«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов «Докторской» колбасы и назвал лучшие из них.

В тестировании приняла участие продукция брендов «Мираторг», «Велком», «Окраина», «Заповедные продукты», «БахрушинЪ», «Микоян» и «Малаховский», говорится в сообщении на сайте организации.

По ГОСТу, в состав «Докторской» входят свинина, говядина, вода, куриные яйца или меланж, коровье молоко, сахар, соль и пряности, кроме того допускается наличие аскорбиновой кислоты и нитрита натрия. В некоторых образцах нашли ингредиенты, которых быть в составе не должно. Так, например, в «Заповедных продуктах» нашли мясо птицы, крахмалосодержащий компонент (пшеничная мука), каррагинан, шкурка птицы, а в образце «БахрушинЪ» обнаружили кукурузную муку, изолят соевого белка и животный белок.

По результатам тестов «Росконтроль» рекомендовал к покупке колбасы марок «Мираторг», «Велком» и «Окраина».

Напомним, в августе эксперты Роскачества подготовили советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД