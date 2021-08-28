Псаки назвала темы переговоров Байдена и Зеленского

Республиканцы потребовали импичмента Байдена из-за Афганистана

Влиятельные члены Республиканской партии США выступили с призывами к отставке или импичменту 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне терактов в Кабуле.

«Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть снятым [с должности] за то, как он справляется [с ситуацией в] Афганистане? Да. Но это оставило бы нас с [вице-президентом] Камалой Харрис, что в десять раз хуже», – написала в своем Twitter Никки Хейли, занимавшая в администрации 45-го президента США Дональда Трампа должность постпреда при ООН.

«Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане. <…> Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий (президент) сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас [из этого]», – написал конгрессмен Ронни Джексон в своем Twitter.

«Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну», – заявил в свою очередь член Палаты представителей Конгресса Грег Стьюби, передает ТАСС.

«Администрация Байдена подвела американцев еще на одном фронте. Теперь американцы погибли из-за неудач этой администрации. Этому нет прощения. Я призываю президента Байдена, госсекретаря [Энтони] Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала [Марка] Милли к отставке», – сказано в публикации конгрессмена Майкла Клауда. Как отмечает телеканал Fox News, с резкой критикой в адрес Байдена выступил и ряд других членов Республиканской партии США.

Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. В Пентагоне заявили о непричастности талибов к терактам в Кабуле. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).

К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом стало известно, что США передали талибам список американцев, сотрудничавших со Штатами афганцев и обладателей грин-карт, желающих уехать из республики. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После терактов в Кабуле Вашингтон решил продолжить операцию по эвакуации людей из Афганистана.

Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

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