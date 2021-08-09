Путин пожелал удачи паралимпийцам перед играми в Токио

Президент Владимир Путин пожелал побед российским паралимпийцами, которые выступят на Играх в Токио с 24 августа по 5 сентября.

На предстоящих Играх выступят более 200 российских спортсменов в 19 видах спорта (из 22).



«Мы, вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами. И желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, за своих тренеров, наставников, друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России. Нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой, величайшая степень готовности», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин напомнил о несправедливом отстранении сборной от Паралимпиады в 2016 году.

«Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании – Паралимпиаде. Путь к ней для нашей сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за пандемии. Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете», – сказал президент.



«Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт», – подчеркнул Путин.

Глава государства пообещал лично встретиться с членами российской олимпийской и паралимпийской сборной после окончания Игр в Токио, передает ТАСС.



«Разумеется, после окончания [Игр в Токио] я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем», – сказал он.

Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором».