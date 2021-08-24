В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями

Взгляд
24 августа, вторник  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
Разделы

Российское вино проложит новый путь к потребителю

Заказ алкоголя через интернет скоро станет массовой услугой Петр Ковалев/ТАСС
В России снимаются ограничения на продажу вина через интернет – правда, с некоторыми оговорками. Новые правила не означают, что каждый желающий сможет заказать любой алкоголь через любой интернет-ресурс. Как будет выглядеть новая процедура и для кого она в первую очередь окажется полезной и прибыльной? Подробности...
Перейти в раздел…

Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Диалог Путина и Меркель всегда был нацелен на результат и поиск компромисса Михаил Метцель/ТАСС
Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

Первые месяцы войны были отмечены тяжелыми поражениями Репродукция Фотохроники ТАСС
Август 1941 года стал периодом едва ли не самых тяжелых поражений Красной армии в Великой Отечественной. В то время, когда командармы терялись в догадках о причинах катастрофического развития событий на фронте, обычный полковник Красной армии подал рапорт Буденному. И рапорт этот, как выяснилось, стал во многом пророческим. Что же в нем говорилось? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России president.gov.ua
Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Каким будет решение украинского вопроса

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Эпоха центрального значения Европы в мировых делах закончилась. Вместе с ней, видимо, придет к своему финалу время особого положения Украины в системе российских приоритетов. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему 1991-й «болит» так же, как и 1917-й

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Распад СССР совершенно справедливо был назван Владимиром Путиным величайшей геополитической катастрофой. XX век вообще был, увы, щедр на катастрофы. И Советский Союз родился в горниле одной из них. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Даже представить сложно, какой фантастически красивой была бы наша страна, если бы мы ничего не разрушали, а только строили. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 20 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...

Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
Считаете ли вы себя советским человеком?
  • Да

  • Нет
Какая из двух стран – Украина и Россия – больше нуждается в другой?
  • Украина больше нуждается в России

  • Россия больше нуждается в Украине
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал»
    Путин подписал указ о выплате пенсионерам 10 тыс. рублей Минобороны подписало первый контракт на поставку «Цирконов» В Москве заметили украинских военных в форме Немцев возмутили гарантии Украине из-за «Северного потока – 2»
    Зеленский прослезился на торжествах в честь 30-летия независимости Украины После публикаций видео о «языковых рейдах» в Казахстане возбудили дело Эксперт оценил способность талибов использовать трофейные самолеты и ракеты Журналисты раскрыли спонсоров «Медузы», «Важных историй» и «Проекта»
    В Газпроме заявили о готовности ресурсной базы «Северного потока – 2» к запуску Захарова сравнила слова Столтенберга про Афганистан с монологом из «Полицейской академии» Глава ЦРУ тайно встретился в Кабуле с лидером политического крыла талибов Участника телешоу Дардо Кусто нашли мертвым в Москве

    Главная тема


    Российское вино проложит новый путь к потребителю

    эвакуация военным бортом


    «Украденный» в Афганистане украинский самолет оказался выкуплен богатыми афганцами

    вопрос переговоров


    Эксперт пояснил заявление Москвы о способности обойтись без транзита газа через Украину

    махинации из-за рубежа


    Аналитик рассказал о сложностях борьбы со звонками с подменных номеров

    Видео

    «Крымская платформа»


    Запад разочаровал Зеленского позицией по Крыму

    новые угрозы


    Россию провоцируют на повторение советских ошибок в Афганистане

    «рвать и метать»


    Украинцы обиделись на правду об Одессе

    история войны


    Как обычный полковник смог предвидеть страшные поражения Красной армии

    миграционный кризис


    Афганцы начали наступление на Польшу

    реальный мир


    Геворг Мирзаян: Реакция талибов важнее мнения диванных критиков

    изменение жизни


    Игорь Мальцев: Русские люди начали колонизировать собственную страну

    живое наследие


    Дмитрий Михалийн: Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

    на ваш взгляд


    В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?

    В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями

    24 августа 2021, 15:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    В федеральном санитарном законодательстве не содержится требований для учителей носить маски, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей.

    «Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», – отметил градоначальник.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Число жертв взрыва гранаты в Москве возросло до двух человек

    21 августа 2021, 18:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух человек, двое пострадали сообщил представитель экстренных служб.

    «Малая Набережная, дом 5. Взрыв гранаты в квартире на шестом этаже. Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок», – пояснил собеседник РИА «Новости».

    В прокуратуре сообщили, что пострадавший от взрыва гранаты мужчина умер в машине скорой.

    По факту происшествия возбудили дело, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По версии следствия в квартире жилого дома сработало «техническое устройство», в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Был госпитализирован малолетний мальчик. В квартире также находилась женщина, но она не пострадала.

    «Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру», – указали в СК.

    Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет.

    Коментарии (15)
    Число погибших при взрыве гранаты в Москве выросло до трех человек

    21 августа 2021, 20:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Число погибших при взрыве в квартире на северо-западе столицы увеличилось до трех человек, сообщили в московской прокуратуре.

    «12-летний мальчик, доставленный из квартиры на улице Малая Набережная в больницу, скончался», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Через некоторое время число погибших увеличилось – по дороге в больницу умер мужчина. Сообщалось, что инцидент произошел из-за учебной гранаты.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

    Коментарии (6)
    Россия и Венгрия начали обсуждать полное снятие ограничений на поездки в обе страны

    23 августа 2021, 17:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел.

    «Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня этого года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров по приглашению Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отправится в Будапешт с рабочим визитом.

    На переговорах планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, наметить «дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции».

    В июле сообщалось, что Венгрия на заводе в городе Дебрецен в конце 2022 года начнет производить российский препарат «Спутник V».

    Коментарии (5)
    Соучредителя стоматологической клиники в Москве заподозрили в продаже детей

    23 августа 2021, 16:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    По делу о продаже детей от суррогатных матерей в столице задержали соучредителя стоматологической клинки «Медэко» Сергея Мазура, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна в столице был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними детьми). После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил собеседник ТАСС.

    В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что следователи просят арестовать Мазура до 20 октября.

    Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.

    Коментарии (19)
    В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

    22 августа 2021, 11:29

    Текст: Елизавета Булкина

    За минувшие сутки в России зафиксировали 20 564 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 6,7 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

    По выздоровлении за сутки выписано 15 414 человек, скончались за это же время 762 пациента с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

    В Москве за сутки выявлен 1661 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1481, в Московской области – 1184.

    Накануне в стране выявили 21 тыс. новых случаев коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки сократилось на 436.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (12)
    От взрыва в Москве погиб ребенок

    21 августа 2021, 18:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    На северо-западе Москвы в квартире произошел взрыв, погиб ребенок и еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

    «В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте», – сообщается на сайте ведомства.

    Между тем источник в экстренных службах ТАСС указал, что, по предварительным данным, причиной стал взрыв учебной гранаты. Возгорания не последовало, обрушений и повреждений здания нет.

    В столичном ГУ МЧС отметили, что сотрудники ведомства не привлекались.

    Прокуратура проводит проверку, на место прибыл исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.

    В начале июля в жилом доме на Качалинской улице в Таганском районе Москвы прогремел взрыв. Причиной ЧП стал взрыв трех газовых баллончиков для зажигалок.

    Коментарии (1)
    Найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело
       23 августа 2021, 18:17
    Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    В Медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) исследователи обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса, исследование опубликовали на официальном портале вуза.

    Ученые изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах и выбрали самые эффективные, сообщает РИА «Новости».

    В результате исследований стало ясно, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса – «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», а также редкими мутациями.

    Ученые объяснили, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Выявленное антитело обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты возбудителя инфекции.

    Исследователи подытожили, что в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией.

    Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.

    Коментарии (1)
    «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане для дальнейшего производства

    21 августа 2021, 17:56

    Текст: Вера Басилая

    Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories.

    «Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства Узбекистана. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001.

    В постановлении узбекского правительства отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.

    Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны.

    Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (1)
    Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer

    23 августа 2021, 21:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

    «Сегодня управление одобрило первую вакцину от COVID-19. Препарат был известен как [вакцина от] COVID-19 Pfizer / BioNTech, теперь он будет представлен на рынке под названием Comirnaty [в качестве препарата] для профилактики COVID-19 для лиц в возрасте от 16 лет», – говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.

    Отмечается, что в рамках выданного ранее разрешения на использование данной вакцины в чрезвычайных обстоятельствах она по-прежнему будет доступна для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, также продолжит действовать разрешение на применение бустерной дозы препарата для лиц с ослабленным иммунитетом.

    «Одобрение управлением этой вакцины является важной вехой в нашей борьбе с COVID-19», – заявила и. о. директора управления Джанет Вудкок.

    По ее мнению, окончательное утверждение вакцины «может вселить дополнительную уверенность» в жителей США и подтолкнуть к вакцинации тех, кто ее еще не прошел.

    При принятии решения об одобрении вакцины Pfizer/BioNTech американский регулятор оценивал обновленные данные клинических испытаний, которые показали, что эффективность препарата «в предотвращении COVID-19 составляет 91%».

    Между тем ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.

    Коментарии (4)
    В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
       23 августа 2021, 11:48
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1458, Санкт-Петербурге – 1187, Московской области – 691.

    Всего в стране выявили 6 766 541 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 034 867 человек, из них 15 401 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 776 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 176 820 человек.

    Накануне, 22 августа, в России выявили 20 564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1110.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (1)
    В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

    23 августа 2021, 16:27

    Текст: Евгения Шестак

    Ситуация с коронавирусом в России перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

    «Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», – цитирует ТАСС Горелова.

    По его словам, расслабляться еще рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки – «еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию». 

    Также Горелов отметил, что фаза стабилизации ситуации с коронавирусом в России продлится 1,5 месяца, после чего возможно снижение заболеваемости.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса. 

    Коментарии (2)
    «Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах

    23 августа 2021, 09:49

    Текст: Алина Назарова

    Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение для использования на Филиппинах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    «РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет. 

    Коментарии (0)
    Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации

    24 августа 2021, 09:56

    Текст: Алина Назарова

    Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса составляет год, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев, сообщает Минздрав России.

    «Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», – говорится в сообщении.

    Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших – в течение шести месяцев с даты выздоровления, передает РИА «Новости».

    В ведомстве также отметили, что пациентам с ВИЧ рекомендуется «Спутник V» через четыре недели от начала лечения. «Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», – говорится в сообщении.

    Использование вакцины «Спутник V» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, уточняется в материале.

    Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, отметили в Минздраве.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.

    Коментарии (1)
    В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
       24 августа 2021, 11:44
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Московской области – 1125, Москве – 1105, Санкт-Петербурге – 600.

    Всего в стране выявили 6 785 374 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 053 503 человек, из них 18 636 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 177 614 человек.

    Накануне, 23 августа, в России выявили 19 454 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 621.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Коментарии (0)
    Китай заявил о попытках США «доказать заранее заданные выводы» в докладе о коронавирусе

    24 августа 2021, 11:20

    Текст: Алина Назарова

    Разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

    «Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств. Это не внушает никакого доверия», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса, передает РИА «Новости».

    В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

    Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории. 

    Коментарии (1)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •