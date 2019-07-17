Россиянам рассказали, как выбирать арбузы

Эксперты Роскачества подготовили специальные рекомендации, чтобы помочь покупателям выбрать идеальный арбуз.

Первое, на что рекомендуют обратить внимание эксперты, это место покупки. Лучше всего выбирать продуктовые рынки и ярмарки, где продавец может предоставить документы, указывающие источник поступления товара, а также подтверждающие качество и безопасность продукта, передает РИА «Новости».

Важно обратить внимание на внешний вид ягоды – она должна выглядеть свежей, целой и чистой, корочка не должна блестеть. Если арбуз глянцевый – вероятно, он неспелый. Также на кожуре должно быть «земляное пятно», только одно и ярко-желтого цвета.

«Чем ярче – тем лучше: это значит, что арбуз собран вовремя», – отмечают в Роскачестве.

О том, что арбуз перезрел, говорит глухой звук при постукивании. В случае слишком звонкого звука – ягода не вызрела до конца.

«Важно, чтобы звук был не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними, гулким и напоминающим вибрацию», – отмечают эксперты.

Еще одним важным элементом при выборе является сухой хвостик. Сжимать арбуз, рассчитывая на характерный треск, не нужно: вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке, отмечают эксперты.

Также в Роскачестве добавили, что наличие белых косточек говорит о том, что его удобряли нитратами, а применение повышенных доз азотных удобрений приводит к образованию белых и желтых прожилок в мякоти.

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