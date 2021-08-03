Хлебокомбинат на Сахалине пообещал исследовать «взрыв батона»

Взрывчатое вещество не могло попасть в хлеб ни во время его производства, ни при транспортировке; на заводе готовы провести исследование, если продукт будет предоставлен, заявил директор Долинского хлебокомбината Сергей Ежелев, комментируя видео с якобы результатом «взрыва батона».

Ежелев заявил, что «мы подробно рассмотрели эту ситуацию, попросили, чтобы нам привезли этот хлеб, чтобы мы увидели, что там действительно было какое-то взрывчатое вещество», передает РИА «Новости».

«Это место должно быть разорвано, и в хлебе должны быть включения взрывчатых веществ», – добавил он, заметив, что продукт им так никто и не принес.

Он указал, что хлеб выпекается при температуре 200-220 градусов, и если бы в нем было взрывчатое вещество, взрыв произошел бы еще в печи. Попасть что-то в продукт при транспортировке тоже не могло, потому что каждый батон – в индивидуальной упаковке.

«Во-первых, там какой-то провод лежит. Скорее всего, либо она на проводе резала ножом, либо что-то было с замыканием электричества. По-другому мы не можем это объяснить», – сказал Ежелев, отметив, что необходимые анализы обязательно будут проведены, если женщина принесет им батон.

Ранее в Сети появилось видео, в котором женщина рассказала, что, когда она резала ножом батон, произошел взрыв. По ее словам, у нее «расплавился нож», а батон «воняет порохом».

«Девочки, я начала его резать – у меня там что-то взорвалось... Был грохот... Как бомбочку бросаешь в костер, она взрывается, немножко искрит и дымка пороха – вот то же самое. Это в нарезном батоне», – комментирует видео женщина, демонстрируя горбушку батона с небольшим черным следом и нож, на котором также имеется отметина.

Напомним, в 2020 году жительница Тульской области пожаловалась на «взорвавшуюся» у нее на кухне колбасу. Производитель затем предположил, что это могло произойти из-за нарушения условий хранения.