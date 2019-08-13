Россиянам дали советы по выбору колбасы

Эксперты Роскачества подготовили советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу.

Специалисты рекомендуют при выборе продукта прежде всего сверять реальные условия хранения с допустимыми, передает РИА «Новости».

«Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия включительно. Важно помнить, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности», – отметила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Качественное мясное изделие этого вида отличается упругостью и не имеет полостей, а его цвет варьируется от розового до светло-розового. Конституция не должна содержать комочков и заметных цветовых пятен.

Кроме того, на этикетке обязательно должны быть указаны состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения. Там же производитель сообщает, упакована колбаса под вакуумом или нет.

Согласно ГОСТу, вареная колбаса имеет следующий состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, а также сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

При этом как отмечают в Роскачестве, в колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала.

Эксперты отмечают, что ГОСТ разрешает производителям использовать некоторые Е-добавки, среди которых фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300, аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306. Также допускаются регуляторы кислотности Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330, которые защищают колбасу от развития нежелательной микрофлоры.

Кроме того, в состав могут входить стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452 – пищевые фосфаты, усилитель вкуса и аромата Е621.

В числе нежелательных добавок находятся Е120 и Е252, которые могут оказывать канцерогенный эффект, а также Е536.

Эксперты Роскачества подготовили специальные рекомендации, чтобы помочь покупателям выбрать идеальный арбуз.