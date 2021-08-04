Экс-командира роты «Беркут» на Украине заподозрили в теракте

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении в совершении теракта, убийстве и ряде других преступлений бывшему командиру роты спецподразделения МВД «Беркут», который, по версии следствия, препятствовал массовым протестам в 2014 году в Киеве, сообщила пресс-служба офиса украинского генпрокурора.

В сообщении офиса говорится, что «под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему командиру оперативной роты батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части Киева», передает РИА «Новости».

Указывается, что подозреваемый якобы организовал теракт, по его распоряжению его подчиненные применили специальные средства и огнестрельное оружие, что привело к тяжким последствиям, в том числе гибели трех протестующих, тяжких телесных повреждений 11 гражданам, средней тяжести 59 протестующим и легких – 129.

Также ему инкриминируется умышленное убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, превышение власти и служебных полномочий и незаконное препятствование проведению сборов и митингов. Дело расследует ГБР. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в ноябре 2013 года, после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции.

Затем площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут».

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента – занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

При этом в декабре суд восстановил в должности в полиции бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут» Виктора Шаповалова, который обвинялся в превышении полномочий в период евромайдана.

В ноябре 2020 года на Украине отметили семилетнюю годовщину евромайдана.