Украинцы начали отмечать семилетнюю годовщину Майдана

Массовые мероприятия в честь седьмой годовщины начала противостояния в Киеве проходят по всей Украине. Празднования начались с молебна в память о погибших во время Майдана на аллее Героев небесной сотни.

В честь годовщины на площади Независимости в Киеве открылась выставка «Рисованная история «майдана», в которой авторы отобразили хронологию событий, а также собрали аудизаписи с рассказами очевидцев, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с датой. Глава государства запустил флешмоб, предложив украинцам до 30 лет записывать короткие видео с демонстрацией того, что значит «быть украинцем» и как поменять жить к лучшему. Зеленский рассказал, что встретится с десятью победителями флешмоба в день независимости страны 24 августа 2021 года. Также сообщается, что на 17.00 в центре Киева запланировано массовое шествие в память о погибших, в связи с чем усилены наряды силовиков.

21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». «Дело о снайперах» на майдане до сих пор остается нераскрытым.

В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек.