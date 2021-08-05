Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали еще три партии

Инициативу «Единой России» о безопасных выборах поддержали еще три политические партии: «Партия Роста», Партия пенсионеров и «Зеленая альтернатива» взяли на себя обязательства по проведению избирательной кампании с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором и региональными властями.

Как подчеркнул секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вне зависимости от политических взглядов, участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности граждан.

«Действительно, впервые в истории избирательная кампания проходит в условиях эпидситуации. Страна борется с третьей волной коронавируса, во многих регионах введены ограничительные меры, сохраняется нагрузка на российскую систему здравоохранения. Здесь сегодня присутствуют ответственные политические силы, которые не имеют права игнорировать это во время избирательной кампании. Мы предлагаем соблюдение норм и ограничений, установленных в регионах, в том числе обеспечение безопасности наших с вами агитаторов, сотрудников избирательных штабов. В этом, собственно говоря, и есть суть сегодняшнего соглашения», – сказал Турчак, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

В свою очередь председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков отметил, что задача соглашения – не заставить всех прививаться, а принять все возможные меры профилактики распространения коронавируса.

«Партия пенсионеров представляет интересы старшего поколения, которое особенно подвержено риску заболевания. Поэтому для нас крайне важно подписание данного соглашения и соблюдение всех мер безопасности при проведении голосования. Ситуация с коронавирусом продолжает быть довольно острой в стране, инфекция не отступила. Кроме того, мы понимаем, что на избирательные участки могут прийти люди, болеющие и безответственно относящиеся к жизни своей и окружающих, подвергая тем самым опасности остальных. Надо максимально оградить всех от подобных рисков, особенно старшее поколение. В этом цель сегодняшнего соглашения», – заявил Бураков, слова которого приводятся на сайте Партии пенсионеров.

По его словам, не только 19 сентября нужно соблюдать достигнутые договоренности, а в период всей избирательной кампании, в том числе при голосовании до дня голосования, на удаленных территориях. «Мы бы предложили добавить этот пункт в соглашение. Предлагаем также СМИ весь период до дня голосования больше давать слово профессионалам-медикам, которые говорили бы с профессиональной точки зрения о тех мерах, которые необходимы, чтоб оградить себя и окружающих от заболевания», – отметил Бураков.

«Что касается вакцинации – в проекте соглашения указано об обязательстве рекомендовать всем участникам избирательного процесса пройти вакцинацию. В этой части Партия пенсионеров придерживается следующего мнения: человек должен принимать решение о согласии на прививку, исходя из заключения врача и состояния здоровья. Здесь ни о каком принуждении речь идти не может. Поэтому главное – не заставить всех прививаться, а принять все возможные меры профилактики, а при наличии медицинских рекомендаций – пройти вакцинацию», – заявил Бураков.

Напомним, 20 июля «Единая Россия» призвала все политические партии подписать соглашение «За безопасные выборы». Добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм ранее взяли на себя партии ЛДПР, «Родина», «Новые люди» и «Зеленые». Между тем, КПРФ решила не подписывать предложенное «Единой Россией» соглашение об обеспечении санитарной безопасности в предвыборной кампании.

В соглашении, в частности, говорится о том, что необходимо уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн. Все участники предвыборной кампании - кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов - должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также им рекомендовано пройти вакцинацию и соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и региональных властей.