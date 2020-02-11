Колбаса взорвалась в квартире в Туле

Жительница Тулы рассказала в соцсетях, что у нее во время готовки взорвалась колбаса, купленная в одном из местных магазинов.

Женщина сообщила в соцсетях, что во время приготовления завтрака у нее взорвалась колбаса.

Она добавила фотографию продукта и призвала пользователей не приобретать его. На фото видна марка докторской колбасы.

Пользователи Сети оставили под публикацией множество комментариев, в которых поделились своими версиями случившегося, передает «Ридус».

«Просто мясо еще растет», – пошутил Сергей Ветров.

«Такое возможно, если при производстве всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата, (...) он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы», – считает Лариса Воронежская.

Некоторые комментаторы предположили, что продукт «взорвался», так как у него уже закончился срок годности. Другие же поинтересовались, не подвергался ли продукт термической обработке.

Свидетельница инцидента рассказала в комментариях, что колбаса была изготовлена 14 декабря 2019 года. Она добавила, что в микроволновой печи продукт не разогревали.

Ранее «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу.