Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по Афганистану

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28 августа, суббота  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку, считают конгрессмены-республиканцы Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press
В Кабуле произошло то, что экс-президент США Трамп назвал «самой позорной вещью, которая происходила с Америкой». За считанные дни до ухода сил западной коалиции из Афганистана ИГ совершило один из самых кровавых терактов последнего времени – погибло более ста человек, из них 13 военных США. Байден обещает нанести удар возмездия. Чем смогут ответить исламистам на пинок в спину бегущие из Афганистана американцы? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Унизить Украину Запад поручил Эстонии

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная выволочка от Эстонии демонстративно унизительна. Круче этого — только прислать извещение по почте. Подробности...

Талибам важно показать беспомощность Байдена

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой. Подробности...

Русские должны вернуться на Кавказ

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Освоение Кавказа русскими происходило не одно столетие. По большому счету, в какой-то момент это стало русской миссией. Но только за 10-е годы XXI века количество русского населения Северного Кавказа сократилось с 25,6% до 19% и продолжает сокращаться. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария
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Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по Афганистану

    28 августа 2021, 12:55

    Текст: Алина Назарова

    Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают опубликованную в Сети фотографию американского президента Джо Байдена во время пресс-конференции по ситуации в Афганистане.

    Главу Белого дома запечатлели во время дискуссии с репортером Fox News, который жестко раскритиковал организацию вывода войск США из Афганистана, где в результате атак террористов ИГ* погибли 13 американских военнослужащих и множество мирных жителей. Большинство пользователей усомнились в искренности президента США, отметив, что он вряд ли понимает всю серьезность происходящего.

    «Он вообще осознает, что все это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа, до того как Америка проиграет еще одну войну», – призвал P. Botter, передает РИА «Новости».

    «Ему плевать. За всю свою политическую карьеру он не добился ничего, только лишь приумножил свое состояние», – считает Laliem.

    «Трамп бы никогда не вел себя как слабак. Он был настоящим командиром», – считает Raining cats n dogs.

    Другие комментаторы не смогли удержаться от обсуждения умственных способностей Байдена.

    «Это фото означает: Я не в себе. А о чем я только что думал?» – иронизирует vintage.

    «Почему никто до сих пор не заставил его пройти тест на когнитивные способности?» – спрашивает читатель под ником The snitch.

    «Очевидно же, что он морально и физически не готов выполнять обязанности главы государства… Он катастрофа для всего человечества!» – драматизирует Endofcorona.

    Вместе с тем некоторые пользователи все же заступились за американского лидера. Так, один из них подчеркнул, что эта фотография показывает, насколько сильно Байден переживает из-за происходящего в Афганистане.

    «Он по-своему переживает эту трагедию, а расстроенное и потерянное выражение лица не говорит о его слабости», – отметила Jenny H.

    Читатели также не забыли упомянуть в этом контексте Россию, которая, как считает mritryy, уже скоро «получит ключи от Белого дома». «Москва и Пекин просто сидят и наслаждаюсь этим жалким шоу», – заключил Bigdog801980.

    Напомним, в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

    Президент США Джо Байден после терактов приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей террористов.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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    Турция согласилась с предложением талибов взять управление аэропортом Кабула
       27 августа 2021, 20:26
    Фото: xinhua/Global Look Press
    Текст: Дарья Григоренко

    Турция одобрила запрос движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) об управлении аэропортом Кабула, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

    «Турция одобрила запрос движения на управление аэропортом Кабула», – заявил телеканалу источник в движении, передает РИА «Новости».

    Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уточнил, что талибы заявили, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы аэропорта предложили Турции.

    Он также пояснил, почему Анкара не сразу дала ответ на это предложение.

    «Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это», – передает его слова ТАСС.

    При этом он подчеркнул, что контакты Анкары «Талибаном» (запрещена в России) возможны при наличии повода и желания. «Никто не вправе нам указывать, с кем говорить, а с кем нет. Мы не будем просить разрешения», – сказал Эрдоган.

    Кроме того, источник из «Талибана» сообщил, что движение попросит Катар оказать техническую помощь в вопросе эксплуатации аэропорта Кабула.

    Ранее сообщалось, что Анкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности.

    В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.

    Между тем сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные.

    Коментарии (18)
    Лавров посоветовал США извлечь урок из ситуации в Афганистане
       27 августа 2021, 15:08
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    США должны извлечь для себя уроки из ситуации в Афганистане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Наши западные коллеги всегда хотят усилия объединять и искать совместные ответы. Но все-таки, меня об этом уже спрашивали несколько дней назад, все-таки урок надо извлекать после Ирака, после Ливии, а теперь после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны», – передает его слова РИА «Новости».

    «Я очень надеюсь, что уж с третьего раза можно будет такой вывод уже закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах», – добавил Лавров.

    По словам главы МИД, Москва сожалеет о невыполнении соглашения Вашингтона и талибов, однако произошло это не только из-за позиции последних.

    Он указал, что в последнее время до масштабного наступления талибов «наблюдалась тенденция по затягиванию» мирных переговоров.

    «Как всегда, если за столом переговоров ничего не достигается, то есть большой риск возобновления боевых действий. Что и произошло. Мы были готовы поддержать те соглашения, которые американцы заключили с талибами и которые, к сожалению, выполнить не удалось. И, наверное, не только по причине позиции талибов», – сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Италии.

    «Для нас принципиально важно обеспечить безопасность наших южных рубежей, наших союзников в Центральной Азии», – подчеркнул глава МИД.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

    Коментарии (31)
    Талибы попросили США оставить американских дипломатов в Афганистане

    27 августа 2021, 20:27

    Текст: Елена Мирошниченко

    Движение «Талибан» (запрещено в России) просит США оставить своих дипломатов в Афганистане после 31 августа, это поможет повторно открыть американское посольство в Кабуле, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров на данную тему.

    «Власти США взвешивают возможность сохранения дипломатов (в Афганистане), однако окончательного распоряжения на этот счет еще отдано не было», – приводит сообщение РИА «Новости». По информации газеты, в случае утверждения, данное решение, вероятно, повлечет за собой повторное открытие американского посольства в Кабуле.

    Газета сообщает, что США участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом Кабула, в них также задействованы страны региона и частные компании.

    «США также участвуют в переговорах по будущему управлению аэропортом, в обсуждениях участвуют частный сектор и региональные партнеры, такие как Турция и «Талибан»», – говорится в сообщении газеты.

    После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

    Коментарии (11)
    Военные Пакистана открыли огонь по афганцам на границе

    27 августа 2021, 14:28

    Текст: Алина Назарова

    Пакистанские военные открыли огонь по группе афганцев, которые пытались нелегально проникнуть в страну в районе КПП Торкхам, сообщил источник в рядах движения «Талибан».

    Всего незаконно пересечь границу пытались десять человек. В итоге трое погибли, пятеро пострадали, сказал источник. Тела убитых лежат у приграничного пункта, передает РИА «Новости».

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

    В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (9)
    Талибы потребовали от жителей Кабула сдать оружие и боеприпасы
       27 августа 2021, 23:58
    Фото: Andrei Solomonov/
    Russian Look/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) уведомило жителей Кабула о необходимости в течение недели сдать оружие, боеприпасы и принадлежащие государству автомобили, сообщил телеканал 1-TV.

    По имеющимся у телеканала данным, талибы пригрозили принять меры в случае отказа добровольно сдать имеющееся у населения на руках оружие, передает ТАСС.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Через три дня после установления контроля над Кабулом талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

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    Увеличилось число погибших при теракте в Кабуле афганцев

    27 августа 2021, 20:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Количество жертв взрыва у аэропорта Кабула из числа афганцев увеличилось «почти до 200», пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

    В одну из центральных больниц города доставили тела 145 убитых, всего же в результате теракта среди жителей Афганистана достигло 200 человек, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в действующей системе здравоохранения страны.

    До этого сообщалось о 170 погибших.

    Также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

    В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.

    Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство* – Вилаят Хорасан» (запрещена в России как террористическая).

    СБ ООН распространяло заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (3)
    В США предупредили о возможном новом теракте в Кабуле
       27 августа 2021, 19:56
    Фото: Wali Sabawoon/АР/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В скором времени афганскую столицу может ожидать новый теракт, заявили в Белом доме, сообщают СМИ.

    «Президент [США Джо Байден] встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. (Члены команды) проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле, с высокой вероятностью, будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула», – сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Также Байден «наделил всеми [необходимыми] полномочиями» командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки «Исламское государство* в Хорасане» (запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Между тем очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» возле аэропорта Кабула призвали не толпиться на этом месте.

    «Собравшихся в районе аэропорта предупредили иностранные войска и талибы, чтобы они не создавали толпу, поскольку существует вероятность новых взрывов», – сообщил очевидец.

    В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.

    Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в России как террористическая).

    Ранее СБ ООН распространило заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле, где число погибших после взрывов выросло до 170 человек.

    До этого сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (78)
    Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула
       28 августа 2021, 04:58
    Фото: U.S. Marines/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Посольство Соединенных Штатов в Афганистане вновь обратилось к соотечественникам с просьбой не пытаться попасть в аэропорт Кабула и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам у афганской воздушной гавани из-за угроз безопасности.

    В уведомлении дипломатической миссии США в Афганистане отмечается, что американским гражданам «следует немедленно покинуть» три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани столицы Афганистана: северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход у здания нового министерства внутренних дел. Характер угроз в сообщении посольства не раскрывается, передает ТАСС.

    Аналогичное предупреждение для американцев было опубликовано в среду, а на следующий день, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ* отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей и объектов террористов.

    В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. В тот же день очевидец сообщил, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» призвали не толпиться возле аэропорта Кабула.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом, после чего объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

    США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. При этом в Пентагоне уверены в непричастности талибов к терактам у аэропорта столицы Афганистана.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (16)
    В администрации Байдена не заметили подготовки ИГ к терактам в США
       28 августа 2021, 02:59
    Фото: Thomas Hinton/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Американская администрация не считает, что группировка «Исламское государство* в Хорасане», являющаяся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в России), имеет желание и возможности совершить теракты в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Мы [в администрации президента США Джо Байдена] не придерживаемся такой оценки [относительно возможности совершения терактов в Соединенных Штатах] в данный момент», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, есть ли у «ИГ* в Хорасане*», по мнению Вашингтона, желание и возможности совершить теракт в США.

    В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (12)
    Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским на следующей неделе

    27 августа 2021, 21:57

    Текст: Вера Басилая

    Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден примет на следующей неделе главу Украины Владимира Зеленского.

    «На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме», – цитирует РИА «Новости» Псаки.

    Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.

    Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.

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    Захарова поставила талибов в пример Киеву
       28 августа 2021, 11:15
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнивая ситуации на Украине в 2014 году и в Афганистане после установления контроля движения «Талибан» (запрещено в России), указала, что Кабул в отличие от Киева сразу призвал гражданские суда не использовать воздушное пространство над Афганистаном.

    «Очень любопытная статья вышла в голландской De Telegraaf. Журналисты анализируют рекомендации Совета по вопросам безопасности Нидерландов в привязке к ситуации в Афганистане. Сравнивают обстоятельства крушения Boeing МН-17 на Востоке Украины в 2014 году с нынешним положением дел. Их цепочка рассуждений выглядит логично. Сообщить о том, что «небо закрыто» в теории должно само государство. Это ответственный подход, если говорить о приоритетности сохранения жизней. Но по понятным причинам, страна сразу теряет в деньгах и сталкивается с политическими издержками. И начинаются «трудности перевода» и «мучения выбора», – написала Захарова в Facebook.

    При этом она обратила внимание, что «новые силы (как их называют в лучших домах Парижа и Лондона, «средневековые бородачи с автоматами»), начавшие контролировать Афганистан, практически сразу, 16 августа 2021, обратились с призывом не использовать гражданскими судами воздушное пространство над Афганистаном в ближайшее время, … честно признав, что власти пока что не могут гарантировать безопасность пролета».

    В то же время, указала Захарова, «поддерживаемые демократическим западом власти Украины, которые во всю с 2014 года вели боевые действия у себя на Востоке страны, и не думали этого делать». «Киев не стал запрещать пролеты над своей территорией для всех эшелонов полета, ограничившись нижними (до 9750 метров), хотя ВСУ уже вовсю утюжили города из артиллерии, проводя широкомасштабные боевые действия против собственного населения. Результат трагический – в небе над Украиной произошла катастрофа Malaysia Airlines», – напомнила представитель МИД.

    «Напомню, что речь о статье голландских журналистов в голландской же прессе, изначально проявивших неестественную эмпатию к киевскому режиму и его выходкам. Но время все расставляет на свои места», – добавила Захарова.

    Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

    В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.

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    Пентагон пообещал беженцам из Афганистана 50 тыс. мест для размещения на своих базах

    27 августа 2021, 19:05

    Текст: Дарья Григоренко

    США выделят еще три, расположенные на американской территории, военные базы для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

    «Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска», – пояснил Кирби. передает РИА «Новости».

    Он добавил, что министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении, в США до 50 тыс. афганцев.

    Ранее сообщалось, что граждане Афганистана с документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

    В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

    Коментарии (6)
    В Великобритании решили эвакуировать 200 кошек и собак из Кабула

    27 августа 2021, 21:03

    Текст: Дарья Григоренко

    Британское правительство организовало чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг, сообщило минобороны Великобритании.

    «По указанию министра обороны разрешение на их чартерный рейс было предоставлено правительством Великобритании», – приводит РИА «Новости» сообщении ведомства в Twitter.

    Уточняется, что Пен Фартинг и его питомцы получили помощь вооруженных сил Великобритании и ожидают перевозки в аэропорту Кабула.

    Ранее британские военные отказались эвакуировать 140 собак и 60 кошек.

    Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Кроме того, он отметил, что животные могут покинуть Афганистан и после того, как завершится операция по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

    В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

    Коментарии (22)
    Президент Узбекистана рассказал об обещании талибов

    27 августа 2021, 13:44

    Текст: Алина Назарова

    Лидеры движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обещали, что ни одна пуля не полетит в сторону Узбекистана, это обещание они держат, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.

    «Если смотрели по телевизору, их (талибов) руководитель в Дохе, господин (глава политофиса «Талибана» мулла Абдул Гани) Барадар также высказывался, обещал, что в сторону Узбекистана не полетит ни одна пуля. Из-за того, что он держит слово, естественно, что мы будем разговаривать с ними», – сказал Мирзиеев в ходе поездки в Навоийскую область.

    Мирзиеев отметил, что власти Узбекистана начали разговор с «Талибаном» два года назад. «Когда еще ни одна страна не контактировала с ними, я давал поручение, что нужно наладить контакт», – отметил президент Узбекистана. «Мне нужны мир и спокойствие народа, я буду говорить с кем угодно. Если будет какой-либо фактор, который может оказать влияние на мир нашего народа, спокойствие родного Узбекистана, я буду разговаривать вне зависимости от того, кто это», – добавил Мирзиеев, передает РИА «Новости».

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». 

    Коментарии (1)
    США отказались признавать власть талибов в Афганистане
       27 августа 2021, 22:44
    Фото: Rod Lamkey/Cnp/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Думаю, должно быть предельно четкое понимание, что нет никакой спешки в признании [запрещенного в России движения «Талибан»] в любом качестве Соединенными Штатами или любыми международными партнерами», – приводит слова Псаки ТАСС.

    В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что США видели ряд позитивных и конструктивных сигналов со стороны «Талибана» (движение запрещено в России), но о возможности признания режима талибов в качестве властей Афганистана пока говорить рано.

    «Что касается вопроса признания, то <…> мы на регулярной и постоянной основе контактируем с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы это обсуждать», – добавил руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

    Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

    В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения

    Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Посол России назвал теракт в Кабуле «следствием хаоса и бардака», который установился там с момента начала эвакуации американскими военными.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (4)
     
     
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