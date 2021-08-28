Британцев возмутило поведение Байдена на пресс-конференции по Афганистану

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают опубликованную в Сети фотографию американского президента Джо Байдена во время пресс-конференции по ситуации в Афганистане.

Главу Белого дома запечатлели во время дискуссии с репортером Fox News, который жестко раскритиковал организацию вывода войск США из Афганистана, где в результате атак террористов ИГ* погибли 13 американских военнослужащих и множество мирных жителей. Большинство пользователей усомнились в искренности президента США, отметив, что он вряд ли понимает всю серьезность происходящего.

«Он вообще осознает, что все это взаправду? Что люди гибнут, а ситуация продолжает накаляться? Вытащите этого дурака из Белого дома и верните Трампа, до того как Америка проиграет еще одну войну», – призвал P. Botter, передает РИА «Новости».

«Ему плевать. За всю свою политическую карьеру он не добился ничего, только лишь приумножил свое состояние», – считает Laliem.

«Трамп бы никогда не вел себя как слабак. Он был настоящим командиром», – считает Raining cats n dogs.

Другие комментаторы не смогли удержаться от обсуждения умственных способностей Байдена.

«Это фото означает: Я не в себе. А о чем я только что думал?» – иронизирует vintage.

«Почему никто до сих пор не заставил его пройти тест на когнитивные способности?» – спрашивает читатель под ником The snitch.

«Очевидно же, что он морально и физически не готов выполнять обязанности главы государства… Он катастрофа для всего человечества!» – драматизирует Endofcorona.

Вместе с тем некоторые пользователи все же заступились за американского лидера. Так, один из них подчеркнул, что эта фотография показывает, насколько сильно Байден переживает из-за происходящего в Афганистане.

«Он по-своему переживает эту трагедию, а расстроенное и потерянное выражение лица не говорит о его слабости», – отметила Jenny H.

Image of Joe Biden crumpling during tense press conference on Afghanistan covers newspapers worldwide https://t.co/gqTWMscmq5 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 27, 2021

Читатели также не забыли упомянуть в этом контексте Россию, которая, как считает mritryy, уже скоро «получит ключи от Белого дома». «Москва и Пекин просто сидят и наслаждаюсь этим жалким шоу», – заключил Bigdog801980.

Напомним, в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».

Президент США Джо Байден после терактов приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД России удивились осведомленности США о местонахождении главарей террористов.