Турция эвакуировала посольство в Кабуле

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27 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Зачем Россия получила помощь от МВФ REUTERS/Yuri Gripas
Россия получила от МВФ почти 18 млрд долларов. Это помощь нашей экономике в условиях пандемии. Проблема в том, что это, по сути, виртуальные деньги, которые перевести в реальные доллары и евро не так-то просто. Почему западный валютный фонд так щедр к России, и главное – зачем нам вообще понадобились эти деньги? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Эстония жестоко развеяла европейские грезы Украины и Грузии

Вступление в ЕС является одной из важнейших внешнеполитических целей Украины Павел Паламарчук/РИА Новости
Весьма бурной и противоречивой оказалась реакция на Украине и в Грузии на заявления о том, что эти страны «не подходят» для членства в ЕС по крайней мере на ближайшие двадцать лет. Особенно оскорбительно то, что эти заявления высказала глава страны, еще тридцать лет назад бывшей такой же частью СССР – Эстонии. Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Однополярный мир закончился в Афганистане

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спустя 20 лет генералам нового мирового порядка остаются жалкие ошметки американской мечты. Бегство из Афганистана грозит вернуть США в статус-кво той региональной державы, в котором она благополучно пребывала почти всю свою недолгую историю. Подробности...

Что ждать Москве от нового кандидата на пост канцлера ФРГ

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Олаф Шольц – действующий министр финансов правительства Меркель и кандидат в канцлеры от партии СДПГ. На сегодня – за месяц до выборов – главный кандидат на пост канцлера ФРГ. Подробности...
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Google в России ждет «приземление»

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
Рассмотрение дела Google стало первым случаем, когда российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями. Но судиться с транснациональными ИТ-компаниями в российской юрисдикции в принципе непросто. Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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За что Зеленский любит Крым

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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Турция эвакуировала посольство в Кабуле

    27 августа 2021, 10:52

    Текст: Алина Назарова

    Сотрудники турецкого посольства в Афганистане перевезены в район кабульского аэропорта, где дислоцированы турецкие военные, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

    «Мы перевезли сотрудников нашего посольства на место дислокации наших военных в районе аэропорта. Там были проведены 3,5-часовые переговоры с представителями талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России). Если будет нужно, эти контакты будут продолжены», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что талибы предложили Турции заниматься управлением аэропорта Кабула. «Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ», – сказал он, передает ТАСС.

    В результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство* в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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    Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле
       27 августа 2021, 06:58
    Фото: REUTERS TV
    Текст: Антон Никитин

    Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана» (движение запрещено в России).

    «Мы потеряли больше людей, чем американцы», – приводит слова представителя запрещенного в России движения ТАСС.

    Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.

    Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» решительно осудило произошедшее возле аэропорта Кабула и пообещало привлечь виновных к ответственности.

    Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (35)
    Талибы назвали условия для желающих выехать из Афганистана

    26 августа 2021, 20:56

    Текст: Вера Басилая

    Талибан (движение запрещено в России) не будет препятствовать желающим покинуть Афганистан после того, как США покинут аэропорт Кабула, заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала «Россия-1».

    «Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <…> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий», – передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек. Руководство США возложило на ИГ* ответственность за взрыв в Кабуле.

    До этого глава ЕС заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула.

    Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

    Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (9)
    Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана
       27 августа 2021, 07:50
    Фото: Serhii Hudak/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.

    Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».

    При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.

    Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.

    Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве.  

    Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России.

    Коментарии (27)
    В Пентагоне подтвердили потери среди американцев при взрыве в Кабуле
       26 августа 2021, 18:26
    Фото: Liu Jie/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    В результате взрыва у аэропорта Кабула «есть потери» среди американцев и гражданских, написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.

    «Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (один из главных входов на территорию аэропорта) был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», – приводит его слова ТАСС.

    Под словом «потери» могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. «Мы также можем подтвердить по меньшей мере еще один взрыв в отеле «Барон», который расположен поблизости от ворот Эбби или рядом с ним», – добавил он.

    Как сообщил телеканал Al Jazeera, число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Точных данных о пострадавших не приводится.

    О гибели солдат ВС США также сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.

    Как уточняется, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля «Барон».

    Ранее сообщалось, что трое американских военных ранены у аэропорта Кабула, два человека погибли, еще 15 человек пострадали при взрыве около аэропорта в Кабуле.

    В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.

    Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

    Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.

    После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту. 

    Коментарии (45)
    Эксперт оценил последствия провала эвакуации американцев из Афганистана
       26 августа 2021, 11:56
    Фото: Zuma/ЮО/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «С военной точки зрения американцы в Кабуле находятся в уязвимом положении. Талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих и напасть на них», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя сообщение посла России в Кабуле о готовности талибов «уколоть» американцев, которых рассматривают как оккупантов.

    «Пока американцы не будут просить отсрочки по выводу войск из Афганистана. Талибы (движение запрещено в России) четко дали понять, что не готовы идти на компромиссы по этому вопросу», – полагает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

    По словам эксперта, если США и «Талибану» не удастся в конечном итоге договориться, талибы могут окружить оставшихся американских военнослужащих в районе аэропорта в Кабуле и напасть на них. «И с географической, и с военной точек зрения американцы в Кабуле находятся не в лучшем положении», – уверен эксперт.

    Нессар полагает, что такое развитие событий очень сильно ударит по репутации США несмотря на то, что американские войска уже потерпели унизительное поражение в Афганистане.

    Собеседник предположил, что одним из вариантов отсрочки вывода американских войск может быть перевод граждан США и афганцев, которые сотрудничали с иностранными войсками, в провинцию Панджшер, часть территории которой контролируется силами антиталибского сопротивления. «При посредничестве иностранных государств конфликтующие стороны могут договориться и объявить Панджшер зоной мира. Насколько я знаю, эта тема сейчас активно обсуждается», – сообщил Нессар.

    Движение «Талибан» (запрещенное в России) не намерено идти на компромисс с Соединенными Штатами по вопросу вывода американских сил из Кабула, заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

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    Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?



    Обсуждение:  51 комментарий
    Отвечая на вопрос о выводе войск США из Афганистана до 31 августа, посол выразил мнение, что «талибы будут готовы «уколоть» американцев», которых «жестко и однозначно рассматривают» как оккупантов. «Никаких компромиссов нет», – приводит слова Жирнова ТАСС со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

    Российский посол рассказал, что талибы и США ведут «консультации именно по проблеме аэропорта». По его мнению, талибы «хотят мирного решения этой ситуации» и не настроены на кровопролитие или обострение.

    В начале недели Пентагон открестился от выплат «Талибану» за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. По состоянию на четверг, в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тысяч граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.

    В середине августа, после победы движения «Талибан», в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за этот хаос.

    В четверг американцы закрыли КПП кабульского аэропорта. Тогда же премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта операция ВВС страны по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Одновременно Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

    Добавим, что в четверг министр обороны Британии Бен Уоллес признал, что страна не сможет эвакуировать до 31 августа всех афганцев, имеющих право приехать в Соединенное Королевство. Уоллес порекомендовал тем, кого не вызвали в кабульский аэропорт, попытаться покинуть страну наземным путем: перебраться в Иран или Пакистан.

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    Коментарии (21)
    Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ
       27 августа 2021, 06:34
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*).

    Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ* (группировка запрещена в России) после терактов в Афганистане. «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ* (группировка запрещена в России)?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (12)
    Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 60 человек
       26 августа 2021, 21:42
    Фото: Wali Sabawoon/AP/ТАСС
    Текст: Дарья Григоренко

    В результате взрывов около аэропорта Кабула погибли 60 человек, сообщили СМИ со ссылкой на местный Минздрав.

    Более 60 афганцев погибли и 150 пострадали в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, передает РИА «Новости».

    По словам очевидцев, взрывное устройство активировал террорист-смертник.

    Число жертв среди американских военных в результате взрыва у аэропорта в Кабуле достигло 12 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press. Уточняется, что при взрыве погибли 11 морпехов и военный врач.

    Позже СМИ сообщили, что около аэропорта прогремели еще два взрыва.

    Пентагон подтвердил гибель четверых военнослужащих США в результате взрывов в Кабуле.

    Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.

    В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.

    Коментарии (8)
    Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ
       27 августа 2021, 02:34
    Фото: U.S. Air Force/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    После взрывов в столице Афганистана вооруженные силы США подготовят планы нанесения ударов по позициям группировки «Исламское государство* в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    «Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы нанесения ударов по объектам и руководству «ИГ* в Хорасане». Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем», – приводит слова Байдена ТАСС.

    Он выразил уверенность, что террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России) «не одержит победу». «Мы спасем американцев [в Афганистане]. Мы вывезем наших афганских союзников, <…> Америку не запугать», – заверил Байден. «Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим поплатиться», – добавил политик.

    Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.

    Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.

    После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (26)
    В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек

    26 августа 2021, 19:47

    Текст: Дарья Григоренко

    При взрывах у аэропорта Кабула погибли более 40 человек и около 100 пострадали, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения.

    По данным источника, тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что количество жертв в результате взрывов в аэропорту афганской столицы возросло до 15 человек.

    В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российских граждан, по данным посольства, на момент трагедии в аэропорту Кабула не было.

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    Увеличилось число погибших в результате теракта в Кабуле американцев
       27 августа 2021, 02:59
    Фото: CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Число погибших в результате теракта в Кабуле американских военнослужащих возросло до 13 человек, сообщил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан.

    «Могу подтвердить, что <…> тринадцатый военнослужащий США умер от ранений, которые он получил в результате атаки у ворот Эбби [в воздушную гавань столицы Афганистана]», – приводит слова представителя американского военного командования ТАСС.

    «Согласно последним данным, общее число раненых [американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле] теперь составляет 18 человек, все они сейчас находятся в процессе эвакуации по воздуху из Афганистана на специально оборудованных самолетах С-17 <…>», – добавил Урбан.

    Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула не было.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.

    В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.

    Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.

    После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (10)
    Республиканцы потребовали импичмента Байдена из-за Афганистана
       26 августа 2021, 23:57
    Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Влиятельные члены Республиканской партии США выступили с призывами к отставке или импичменту 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне терактов в Кабуле.

    «Стоит ли Байдену уйти в отставку или быть снятым [с должности] за то, как он справляется [с ситуацией в] Афганистане? Да. Но это оставило бы нас с [вице-президентом] Камалой Харрис, что в десять раз хуже», – написала в своем Twitter Никки Хейли, занимавшая в администрации 45-го президента США Дональда Трампа должность постпреда при ООН.

    «Если президента Трампа можно было подвергнуть процедуре импичмента из-за телефонного звонка, то пришло время для импичмента в отношении Байдена из-за грубой халатности в Афганистане. <…> Время для расследования и определения виновных будет позже, но нам нужен новый верховный главнокомандующий (президент) сейчас! Руководство, которое вовлекло нас в это, не обладает компетенцией и волей для того, чтобы вытащить нас [из этого]», – написал конгрессмен Ронни Джексон в своем Twitter.

    «Джо Байден должен взять на себя ответственность и уйти в отставку. Мы должны обеспечивать безопасность наших военных и защищать нашу страну», – заявил в свою очередь член Палаты представителей Конгресса Грег Стьюби, передает ТАСС.

    «Администрация Байдена подвела американцев еще на одном фронте. Теперь американцы погибли из-за неудач этой администрации. Этому нет прощения. Я призываю президента Байдена, госсекретаря [Энтони] Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала [Марка] Милли к отставке», – сказано в публикации конгрессмена Майкла Клауда. Как отмечает телеканал Fox News, с резкой критикой в адрес Байдена выступил и ряд других членов Республиканской партии США.

    Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. В Пентагоне заявили о непричастности талибов к терактам в Кабуле. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).

    К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, надеявшихся на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом стало известно, что США передали талибам список американцев, сотрудничавших со Штатами афганцев и обладателей грин-карт, желающих уехать из республики. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После терактов в Кабуле Вашингтон решил продолжить операцию по эвакуации людей из Афганистана.

    Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

    После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    При взрывах в Кабуле пострадали более 1,3 тыс. человек
       27 августа 2021, 08:42
    Фото: Mohammad Asif Khan/AP/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    В результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения.

    Как заявил источник РИА «Новости», число пострадавших в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60.

    В то же время Reuters со ссылкой на представителя движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) сообщает, что по меньшей мере 28 афганцев, погибших в результате атак в Кабуле, были членами движения.

    Между тем глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что американское военное руководство находится в состоянии готовности к новым атакам в Кабуле со стороны «Исламского государства*». По его словам, США делились с талибами, охраняющими аэропорт, разведывательной информацией о подготовке ИГ* к терактам, он считает, что «некоторые атаки были сорваны ими (талибами)», передает «Интерфакс».

    Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

    Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющееся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство» отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

    Коментарии (9)
    Число жертв взрывов в Кабуле достигло 13 человек
       26 августа 2021, 17:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате взрыва в международном аэропорте Кабула погибли по меньшей мере 13 человек, сообщили в движении «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Также сообщается, что ранения получили более 50 человек.

    Погибли не менее 13 человек, включая детей, есть также раненые среди талибов, сообщили в движении, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

    Между тем в Минобороны Турции сообщили, что произошли два взрыва. «За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Никакого ущерба нашим подразделениям не нанесено, пострадавших нет», – заявили в турецком военном ведомстве.

    По данным СМИ, второй взрыв произошел у аэропорта, возле отеля, где собирались американцы. Телеканал Fox News сообщает, что после взрывов около аэропорта началась перестрелка.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва были ранены трое американских военных, два человека погибли.

    В Пентагоне подтверждали взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах взрыва пока нет.

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    Самолет итальянских ВВС попал под обстрел при взлете в Кабуле

    26 августа 2021, 15:45

    Текст: Елизавета Булкина

    Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет итальянских ВВС был обстрелян при вылете из аэропорта Кабула, сообщило агентство Agi со ссылкой на военные источники.

    В самолете находились журналисты и 98 гражданских лиц. Борт, предположительно, был обстрелян из тяжелого автоматического оружия с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности, передает РИА «Новости».

    Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Командир самолета совершил экстренный маневр. Борт вылетел в Кувейт, оттуда его пассажиров отправят в Италию.

    Однако позже источник в спецслужбах Италии опроверг сообщения об обстреле. По его данным, выстрелы в аэропорту Кабула не были направлены против воздушного судна, передает ТАСС.

    Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в аэропорту Кабула с момента начала эвакуации граждан американскими военными погибли порядка 50 человек.

    Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.

    Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.

    После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту. 

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    Пентагон заявил о непричастности талибов к терактам в Кабуле

    26 августа 2021, 22:59

    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не располагают сведениями о том, что теракты в Кабуле были совершены с ведома представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

    «Я считаю, что сейчас нет никаких свидетельств, которые убедили бы меня в том, что они позволили этому произойти», – приводит ТАСС ответ генерала на вопрос о том, могли ли талибы не воспрепятствовать готовившейся атаке.

    По его словам, представители «Талибана» (движение запрещено в России) заинтересованы в том, чтобы войска США были выведены из страны в намеченные сроки – к 31 августа, поскольку они «рассчитывают вернуть под свой контроль аэропорт». «Мы преследуем общие цели», – указал генерал.

    Тем временем афганский телеканал 1-TV сообщил, что в Кабуле прогремел еще один взрыв. Всего к настоящему моменту, по поступающей информации, в афганской столице произошло шесть взрывов.

    Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле, по последним данным, погибли более 60 афганцев, еще 150 пострадали. Кроме того, в результате взрыва погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства в Афганистане, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России).

    К утру четверга в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются на эвакуацию в Соединенные Штаты. При этом запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. После взрывов в Кабуле США решили продолжить эвакуацию из Афганистана.

    В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

    После захвата власти в Афганистане талибами американский президент Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших США афганцев. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает со Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

    Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Коментарии (11)
     
     
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