался он. «В любой сложной ситуации все службы и волонтеры должны неукоснительно подчиняться единому центру управления, штабу, сформированному местными властями или МЧС. Иначе есть опасность, что придется спасать самих волонтеров», – объяснил руководитель общества охраны природы. В Госдуме заявили о формирующих негативное отношение к выборам компьютерных играх 30 августа 2021, 18:35 Политтехнологи за рубежом применяют метод геймификации для формирования негативного отношения молодежи к выборам в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. «В 2019 году, в момент начала работы комиссии, мы стали свидетелями публикации призывов выйти на незаконную акцию в единый день голосования: «Разбуди меня в 08.09. Я в игре». Это яркий пример адаптации тех же самых моделей, которые использовались в «группах смерти «Синий кит» и других», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Результатом таких «игр» несколько лет назад стали детские самоубийства, указал Пискарев. Сервера с таким контентом создаются и размещаются за пределами России, добавил он. Глава комиссии пояснил, что для воздействия на молодежь сегодня применяют и онлайн-игры, в них «закладываются установки, которые будут определять будущее поведение подростков». «В частности, игры, пропагандирующие массовые беспорядки в связи с выборами, призывающие к нарушению избирательного законодательства, распространяются известными СМИ», – подчеркнул Пискарев. По его словам, целью подобных игр является склонение молодежи к «негативным последствиям выборов». «Используемые при этом технологии преследуют цель вызывать возмущение, страх и, как итог, – агрессию. И это нам подтвердили психологи», – заключил он. В Партии пенсионеров предложили Социальный кодекс для регуляции социальной сферы 30 августа 2021, 17:05 Партия пенсионеров разработала проект Социального кодекса, регулирующего и структурирующего социальную сферу, заявил сторонник партии Евгений Казаков в ходе заседания круглого стола «Социальный кодекс и его необходимость в современной России» в Брянске. «Социальные обязательства развитого государства должны не только неукоснительно исполняться, но и расширяться, становиться все более широкими и всеобъемлющими. Поэтому в России необходимо создание Социального кодекса, – приводятся слова Казакова на сайте партии. Он убежден, что социальная сфера имеет для современных общества и государства основополагающее значение. Однако правовые нормы, регулирующие ее, никак не структурированы, нигде не объединены, существуют независимо друг от друга. «Зачастую о существовании некоторых положений не знают даже субъекты, которых они непосредственно касаются. Самой такой сферы, как социальное право, в России не существует», – сказал Казаков. «Также следует признать, что наши чиновники и законодатели привыкли решать проблемы ограниченности бюджетных средств за счет первоочередного сокращения социальных статей. Это не дает сиюминутного видимого положительного эффекта, требует значительных регулярных расходов, часто затрагивает очень узкие и немногочисленные социальные группы, которыми, с точки зрения чиновников, можно пренебречь», – добавил он. По мнению Казакова, сегодня бюрократия всех уровней во избежание общественного недовольства осуществляет урезание (оптимизацию) социальных льгот не одновременно, а постепенно, поэтапно. Отменяются или изменяются отдельные документы, жертвами реформ назначаются по очереди те или иные социальные группы. «Власть сменяема, и новый чиновник, пришедший на место предыдущего, вновь по неумолимой административной логике встанет перед соблазном сэкономить на социальной сфере, а моральных оснований отказаться от реформ у него уже нет. Не он ведь обещал, а кто-то когда-то. Он, может быть, об этих обещаниях и не знает», – пояснил свою точку зрения спикер. Партия пенсионеров убеждена, что закрепление всех социальных выплат и льгот в едином документе – Социальном кодексе – затруднит попытки уменьшения социальной защиты населения. Изменить единый кодифицированный закон гораздо сложнее, чем незаметно скорректировать несколько малоизвестных разрозненных нормативных актов, зачастую просто ведомственных инструкций, подчеркивают в политическом объединении. Особенную значимость будет иметь то, что каждый получит возможность без приложения сверхусилий сравнить изменение объема социальных льгот на любом временном промежутке. «Даже сам по себе факт изменения именно кодекса, тем более социального (а не одного из тысяч законов и подзаконных актов), – это действие, которое будет привлекать внимание как средств массовой информации, так и общества в целом. В такой ситуации принятие необдуманных решений со стороны законодательной и исполнительной власти будет затруднено. Принимаемые решения получат широкое общественное обсуждение и станут более выверенными», – указал Казаков. По его словам, зафиксированное в Конституции определение Российской Федерации как социального государства ни в коем случае не может означать замороженное статичное положение. Чем больше развивается общество и государство, тем сложнее его структура, тем больше в нем социальных групп, тем более совершенной и разнообразной должна быть социальная политика. Отсутствие развития социальной системы означает стагнацию во всех сферах жизни, прежде всего в экономике. «Социальная политика – это мощнейший инструментарий взаимодействия власти и общества. Его можно и, более того, жизненно необходимо использовать. Сегодня же мы находимся в положении врача, который потерял стетоскоп, шприц взял не того размера, а скальпель забыл дома. Социальная система государства - это не абстрактное понятие и не узко понимаемая в бытовом сознании банальная помощь обездоленным, а, главным образом, инструмент взаимодействия государства и общества. Это практический инструмент непосредственного воздействия на экономику, демографию, межнациональные отношения, на все сферы жизни», – сказал политик. Участники круглого стола поддержали точку зрения Партии пенсионеров о том, что социальная политика в регионах России юридически оформлена еще хуже, чем на федеральном уровне. По их мнению, зачастую социальные программы действуют на основе некой традиции или вообще устных распоряжений. Несмотря на то, что необходимость в таких документах на местах осознается давно, сама разработка с нуля единой системы социальной поддержки неподъемна для большинства субъектов Российской Федерации. Принятие же региональных социальных кодексов по образцу уже разработанного и принятого государственного будет естественным процессом и не займет много времени, особенно если будет поощряться из центра. Более трети россиян назвали дебаты важным этапом подготовки к выборам 31 августа 2021, 20:12 На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, однако 58% придерживаются противоположного мнения. Роль дебатов обсудили эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) за круглым столом под названием «Дебаты 2021: апофеоз избирательной кампании». Модератором выступил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты Фирдус Алиев. В ходе круглого стола руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил доклад «Предвыборные дебаты. Отношение», в котором проводится анализ того, насколько дебаты являются резонансным событием для россиян, сообщается на сайте ЭИСИ. На вопрос об отношении россиян к дебатам 35% респондентов ответили, что дебаты – это важный этап подготовки к выборам, так как они помогают больше узнать о кандидатах и их программе. Однако большинство респондентов (58%) разделяют точку зрения, что дебаты – это шоу, которое не дает достаточной информации о кандидатах. Показатели по возрастным группам были относительно близки, чаще о важности дебатов говорили представители молодежи. Также был зафиксирован достаточно низкий уровень информированности граждан и резонансности дебатов. Только 17% видели дебаты по телевидению и интернете с участием представителей политических партий. «На наш взгляд, 17% – это завышенный показатель. Так как респондентам часто сложно разделить обыкновенное телешоу и дебаты политических партий. Потому что и там, и там принимают участие представители политических партий, часто линейка спикеров близка или идентична, поэтому мы фиксируем факт смешения различных форматов», – сказал Мамонов. Мнение эксперта подтверждают результаты исследования в области содержательного отношения россиян к дебатам. Среди всех опрошенных на вопрос «вам понравились или не понравились дебаты, которые вы видели?» 83% ответили, что не видели дебатов, 9% отметили негативное отношение к дебатам, и только 5% респондентов – «скорее понравились». По словам выступающего, на негативное отношение россиян к дебатам влияют следующие факторы: доминирование ведущего над дебатирующими, игнорирование актуальных для целевой аудитории кандидатов тем, отсутствие точных и ясных заявлений. Всероссийский репрезентативный опрос ВЦИОМ проводился 28 августа методом телефонного опроса, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из числа россиян от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что дебаты – это неотъемлемая часть избирательного процесса, связанная напрямую с историей возникновения телевидения. Дебаты развивались по принципу телевизионного шоу американского формата, где более харизматичный кандидат всегда одерживает верх над профессиональным политиком. «Содержание в данном случае неважно, важно кто как держится, как выглядит, кто на чем ловит оппонента, кто оказывается на высоте положения. Именно в этом смысл дебатов. Это прежде всего телепродукт, а не обсуждение программ избирательных кампаний. В этом смысле дебаты в США – это профессиональный боксерский поединок, а у нас «массовый забег лыжников любителей», – пояснил Кузнецов. Для успешных дебатов важно личное противостояние и программное противоречие. В Росси нет антологического противоречия между политиками, в вопросах внутренней политики действует принцип «всего больше», когда оппоненты отстаивают увеличение льгот в одних и тех же направлениях, а в вопросах вешней политики партии придерживаются «патриотического консенсуса», указал он. В связи с отсутствием противоречий и низким уровнем политической культуры и подготовки к публичным выступлениям политиков, жанр дебатов становится неинтересным для граждан. Эксперт также добавил, что при этом более выгодно на дебатах выглядит партия «Единая Россия», которая говорит про реальные проблемы и представляет дорожную карту по их решению, а не обсуждает туманные радикальные изменения. Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что современное время, информационная повестка и технологии диктуют моду на новые форматы. Сегодня в интернете популярен формат «сторителлинга», который завязан на драматургии или спонтанных конфликтах. Споры, возникающие на основе естественной ситуации, более интересны зрителям, так как интернет приучает людей воспринимать информацию более нативно. «Дебаты в классическом виде для большого пласта аудитории выглядят достаточно странно с точки зрения драматургии. То есть это искусственно созданный конфликт, заранее обговоренный. Есть студия, в которую приходят люди, и они довольно долго разговаривают. Не факт, что это сильный конфликт будет», – сказал он. При этом спикер также согласился, что при всей архаике очень большое значение имеют кандидаты, принимающие участие в дебатах. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов обратил внимание на низкий уровень подготовленности к дебатам, слабое владение материалами. Эксперт подчеркнул, что к дебатам нужно готовиться: как самим кандидатам, так и следует готовить саму аудиторию, например, делать хороший анонс с объяснением избирателям того, что они смогут получить от них. С его точки зрения подача этой формы агитации могла бы быть интереснее, если бы выбирались более узкие темы и дебатировать на них могли бы кандидаты попарно. Отвечая на вопрос модератора о возможном пересмотре правовой нормы, регламентирующей проведение дебатов на телевидении, эксперт выступил с предложением обратиться к лучшим специалистам по шоу в стране, чтобы они озвучили тот формат, который будет интересен зрителям. «Они предложат, а мы этот формат причешем до нужного правового соответствия. А то мы телевизионщиков загоняем в какие-то жесткие рамки, и не даем им сделать что-то интересное. А на мой взгляд, теледебаты – это важная часть политической культуры, ее важно развивать», – продолжил он. Сотрудник Института коммуникационного менеджмента, политолог Марат Баширов объяснил низкий интерес к дебатам еще продолжающимся сезоном отпусков, предположив, что ближе к выборам интерес к этой агитационной форме у избирателей будет только возрастать. Отдельно в своем выступлении спикер выделил хорошую подготовку членов партии «Единая Россия». «Единая Россия» достаточно осмысленно выбирает спикеров: у них хорошая речь, у них хорошая дикция, они не теряются, они быстро реагируют, то есть видно, что людей специально тренировали, то есть нельзя неподготовленного человека садить под софиты, когда на него смотрит камера – это известный эффект и нужно было тренироваться», – заметил он. Политтехнолог Алексей Швайгерт представил региональный взгляд на то, как проходят дебаты. По мнению спикера, культура дебатов в регионах намного ниже, чем на федеральном уровне. Это связано с многочисленными переходами дебатирующих в эмоции и нерациональные высказывания. Как пояснил политтехнолог, дебаты убивают явку неопределившихся: «Это расстраивает людей. К сожалению, культура дебатов невысока. Особенно в регионах, это чистая негативная эмоция», – заключил эксперт. Путин пожелал губернатору Тверской области успехов на выборах 30 августа 2021, 14:18 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин пожелал главе Тверской области Игорю Рудене успехов на сентябрьских выборах. В ходе встречи в Кремле губернатор региона доложил президенту о социально-экономической ситуации в Тверской области, передает РИА «Новости». Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Механизм единовременных выплат пенсионерам проработан после встречи Путина с «Единой Россией» 30 августа 2021, 13:29 Принцип единовременных выплат проработан после встречи президента Владимира Путина с «Единой Россией», помощь получат порядка 43 млн челоек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Она сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом, на котором был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, в частности, представителями ЕР были высказаны свои предложения, передает РИА «Новости». «Что уже сделано: Пенсионным фондом по результатам этой встречи, этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны», – сказала Голикова. Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, по ее словам, позволит поддержать доходы более 43 млн граждан. «Помощь получат все получатели пенсий, как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца», – пояснила она. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и не работающие пенсионеры.