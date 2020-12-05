Обвиняемый в превышении полномочий экс-«беркутовец» вернулся в полицию Украины

Окружной административный суд Харькова восстановил в должности в полиции бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут» Виктора Шаповалова, который обвиняется в превышении полномочий в период евромайдана, сообщила «Адвокатская совещательная группа».

В «Адвокатскую совещательную группу» входят защитники, которые представляют интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве. Они сообщили в Facebook, что Шаповалова «восстановили в должности в харьковской полиции». Также суд распорядился взыскать с украинского МВД в пользу Шаповалова более 11 тыс. гривен (почти 30 тыс. рублей) за дни «вынужденного прогула», передает «Громадське ТВ».

МВД Украины и нацполиция страны заявили, что собираются обжаловать решение о восстановлении. Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко заявил, что Шаповалов «не будет служить в рядах полиции, таким там не место», передает ТАСС.

Год назад Шаповалов был освобожден из-под стражи и переведен под ночной домашний арест. Его освободили по «закону Савченко», в соответствии с которым день в СИЗО считается за два. Обвинение считает, что экс-командир второй роты харьковского «Беркута» отдал приказ, который привел к смерти трех участников протеста, а также к травмированию 107 человек.