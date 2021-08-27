Разрешения на полеты в Египет получили семь российских авиакомпаний

Разрешения летать на курорты Египта из регионов получили авиакомпании Nordwind, Azur air, «Икар», «Россия», «Ямал», Red Wings и S7, сообщает Росавиация.

«С 27 августа по решению Оперативного штаба... расширяется география полетов в курортные города Египта. Из 49 городов России, из которых в настоящее время разрешены международные полеты, могут возобновиться регулярные полеты. Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Так, авиакомпания Nordwind получила 40 разрешений и может начать полеты из Архангельска, Астрахани, Владикавказа, Грозного, Иркутска, Калуги, Саратова, Красноярска, Кемерово, Орска и ряда других российских регионов. Разрешение на полеты в курортные города Египта с Дальнего Востока предоставлены авиакомпаниям Azur air (из Владивостока и Петропавловск-Камчатского) и «Икар» (из Хабаровска). В Росавиации уточнили, что на маршруте Санкт-Петербург – Хургада будут летать «Уральские авиалинии».



Авиакомпании «Россия» предоставлены разрешения на полеты из центрального региона России, аэропортов Воронеж, Краснодар, Минеральные воды и Ростова, а Red Wings – из Саратова. «Авиакомпания «Россия» заявилась на полеты из Челябинска, Тюмени, Перми и Новосибирска. «Сибирь» (S7) получила разрешения на полеты из Казани, Уфы, Самары и Екатеринбурга. Azur air предоставлены права на полеты в Махачкалу, Астрахань, Барнаул и Томск», – уточняют в Росавиации.

«В соответствии с предоставленным Росавиацией разрешением из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх кроме авиакомпании «Россия» полеты будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь». «Аэрофлоту» предоставлено разрешение на 7 рейсов в неделю на каждом маршруте. Авиакомпания «Сибирь» в Хургаду будет выполнять один рейс в неделю, в Шарм-эль-Шейх – два рейса в неделю», – отмечается в сообщении.

При этом уже выполнявшей рейсы по этим направлениям авиакомпании «Россия» их количество увеличат до семи рейсов на маршруте Москва – Хургада и до шести рейсов на маршруте Москва – Шарм-эш-Шейх.

Напомним, авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей.