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Украинская спортсменка по примеру Тимановской раскритиковала власти страны
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Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.
Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».
«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».
Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.
«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.
В выходные появилась информация, что белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.
Предсказаны последствия запуска «Северного потока – 2» для Украины
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После запуска газопровода «Северный поток – 2» желание Евросоюза выступать в качестве посредника между Россией и Украиной поубавится и Москва «сможет наказать» Киев, выразил мнение обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest.
По мнению обозревателя, благодаря проекту строительства газопровода «Северный поток – 2» Европа якобы остается сильно зависимой от газа из России – ключевого для нее поставщика голубого топлива. Однако, предполагает эксперт, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши, передает РИА «Новости».
«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», – заявил Рюль.
Автор публикации также отметил, что в связи с будущим, как он считает, значительным сокращением транзита российского газа Киев рискует не только экономическим потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев выразил мнение, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы с проектом «Северный поток – 2».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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В Крыму озвучили условия для приезда Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Крым в качестве туриста, но только если он публично откажется от своих «националистических замашек» на российскую территорию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмет курс на сближение двух государств», – сказал Фикс, передает РИА «Новости».
При этом вице-спикер подчеркнул, что Зеленский хороший и талантливый юморист, но исторически безграмотный политик.
«Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами», – заключил Фикс.
Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».
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На Украине решили вернуть стране славу «устричного гиганта»
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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил вернуть Украине былую славу «устричного гиганта», он считает, что в стране нужно активно развивать сферу выращивания устриц.
«Во времена Российской империи юг Украины был местом выращивания аквакультур, которые экспортировали на весь мир. И сейчас Украина должна вернуть славу устричного гиганта. Будем взращивать такие предприятия, помогать им расти. В частности, здесь надо серьезно говорить о создании туристско-промышленного кластера», – приводит слова Корниенко сайт партии.
Депутат отметил, что выращивание устриц экологично, такое производство не несет вреда для экологии.
Ранее Национальная академия наук Украины заявила о перспективности внедрения в стране технологии гиперлуп – проекта вакуумного поезда, предложенного Илоном Маском. Также сообщалось, что Украина планирует убедить компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей на территории страны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинская идея «аграрной сверхдержавы» начинает трещать по швам.
Кроме того, напомним, как украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявлял, что ВПК Украины якобы способен создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, которая «может достать до Москвы».
Зеленскому посоветовали перестать «лить крокодильи слезы» по Крыму
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит перестать выдавать себя за жителя Крыма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Хватит уже Зеленскому лить крокодилье слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим», – заявил Шеремет, передает РИА «Новости».
Он добавил, что жители полуострова не доверяют действующим украинским властям, в том числе и президенту украинского государства.
«Мы помним блокады и диверсии, устроенные украинскими властями в Крыму. Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца», – заключил парламентарий.
Напомним, Зеленский заявил о том, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы.
«Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны... они вкусные, и когда кушаю эти рапаны, я ищу, а где там песочек на зубах, потому что в детстве было так. Невозможно это привить, это мое, я этот Крым знаю, мы ходили на Ай-Петри, в Кастрополь... Жуковка, палатка, прыгаешь с 14-метровой скалы... Удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот, смотри, как я могу», – тряслись коленки, но я прыгал», – сказал Зеленский.
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что крымчане уже почувствовали «любовь» Украины, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах и попытках диверсий.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с газетой ВЗГЛЯД, комментируя заявления украинского лидера, отметила, что «крымчане – не рапаны, а люди, которые реализовали свое право на самоопределение».
Захарова назвала безумной реакцию западных СМИ на сборную России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумной реакцию зарубежных СМИ на выступление и успехи сборной России на Олимпийских играх в Токио.
«Мы все вместе читаем в западных СМИ вот эти безумные комментарии, статьи, материалы», – сказала она в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, апогеем является сомнение западных журналистов в допустимости использования символики России у их русских коллег. Представитель МИД считает, что все это вызвано двумя факторами: неуспешными выступлениями спортсменов из ряда стран на Олимпиаде и стремлением придать соревнованиям политическую направленность.
«Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация», – заявила Захарова, передает «Царьград».
Ранее Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.
Эксперт объяснил переименование Зеленским «Дня защитников Украины»
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«Своей политикой в области гендерного равенства президент Украины Владимир Зеленский старается угодить главе Белого дома Джо Байдену», – пояснил газете ВЗГЛЯД украинский журналист Владимир Скачко. Ранее глава республики учредил «День защитников и защитниц Украины».
«Зеленский все равно не уверен в том, что такими методами ему удастся задобрить свое американское руководство», – указал украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. По его словам, чем ближе 30 августа, когда у Зеленского назначена встреча с Байденом, тем «абсурднее и дурнее» будут действия украинского лидера. «Он ведь едет туда за продлением ярлыка на княжение, но и в страхе, что вместо этого получит выволочку или вообще будет послан куда подальше», – считает эксперт.
Еще одним полем, на котором Зеленский хочет выиграть со своей гендерной политикой, по мнению политолога, является Европа. «Он стремится подчеркнуть свою прозападность, соответствовать европейским трендам межличностных отношений», – пояснил аналитик.
Наконец, третью группу, которой адресован новый закон, составляют добровольцы и силовики, которые воевали в Донбассе против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, напомнил Скачко. «За семь лет через эту войну прошло около 300 тысяч украинцев – как мужчин, так и женщин. Правда, они "защищали" Украину от своих же сограждан, но для Зеленского это частности. Он рассчитывает на рост их поддержки», – добавил политолог.
Тем не менее, весомая часть нынешних и бывших украинских правоохранителей и военных по-прежнему празднует День защитника отечества 23 февраля. «Многие понимают, что 14 октября, когда отмечается также день Украинской повстанческой армии*, это восхваление гитлеровских коллаборационистов», – резюмировал аналитик.
Во вторник Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в Кодекс законов о труде», изменив название «Дня защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября, на «День защитников и защитниц Украины». «Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите Украины и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Многие женщины наравне с мужчинами принимают участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в пояснительной записке.
День защитника Украины ранее отмечался 23 февраля, но в 2014 году тогдашний глава государства Петр Порошенко перенес празднование на 14 октября.
В прошлом году по случаю этого праздника в Киеве прошел парад националистических сил и сторонников УПА*, на который пришло менее тысячи человек. Тогда над входом в офис президента радикалы повесили антисемитский плакат, а в толпе мелькали флаги ультраправых организаций «Национальный корпус» и «Правый сектор*» (экстремистская организация, запрещена в России), пишет «Страна.UA».
Азаров назвал Зеленского «страшной ошибкой» Украины
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Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал Владимира Зеленского «страшной ошибкой» Украины.
Азаров усомнился в интеллектуальных способностях Зеленского и его команды, передает РИА «Новости».
«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины», – заявил Азаров в эфире телеканала NewsOne.
Также экс-премьер заявил об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он привел судей и прокуроров, которые, по его мнению, незаконно преследуют лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия», – отметил он.
Накануне политолог Дмитрий Корнейчук назвал главную ложь Зеленского на посту президента Украины.
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Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
Автомобиль с украинскими силовиками подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин.
«Второго августа при подвозе продовольствия на позиции 2-го батальона 24-й бригады ВСУ легковой автомобиль «ЗаЗ Сенс» совершил наезд на противотанковую мину ТМ-62. В результате взрыва трое военнослужащих ВСУ погибли на месте, один получил тяжелые ранения», – приводит его слова РИА «Новости».
Мазейкин отметил, что беспорядочное минирование территорий у линии соприкосновения ставит под угрозу жизни как украинских военнослужащих, так и местных жителей.
Ранее в ДНР сообщили о гибели четырех военных при обстрелах со стороны Украины.
В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.
Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.
На Украине задержали похищенного в Молдавии экс-судью Чауса
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего судью Николая Чауса, который был похищен в Молдавии и в пятницу задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Винницкой области, сообщила пресс-служба НАБУ.
«Только что в больнице «Феофания» детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды (Николая Чауса)», – приводит заявление ведомства ТАСС.
В НАБУ сообщили, что Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения. Заседание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) по этому вопросу состоится в 14.00 мск 4 августа. «К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания», – уточнили в НАБУ.
Адвокат задержанного Ростислав Кравец пояснил передачу дела судьи из СБУ в НАБУ наличием договоренности между этими структурами. «СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию», – сказал Кравец украинскому изданию «Страна». По словам адвоката, «в похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдавии».
Напомним, в июне председатель следственной комиссии парламента Молдавии Василий Нэстасе обвинил спецслужбы Украины в похищении судьи Чауса в Кишиневе, а Киев – в посягательстве на национальную безопасность Молдавии и интервенции.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев якобы не имеет никакого отношения к похищению бывшего судьи Николая Чауса из Кишинева «при странных обстоятельствах».
СБУ утверждает, что не похищала судью Чауса и действовала «в рамках закона и своих полномочий». Однако НАБУ разместило видеокадры того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.
Политолог раскрыл главную ложь Зеленского
Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» назвал ключевую ложь президента Украины Владимира Зеленского, эксперт опасается, что в этом году отопительный сезон в стране будет провален.
«Ключевая ложь Зеленского заключается в том, <...> что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы», – приводит его слова РИА «Новости».
По мнению эксперта, Россия может значительно сократить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2».
«У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <...> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся», – отметил Корнейчук.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Киев исключил шантаж на встрече Зеленского и Байдена
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Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без повышенных тонов и шантажа, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Президент Украины второй после канцлера Германии представитель Европы, посетивший США по приглашению президента Байдена. У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких повышенных тонов или какого-то шантажа», – написал Кулеба в Facebook.
По его словам, это будет «разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства».
Кулеба также сообщил, что Зеленский поедет в США «в сильной позиции» – сразу после саммита «Крымской платформы».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
Мужчина пригрозил взорвать гранату в здании кабмина Украины
Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины, сообщает телеканал «Украина 24».
Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет.
«Появилась информация о том, что в кабинет министров зашел мужчина с гранатой и заявил, что здание захвачено. Он агрессивно угрожал взорвать гранату и сказал, что – цитата: «живым оттуда не уйдет», сядет на десять лет», – сказала ведущая телеканала.
В полиции Киева подтвердили РИА «Новости», что получили информацию об угрозе взрыва гранаты в кабмине Украины, на место выехали правоохранители.
На 13.00 запланировано заседание украинского кабинета министров, передает ТАСС.
На Украине пригрозили Западу возвращением ядерного статуса
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Украина может заняться восстановлением своего ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума, заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко в эфире телеканала «Украина 24».
Военный допустил внутренние консультации о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом, он не указал, какие конкретно шаги предпримет Киев, передает РИА «Новости».
«Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении», – сказал Смешко.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали 14-е золото сборной России на ОИ
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Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали 14-ю золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, одержав победу в соревнованиях дуэтов.
Ромашина и Колесниченко набрали в сумме за техническую и произвольную программы 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000), передает РИА «Новости».
Второе место заняли китаянки Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499 балла), бронзовые медали взяли украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).
Ромашина завоевала в Токио свою шестую золотую олимпийскую медаль в карьере и стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания.
Вместе с тем она объявила, что Игры в Токио станут последними в ее спортивной карьере. «У меня планка – Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь, который бежит на всей скорости неважно куда. Теперь я конь опытный! Такой, что сто раз подумает: а надо ли вообще куда-то бежать?» – сказала она.
Спортсменка объявила, что собирается родить второго ребенка. «На самом деле уже пора, и я это прекрасно понимаю, я это чувствую по своему физическому состоянию. Многие говорили о том, что я очень быстро восстанавливаюсь после родов, что я отлично вернулась, что у меня прекрасная форма после рождения ребенка, что можно это заново повторить, но, конечно же, это все в большей степени шутки, потому что если бы первого ребенка я родила в 24, то это бы еще ничего было. А тут я родила в 27, 28 (...) то есть возраст для дальнейшей карьеры уже не тот. И меня же дома ждут. Меня ждут дома муж, ребенок, и я очень хочу второго ребенка. Каким бы ни был сложным этот год, пока я сидела дома в декрете, но все равно очень хочется второго ребенка», – завила Ромашина в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.
Она отметила, что пока не готова сказать, отойдет ли целиком от спорта уже сразу после Олимпийских игр: «Пока я так сразу вам не скажу. Пока так никто не скажет, потому что Олимпиада в августе, а чемпионат мира уже в мае (...) По нашим спортивным меркам это уже. Обычно он тоже где-то в июле-августе, то есть это еще год. А тут, грубо говоря, можно месяц-два передохнуть, и останется всего лишь четыре–пять месяцев».
При этом она отметила, что не готова остаться в спорте до Игр в Париже 2024 года.
«Да, всего три (года). Но нет. Понятное дело, что это в большей степени все шутки, но я бы хотела, допустим, чтобы некоторые девчонки из команды остались», – подчеркнула спортсменка.
Кроме победы в Токио, 31-летняя Ромашина завоевала олимпийское золото в группе в 2008 году в Пекине, в Лондоне и Рио-де-Жанейро на ее счету было два золота в дуэте с Ищенко и в группе.
Ранее сообщалось, что российские спортсмены на Играх завоевали 50 медалей.
В здании кабмина Украины начата спецоперация
Полицейская операция началась в здании украинского правительства, с угрожающим взорвать гранату мужчиной ведутся переговоры, говорится в сообщении МВД Украины.
«В Киеве проводится специальная полицейская операция. Сегодня около 10 часов утра (совпадает с мск) в здание кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры. На месте работают правоохранители и спасатели. В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», – сообщила пресс-служба МВД Украины.
Все сотрудники здания правительства были эвакуированы. Правительственный квартал оцеплен. Сообщается также, что мужчина выдвинул требования, но о них пока ничего не известно, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».
В среду утром мужчина, угрожающий взорвать гранату, прошел в здание правительства Украины. Мужчина выдернул чеку и заявил, что здание захвачено, а сам он живым оттуда не выйдет. По данным СМИ, захватчик оказался бывшим бойцом националистического батальона «Айдар», в прошлом он перенес контузию, оружие в его руках, скорее всего, боевое.