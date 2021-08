В США оценили российские «Робокатюши» Британцев рассмешил «перехват» российских Ту-142 8 августа 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Читатели британского таблоид The Daily Mail с иронией прокомментировали материал о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 британскими истребителями недалеко от воздушного пространства Соединенного Королевства. Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на «перехват» двух Ту-142 «около воздушного пространства Соединенного Королевства». О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 «все время, пока они были в районе интересов Великобритании». Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами), которые никто не остановит», – написал пользователь Marko. «Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!» – заявил I love you, передает РИА «Новости». «Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах», – заметил jawrip. «Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль», – сыронизировал null. «Район интересов... Так-то это не наше воздушное пространство», – указал bill p. Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова постпреда Великобритании при ОБСЕ Нейла Буша, который выступил с критикой в адрес России из-за ситуации с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ. В четверг Буш заявил, что ограничения Москвы по числу наблюдателей за выборами в Госдуму помешают достоверно оценить проведение выборов, передает ТАСС. Захарова поинтересовалась в Telegram, «где был Нейл Буш и весь британский Форин-офис, когда формировалась команда БДИПЧ на американские президентские выборы – 2020». Она напомнила о том, что в США прибыли 30 наблюдателей ОБСЕ, а также о том, что «ряд штатов при этом их к себе не допустил». «Как назовет Нейл Буш свое поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?» – заявила она. Напомним, ОБСЕ заявила, что не будет наблюдать за парламентскими выборами в России из-за требований ограничить число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия «уже давно не нуждается в одобрительных кивках с Запада по поводу развития нашей политической системы». Шойгу похвалил ученых из Саровского ядерного центра за разработку боевого лазера «Пересвет» 5 августа 2021, 15:53 Текст: Наталья Ануфриева

Лазерный комплекс «Пересвет» разработан усилиями ученых из Сарова (Нижегородская область), работавшими под «постоянным вниманием» Минобороны, рассказал глава ведомства Сергей Шойгу. Речь об этом зашла на встрече министра с научной общественностью в Новосибирске, во время которой научный руководитель Института лазерной физики СО РАН академик Сергей Багаев посетовал, что он вынужден фактически каждую неделю бывать в Москве, чтобы пытаться решить ряд перспективных вопросов по работе института, передает РИА «Новости». При этом раньше, по его словам, специалисты различных федеральных ведомств и министерств часто бывали в Новосибирске. Ученый предложил улучшить взаимодействие с научными организациями. «В Москву едете к нам? В Министерство обороны? Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом. Мы делаем все, чтобы сократить дистанцию для науки. Проводим дни инноваций, начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой», – сказал Шойгу. Он пригласил ученого на выставку техники и вооружений в парк «Патриот», где, по его словам, наука и последние разработки представлены «в самом широком смысле». «Поверьте мне, я трачу много времени, чтобы с каждым поговорить и каждого посмотреть. Там несколько больших конференций, на которых будет обсуждаться искусственный интеллект и так далее. Я бываю у ваших коллег в Сарове. Благодаря их усилиям и нашему постоянному вниманию мы поставили такое замечательное оружие, как «Пересвет». И мы сегодня его уже имеем на вооружении. Я, во всяком случае, и те, кто занимается в ведомстве наукой, относимся к этому предельно внимательно», – заверил министр. Он сообщил, что Минобороны выделяет на науку много средств, поэтому нельзя говорить о том, что деньги в основном идут на московские организации. «Нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно (...) У вас здесь идет НИР на 17 млрд. Здесь у вас. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 млрд, поэтому говорить, что все застревает в Москве – явный перебор», – сказал министр. При этом он согласился с тем, что «в целом» взаимодействие с научными институтами нужно усиливать. «Пересвет» – это комплекс российского лазерного оружия, большая часть информации о нем засекречена. В декабре 2019 года «Пересвет» начал боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов. Об этом комплексе в марте 2019 года рассказал президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Минобороны и «Вертолеты России» решили «оморячивать» Ка-52М 6 августа 2021, 09:47

Холдинг «Вертолеты России» (входит в корпорацию «Ростех») заключил контракт с Минобороны на «оморячивание» вертолета Ка-52М, работы должны быть завершены в 2023 году, сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский. «В этом году у нас заключен контракт на продолжение опытно-конструкторских работ (ОКР) по «оморячиванию» Ка-52М, эта работа идет, и она должна завершиться в 2023 году. Мы сейчас находимся в диалоге с авиацией флота с точки зрения того, как морская версия будет унифицирована с сухопутной», – сказал Богинский, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в рамках предыдущих ОКР на вертолет Ка-52 «Вертолеты России» построили четыре образца, вертолеты совершали посадку на палубу кораблей ВМФ России. «Теперь наша задача – унифицировать с сухопутной версией условную машину Ка-52КМ и провести ее испытания в привязке к носителям», – сказал Богинский. Вертолеты типа Ка-52 планируются в первую очередь для базирования на универсальных десантных кораблях (УДК, вертолетоносцах) проекта 23900, которые сейчас находятся в стадии строительства на судостроительном заводе имени Бутомы (бывший «Залив») в Керчи. В Киеве признали уязвимость американского F-35 перед российскими РЛС 5 августа 2021, 11:52

Лучшим кандидатом для обновления Воздушных сил Украины из-за «сплошного радиолокационного поля» России должен стать F-15EX американских ВВС, заявил главный конструктор госпредприятия «Антонов» Александр Лось. Сейчас основу украинского авиапарка составляют советские истребители Су-27 и МиГ-29, у которых, по мнению эксперта, нет перспектив в плане модернизации. Поэтому он предложил сделать ставку на новую модель американских F-15, которые используют уже несколько десятилетий, – F15EX Eagle II. Другой новейший истребитель США F-35 Lightning II не подходит Киеву. «Потому что мы находимся на границе с Россией, сплошного радиолокационного поля русской армии, которая уже способна фиксировать малозаметные объекты», – пояснил бывший директор «Антонова», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense Express. Он также заявил, что создать эффективную систему ПВО Украина сможет только совместно с Польшей и странами Балтии. В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…». Рогозин назвал ракету «Сармат» главной гарантией мирной жизни 6 августа 2021, 21:55

Новейшая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Коллектив «Красмаша» действительно бьется за «Сармат», понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков», – написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году. МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы. США отправили бомбардировщики B-52 в Афганистан для борьбы с талибами 7 августа 2021, 17:47

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress отправлены для борьбы с боевиками радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), самолеты наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд, сообщает газета Times. Самолеты вылетели в Афганистан с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре, их количество не уточняется. Они наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. При авиаударах используются также самолеты огневой поддержки AC-130, передает РИА «Новости». В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Накануне боевики запрещенного в России и признанного террористическим движения «Талибан» захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном. До этого Москва предупредила о заметном увеличении активности талибов в Афганистане и деградации ситуации в стране из-за решения НАТО задержать вывод войск из страны. Британцы призвали «не злить медведя» на фоне заявления российского дипломата об учениях НАТО 6 августа 2021, 20:20

Заявление директора Четвертого европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона о дестабилизации в Черном море вызвали бурную реакцию у читателей британского издания Daily Express. «Давайте и дальше злить медведя. Он придет в ярость, а «лев» струсит и убежит прочь, прихрамывая, так как у нас нет никакой поддержки со стороны «покорных» европейцев», – цитирует одного из комментаторов издания РИА «Новости». Другой добавил, что «тормошение медведя» на его же «заднем дворе» не закончится хорошо. Другие читатели Daily Express обвинили Россию в демонстрации силы. «Россия постоянно проводит военные учения и агрессивно защищает свои права на проходы через проливы», – написал один из пользователей. «Москва постоянно посылает свой флот плавать через Ла-Манш и регулярно летает на ядерных бомбардировщиках у наших берегов», – напомнил другой читатель. Ранее директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых там учений НАТО. Шойгу назвал сроки поступления в РВСН первого полка ракет «Сармат» 6 августа 2021, 08:16

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета поступит в 2022 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. В пятницу министр посетил Красноярский машиностроительный завод, где осмотрел производственные цеха предприятия и заслушал доклад руководства предприятия, передает РИА «Новости». «Летные испытания (начнутся) в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», – сказал министр. Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что первый пуск МБР «Сармат» в рамках летно-конструкторских испытаний запланирован на осень этого года, второй – на конец года. МБР «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы. Палубные истребители ВМФ начали перелет на «наземный авианосец» в Крыму 5 августа 2021, 14:39 Текст: Евгения Шестак

Самолеты 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота ВМФ России начали перелет в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) (НИТКА), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Сегодня три истребителя Су-33 и один Су-25УТГ из состава 279-го ОКИАП начали перелет на комплекс НИТКА, расположенный в крымских Саках. Им предстоит сделать одну промежуточную посадку. Прибытие самолетов ожидается 5 или 6 августа», – сказал он ТАСС. Ранее директор Четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон заявил, что Черное море превращается в зону опасного военного противостояния из-за проводимых там учений НАТО. Эксперт оценил планы США увязать экспорт вооружений с правами человека 5 августа 2021, 13:26

«Подобные заявления открывают для России окно возможностей в области оружейного экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Руслан Пухов, комментируя намерение Вашингтона увязать экспорт вооружений с правами человека. «Очевидно, что планы Байдена идут вразрез с политикой, которую вел Трамп. Он был прагматиком и к теме прав человека относился сдержаннее, чем демократы», – отметил руководитель Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «При этом у американцев при продаже оружия всегда муссировался вопрос ценностей. Учитывая тот факт, что подобные сделки одобряет Конгресс, то решающее слово – именно за ним. С другой стороны, для американского ВПК вряд ли что-то серьезно изменится. Заявления об увязке экспорта с правами человека – это, скорее, некие «шаги за сценой», – добавил собеседник. «Тем не менее, подобные заявления открывают для России окно возможностей в области экспорта, потому что людям, которые платят за оружие колоссальные деньги, не нравится, когда им указывают, как поступать», – подчеркнул Пухов. «Также не стоит забывать, что российский и американский рынки вооружений в значительной степени разведены. Мы конкурируем с американцами прежде всего на рынке Индии, которую на Западе любят называть «крупнейшей демократией», – продолжил эксперт. «А что касается китайских экспортеров, то они считаются нашими конкурентами. Другое дело, что китайские вооружения, которые могут быть востребованы арабскими монархиями и странами Персидского залива, в значительной степени являются «сырыми» – часто, например, возникают проблемы с двигателями. Поэтому для нас и здесь открывается окно возможностей», – резюмировал Пухов. Ранее стало известно, что Белый дом собирается огласить новую политику в сфере экспорта вооружений, сместив акцент на права человека. Источник Reuters заявил, что новая политика «позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы» США. Источник в Конгрессе США рассказал, что «в ряде случаев» планируется «добавить дополнительные условия для получения одобрения». Изменения грозят создать сложности в сфере торговли автоматическим стрелковым оружием, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. Кроме того, может замедлиться продажа крупных систем (ЗРК, системы для ВМФ), но таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно выдадут разрешение. При этом в период с 2016 по 2020 год 47% экспорта вооружений США пришлось на страны Ближнего Востока. Причем на одну только Саудовскую Аравию, которая не славится соблюдением прав человека, приходилось 24% общего объема американского экспорта вооружений. Напомним, после того, как новая администрация США объявила Эр-Рияд виновным в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии. Прежде Пентагон объяснил намерение продавать оружие Саудовской Аравии тем, что в противном случае она будет покупать вооружения у России и Китая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу заявил о превращении БПЛА в мощное оружие 6 августа 2021, 13:14 Текст: Евгения Шестак

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и робототехника стали мощным оружием, которое требует новых подходов в подготовке специалистов для работы на этой технике, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Появились ударные беспилотники. Их много разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. По его словам, еще одним важным фактором, существенно влияющим на ведение боевых действий, является роботизированная техника. Министр отметил, что новые виды вооружений требуют существенной корректировки учебных программ в военных вузах для подготовки специалистов соответствующего профиля. «Мы начали подготовку специалистов беспилотной авиации еще пять лет назад. За это время беспилотники превратились в серьезную силу, очень большую угрозу для противника. И, конечно, тут нужны другие знания, новые специалисты – как для обслуживания, ремонта, так и для работы на этой технике», – сказал Шойгу. Вместе с тем он добавил, что для подготовки профильных специалистов созданы более 300 новых программ, внесены другие изменения и дополнения в учебные программы. Также министр отметил, что принимать опережающие решения помогает тщательный анализ мировых тенденций в той или иной сфере. Ранее Шойгу выразил надежду, что работа по тяжелому беспилотному летательному аппарату «Охотник» будет завершена к 2022 году и появится возможность заключить большой долгосрочный контракт на их поставку. Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 7 августа 2021, 12:29 Текст: Вера Басилая

Израильские истребители нанесли ряд авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой. «В ответ на непрерывные запуски воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой из сектора Газа в Израиль мы только что нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и месту запуска ракет», –говорится в заявлении израильских военных в Twitter, передает RT. Ранее армия Израиля ответила ударами на пуск ракет с территории Ливана. Рогозин заявил о завершении наземной отработки МБР «Сармат» 7 августа 2021, 21:53 Текст: Алексей Дегтярев

Наземная отработка жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» почти завершена, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще Россия не создавала такого рода ракету», – сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС. В пятницу глава Роскосмоса заявлял, что «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году. Шойгу заявил о завершении основных преобразований в армии 6 августа 2021, 09:25 Текст: Евгения Шестак

Основные преобразования в российской армии и на флоте завершены, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил – Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. По его оценке, сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной, по уровню современности превосходит многие зарубежные. «Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах – до 86%», – сказал министр. Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России по оснащению современной техникой стратегических ядерных сил обошли самые сильные армии мира. Шойгу проверил ход работ над беспилотником «Охотник» в Новосибирске 5 августа 2021, 12:00 Текст: Евгения Шестак

Глава Минобороны Сергей Шойгу ознакомился с ходом работ над новым тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник» во время посещения Новосибирского авиационного завода (НАЗ). Дрон создается на мощностях НАЗ. Пояснения относительно процесса дал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Сотрудники НАЗ проводят опытно-конструкторскую работу по изготовлению опытных образцов С-70, передает ТАСС. Отмечается, что тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения. В четверг Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа (ЦВО), он проверит исполнение гособоронзаказа Новосибирским авиационным заводом (НАЗ), а также проинспектирует производственные мощности предприятия. Кроме того, Шойгу заслушает доклад командования ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70) будет вестись с двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, разработка которого уже идет. Накануне в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57. Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57.