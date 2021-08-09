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9 августа, понедельник | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Путин пожелал удачи паралимпийцам перед играми в Токио
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Президент Владимир Путин пожелал побед российским паралимпийцами, которые выступят на Играх в Токио с 24 августа по 5 сентября.
На предстоящих Играх выступят более 200 российских спортсменов в 19 видах спорта (из 22).
«Мы, вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами. И желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, за своих тренеров, наставников, друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России. Нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой, величайшая степень готовности», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин напомнил о несправедливом отстранении сборной от Паралимпиады в 2016 году.
«Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании – Паралимпиаде. Путь к ней для нашей сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за пандемии. Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете», – сказал президент.
«Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт», – подчеркнул Путин.
Глава государства пообещал лично встретиться с членами российской олимпийской и паралимпийской сборной после окончания Игр в Токио, передает ТАСС.
«Разумеется, после окончания [Игр в Токио] я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем», – сказал он.
Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором».
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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Тренер гимнастки Ашрам ответила на жалобы России из-за судейского скандала с Авериной
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Айелет Зуссман, тренер олимпийской чемпионки Токио в личном многоборье по художественной гимнастике Линой Ашрам, отреагировала на критику в России судейства Игр в Японии.
«Дайте мне насладиться первым местом и тем фактом, что я воспитала олимпийскую чемпионку. Россиянки входят в число мировых лидеров в художественной гимнастике, но Линой показала свое лучшее выступление в жизни. Я знала, что она может завоевать любую медаль. Это Линой Ашрам, она умеет делать правильные вещи в нужное время», – передает РИА «Новости» слова Зуссман.
Российская команда осталась без золотых медалей в художественной гимнастике на Олимпийских играх впервые с 1996 года.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены.
Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Познер счел санкции против России на Олимпиаде «заслуженными»
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Россия «заслужила» санкции, из-за которых сборная не смогла выступить на Олимпийских играх под флагом страны, заявил телеведущий Владимир Познер.
По его словам, «скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим». Познер заявил, что «разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране». Как утверждает Познер, «они все признаются, что допинг применялся, причем широко». «Когда это было обнаружено – мы это отрицали, мы врали, обманывали», – приводит его слова «Матч ТВ».
«Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», – сказал он, добавив, что такое отношение российская сторона «заслужила».
По его мнению, «недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним». Он выразил надежду, что «это урок, который мы усвоили». «Конечно, мы заслужили наказание», – сказал он.
«На зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх–2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром», – заявил Познер.
Познер отметил, что его ожидания по медальному зачету оправдались – он предполагал, что Россия будет либо на четвертом, либо на пятом месте. Познер полагает, что российские спортсмены «выступили примерно так, как могли», «можно быть удовлетворенными этими результатами».
В ситуации с гимнасткой Диной Авериной Познер обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет важную роль. Здесь, по его словам, могут иметь место влияние симпатий и антипатий. При этом он не исключил, что могла быть замешана и политика. Он считает судейство несправедливым по отношению к российским гимнасткам, передает РИА «Новости».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
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Спортсменку Магучих вызвали на разговор в МО Украины из-за фото с россиянкой Ласицкене
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Минобороны Украины проведет беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая во время Олимпиады в Токио сделала фото с россиянкой Марией Ласицкене, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр.
Она напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом вооруженных сил Украины. «Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность», – написала она в Facebook.
Она также написала, что неосторожное поведение спортсменов может становиться «объектом информационных спецопераций врага».
«Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», – уточнила Маляр.
Напомним, украинская легкоатлетка, завоевавшая бронзу Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с российской спортсменкой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.
В субботу Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй стала австралийка Никола Макдермотт, Магучих заняла третье место. После победы украинские легкоатлетки поздравили россиянку с долгожданным титулом, а Ласицкене и Магучих сделали несколько совместных снимков.
Глава ОКР рассказал о флаге и гимне российских олимпийцев на ОИ в Пекине
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Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.
По его словам, ни один российский спортсмен, тренер или член делегации ОКР не нарушил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх в Токио. «Со стороны МОК в неофициальных контактах были только слова благодарности за четкое взаимодействие. Мы с нашими коллегами не один год проводим сложные с организационной точки зрения Игры. В Пхенчхане было еще сложнее. Здесь все было достаточно просто: наши спортсмены, тренеры, члены делегации – дисциплинированные люди, никто из них не нарушал те правила, которые были на нас возложены решением CAS», – сказал Поздняков.
Глава ОКР также подвел итоги Олимпиады в Токио. «Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали все возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту. Среди этих спортсменов – 334 представителя России. Наши спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года, когда я еще сам был участником Олимпиады», – сказал Поздняков.
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
«Во время подготовки к Играм спортсмены проявили лучшие качества: терпение, мужество, граничащее с героизмом. Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», – сказал Поздняков.
По его словам, ОКР находится в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. «Решение таких вопросов – ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», – сказал Поздняков.
«В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», – отметил Поздняков.
Напомним, в декабре 2020 года CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.
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Тимановская решила продать серебряную медаль Европейских игр 2019 года
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eВay свою серебряную медаль Европейских игр 2019 года.
Тимановская завоевала серебро в беге на дистанции 100 метров на домашних Европейских играх в Минске в 2019 году. Начальная стоимость лота составила 5 тыс. долларов. Пока им заинтересовался лишь один потенциальный покупатель, который принял эту ставку, передает РИА «Новости».
В описании под лотом говорится, что все средства от продажи медали Тимановской будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, который оказывает поддержку белорусским спортсменам, находящимся в оппозиции.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.
Огонь Олимпиады-2020 потушен, сообщает РИА «Новости».
Ранее олимпийский флаг был передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.
В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.
В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
Болельщики сборной России на ОИ устроили пикеты у посольств в поддержку Авериной
Российские болельщики провели одиночные пикеты у посольств разных стран в поддержку гимнастки Дины Авериной, они считают, что гимнастку засудили в индивидуальном многоборье, она должна была получить золото, а не серебро на Олимпиаде в Токио.
«Я считаю, что решение судьи из Аргентины Ариэль Миланесио было необъективным и нашу спортсменку Дину просто засудили. В связи с этим я пришел сюда, чтобы выразить свой протест по поводу этого решения», – цитирует актера Андрея Чаплинского Ura.ru.
Видео с одиночных пикетов были опубликованы в социальных сетях.
Активисты вышли к дипломатическим представительствам Швейцарии, Украины, Франции и Аргентины с плакатами «Вам не стыдно? Олимпиада вне политики».
Они считают, что судьи из этих стран были предвзяты по отношению к Авериной, и требуют пересмотреть оценку по индивидуальному многоборью.
«Вышел с одиночным пикетом, потому что считаю, что нашу гимнастку засудили на Играх в Токио», – заявил активист Вадим Лобурец. «Я считаю, что (судья из Франции Ева Симон Серрано) предвзято относилась к нашей спортсменке Дине. Я считаю, что она ее просто засудила», – отметил активист Василий Соколов.
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
В правительстве России пообещали не оставить без внимания необъективность судей на ОИ
Ситуации на Олимпиаде в Токио, когда «политика оказалась выше объективной оценки» выступления российских спортсменов, не останутся без внимания, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.
Для российских спортсменов эти Игры стали одними из самых сложных из-за пандемии и особых условий подготовки, а также из-за отсутствия зрителей, отметил Чернышенко, передает РИА «Новости».
«Ребята, мы гордимся всеми вами! Отдельно я выражаю благодарность тренерам, которые вложили душу в своих подопечных и во время тяжелой подготовки помогали им преодолевать трудности. Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех – такое отношение к нашим атлетам недопустимо», – подчеркнул зампред.
Сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сборная России по художественной гимнастике также завоевала серебро в групповом многоборье.
Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).
Кремль анонсировал участие Путина в конференции в рамках СБ ООН
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи примет участие в конференции в рамках СБ ООН на тему укрепления морской безопасности.
«В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему «Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества», – говорится на сайте Кремля.
В пресс-службе сообщили, что мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе.
Ранее Кремль анонсировал посещение Путиным Челябинской области и Башкирии.
Оркестр Башмета и Мацуев исполнили гимн России в честь олимпийцев
В Москве в день закрытия Олимпийских игр на Васильевском спуске у стен Кремля прошло выступление симфонического оркестра под управлением дирижера Юрия Башмета и с участием пианиста Дениса Мацуева. В честь отечественных олимпийцев прозвучал гимн России.
Музыканты сыграли фрагмент Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром, именно эта музыка звучала во время побед российских олимпийских спортсменов, когда они поднимались на высшую ступень пьедестала.
Композиция плавно перешла в исполнение «We will ROC you», которая стала неофициальным девизом российских болельщиков. Само мероприятие провела официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Наших атлетов пытались лишить гимна, наших спортсменов пытались лишить флага, но их достижения, их выступления стали самым достойным ответом: Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта», – отметила она.
После композиции на сцену вышли спортсмены из сборной России, они вместе с оркестром и болельщиками исполнили российский гимн. Трансляцию провел телеканал «Матч ТВ».
«Это невероятное мгновение, которое я ощутил сегодня на сцене. Это – необычный концерт Чайковского по всем статьям», – сказал Мацуев после выступления. Он признался, что очень переживал за российских атлетов, и поздравил их с достижениями.
В воскресенье президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXXII летние Олимпийские игры закрытыми.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.
Сборная России прошла на церемонии закрытия ОИ в Токио
Российская сборная прошла на параде спортсменов на церемонии закрытия Олимпийских игр в японском Токио, церемония прошла без зрителей.
Знаменосцем российских атлетов выступил двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, он завоевал золото в весовой категории до 97 килограммов Токио.
Церемония закрытия, как и открытия, прошла без зрителей, передает РИА «Новости».
Игры прошли с 23 июля по 8 августа в Токио. Сборная России завоевала 71 награду, она заняла пятое место в медальном зачете. Российские атлеты завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.
Токио передал олимпийский флаг Парижу
Олимпийский флаг передан от оргкомитета XXXII летних Олимпийских игр в Токио Парижу, где в 2024 году состоится следующая летняя Олимпиада.
Торжественная передача состоялась в рамках церемонии закрытия Игр-2020 на Национальном стадионе в Токио. Губернатор Токио Юрико Коикэ передала олимпийский флаг президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, а руководитель МОК вручил его мэру Парижа Анн Идальго, передает РИА «Новости».
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.
В Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр. Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17).
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.
В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна России звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.
Захарова назвала героями российских медалистов на Олимпиаде
Российские спортсмены, которые смогли завоевать медали на Олимпиаде в Токио – герои, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В каких условиях они сражались, и сражались не только они», – сказала Захарова, отметив, что «сражались» и родители олимпийцев, тренеры, «их сборная, их команда», то есть «все те, кто обеспечивал их победу». «А как болела страна, как мы переживали, как мы делали все, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далеком Токио», – приводит слова официального представителя МИДа ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором».
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Самолет с российскими олимпийцами вылетел из Токио в Москву
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В Москву вылетел самолет Airbus A350-900, на нем из Токио возвращаются российские спортсмены, которые принимали участие в Олимпиаде, сообщают информационные агентства.
Airbus A350-900 с российскими олимпийцами вылетел из токийского аэропорта Ханеда, передает РИА «Новости».
В российскую столицу летят мужская сборная России по волейболу, женская команда по гандболу, команды по художественной гимнастике, синхронному плаванию, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и другие спортсмены. В Японии осталась только каратистка Анна Чернышева, которая оказалась на карантине из-за коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна России звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.
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