Выборы-2021: Шойгу назвал честью право возглавить список ЕР, эсеры придумали «южнорусскую сиесту»

Как признался лидер федеральной пятерки единороссов Сергей Шойгу, он воспринял как большую честь предложение возглавить список партии. Эсеры предложили узаконить послеобеденный отдых в южных регионах страны. КПРФ пообещала резко увеличить бюджет России с помощью государственной монополии на производство вина и водки.

Министр обороны Сергей Шойгу назвал проявлением высочайшего доверия предложение президента Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Министр заявил «Комсомольской правде», что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, всегда «было особым». Шойгу подчеркнул, что Россия – это не только огромные географические пространства, но и страна, в которой проживает более 190 народов, каждый из которых имеет свои историю, культуру, традиции. Говоря о партии, министр отметил: жизненно необходима единая связующая политическая сила, объединяющая все народы в главном – в стремлении сохранить Россию и обеспечить ее безопасность и устойчивое развитие.

Исполнительный секретарь президиума центрального совета «Справедливой России» Дмитрий Гусев предложил ввести «южнорусскую сиесту» – обязательное время послеобеденного отдыха – для жителей Кубани, Астраханской и Ростовской областей и ряда других южных регионов. По словам Гусева, на юге России живет около 30 млн человек, – и каждое лето многие из них вынуждены работать в опасных условиях из-за жары. Дневной сон в самый пик жары приведет к росту производительности на 10%, что повысит собираемость налогов и приведет к общему оздоровлению нации, считает эсер.

Как следствие – расходы на медицину упадут на 13%, пояснил советник руководителя фракции «СР» в Госдуме Михаил Делягин. Также Гусев предложил платить всем работающим летом в южных регионах 20-процентную надбавку к зарплате.

КПРФ опубликовала методы резкого увеличения федерального бюджета – с нынешнего 21 трлн рублей до возможных, по версии партии, 33 трлн рублей. Как заявил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, эти концепции «работали при царе и при советской власти». В частности, предлагается монополия государства на производство вино-водочной продукции и прогрессивная шкала налогов, сообщает РИА «Новости». Кашин добавил, что российские «дельцы и олигархи» хранят в общей сложности почти 5 трлн рублей в 80 странах мира, которые надо вернуть. В итоге, по его мнению, расходную часть бюджета можно увеличить в части образования, здравоохранения и ряда других важнейших статей бюджета.

Возглавлять федеральный список партии власти в такой большой стране, как Россия, – это действительно честь, подтвердил слова Шойгу профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. «Министр обороны точно указал, что для успешного развития страны, где живут представители почти двухсот национальностей, необходимы сильные лидеры, сплоченная команда управленцев. Как мы видим, геополитические враги России бьют именно в эту цель, пытаясь стравить жителей нашей страны в каких-нибудь этнических историях», – уточнил эксперт. По его мнению, у большинства избирателей сохраняется запрос на такую сильную партию, о которой говорит Шойгу.

Инициативу же эсеров по поводу сиесты и южных надбавок аналитик назвал «комичной». «Население южных краев России столетиями обходилось без эсеров и успешно решало все вопросы, связанные с отдыхом, послеобеденным сном и жарой», – напомнил политолог. «Возможно, какие-то голоса «Справедливой России» и удастся привлечь на свою сторону в Краснодаре или Астрахани. Однако это вызовет диаметрально противоположную реакцию в других регионах, в том числе и на Севере, где у нас живет полстраны. Там возмутятся поблажками для южан и будут справедливо спрашивать: почему северянам не предоставлены такие же преференции. Там ведь тоже условия труда и жизни далеки от идеальных», – указал Матвейчев.

Для какой-то части электората идеи КПРФ по поводу быстрого увеличения бюджета прозвучат привлекательно, потому что партия предлагает понятные решения важных вопросов, отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Но значительная часть избирателей понимает, что такими простыми мерами нельзя решить, например, проблему офшоризации нашей экономики. То же самое касается и монополии на вино-водочную продукцию. Совершенно не факт, что бюджет заработает больше. Кроме того, госмонополия не гарантирует, что покупатели получат продукцию лучшего качества. В советское время мы видели воплощение в жизнь этих идей, – и результаты были далеки от того, что сейчас обещает КПРФ», – напомнил политолог.

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