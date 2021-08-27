Шойгу рассказал о «глубокой работе» по вмешательству в дела России извне

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что против России ведется «глубокая работа», центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ, а значит, стране необходимо выстроить систему защиты.

Как сообщает Минобороны, в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2021» состоялась конференция «Армия и общество. Психологическая оборона» с участием Шойгу, помощника президента России Владимира Мединского, а также заместителей министра обороны и представителей руководящего состава ВС.

«Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь, постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?» – цитирует РИА «Новости» Шойгу.

По его словам, «враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки».

«Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе», – подчеркнул глава военного ведомства.

В ходе конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества (детали не приводятся).

При обсуждении отдельных вопросов в дискуссии по видеоконференцсвязи приняли участие зарубежные эксперты: Яков Кедми (Израиль) и Ежи Тыц (Польша).

Ранее МИД назвал «Вильнюсский российский форум» попыткой вмешательства в выборы России.