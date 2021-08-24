В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями

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24 августа, вторник | Последнее обновление — 15:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заключило контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Кинжал»
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос ношения масок учителями
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В федеральном санитарном законодательстве не содержится требований для учителей носить маски, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Требований по ношению масок учителями в федеральном санитарном законодательстве не было и нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей в школах, отметив, что всего в столичном регионе привились около 80% преподавателей.
«Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные», – отметил градоначальник.
Число жертв взрыва гранаты в Москве возросло до двух человек
Число погибших при взрыве на северо-западе Москвы увеличилось до двух человек, двое пострадали сообщил представитель экстренных служб.
«Малая Набережная, дом 5. Взрыв гранаты в квартире на шестом этаже. Два человека погибли, двое пострадали, из погибших один ребенок», – пояснил собеседник РИА «Новости».
В прокуратуре сообщили, что пострадавший от взрыва гранаты мужчина умер в машине скорой.
По факту происшествия возбудили дело, сообщили в столичном Главном следственном управлении СК. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия в квартире жилого дома сработало «техническое устройство», в результате чего погибли подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Был госпитализирован малолетний мальчик. В квартире также находилась женщина, но она не пострадала.
«Предположительно установлено, что подросток незадолго до случившегося принес устройство в квартиру», – указали в СК.
Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет.
Число погибших при взрыве гранаты в Москве выросло до трех человек
Число погибших при взрыве в квартире на северо-западе столицы увеличилось до трех человек, сообщили в московской прокуратуре.
«12-летний мальчик, доставленный из квартиры на улице Малая Набережная в больницу, скончался», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке в результате взрыва в Москве и о двух пострадавших. Погибшему мальчику было 14 лет. Через некоторое время число погибших увеличилось – по дороге в больницу умер мужчина. Сообщалось, что инцидент произошел из-за учебной гранаты.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Россия и Венгрия начали обсуждать полное снятие ограничений на поездки в обе страны
Российская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел.
«Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня этого года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров по приглашению Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отправится в Будапешт с рабочим визитом.
На переговорах планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, наметить «дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции».
В июле сообщалось, что Венгрия на заводе в городе Дебрецен в конце 2022 года начнет производить российский препарат «Спутник V».
Соучредителя стоматологической клиники в Москве заподозрили в продаже детей
По делу о продаже детей от суррогатных матерей в столице задержали соучредителя стоматологической клинки «Медэко» Сергея Мазура, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюна в столице был задержан Мазур Сергей Иванович, которому следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б», «г» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними детьми). После проведения с ним следственных действий СК обратилось в один из столичных судов с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил собеседник ТАСС.
В пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что следователи просят арестовать Мазура до 20 октября.
Ранее следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.
В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России зафиксировали 20 564 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 6,7 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
По выздоровлении за сутки выписано 15 414 человек, скончались за это же время 762 пациента с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлен 1661 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1481, в Московской области – 1184.
Накануне в стране выявили 21 тыс. новых случаев коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки сократилось на 436.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
От взрыва в Москве погиб ребенок
На северо-западе Москвы в квартире произошел взрыв, погиб ребенок и еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
«В квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок. В результате пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. 14-летний мальчик скончался на месте», – сообщается на сайте ведомства.
Между тем источник в экстренных службах ТАСС указал, что, по предварительным данным, причиной стал взрыв учебной гранаты. Возгорания не последовало, обрушений и повреждений здания нет.
В столичном ГУ МЧС отметили, что сотрудники ведомства не привлекались.
Прокуратура проводит проверку, на место прибыл исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.
В начале июля в жилом доме на Качалинской улице в Таганском районе Москвы прогремел взрыв. Причиной ЧП стал взрыв трех газовых баллончиков для зажигалок.
Найдено защищающее от всех штаммов коронавируса антитело
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В Медицинской школе Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) исследователи обнаружили антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса, исследование опубликовали на официальном портале вуза.
Ученые изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. После этого девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах и выбрали самые эффективные, сообщает РИА «Новости».
В результате исследований стало ясно, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса – «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», а также редкими мутациями.
Ученые объяснили, что SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Выявленное антитело обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты возбудителя инфекции.
Исследователи подытожили, что в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией.
Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
«Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане для дальнейшего производства
Власти Узбекистана зарегистрировали вакцину против коронавируса «Спутник V» и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, которые будут производиться на узбекском предприятии Jurabek Laboratories.
«Согласиться с предложениями министерства здравоохранения и Агентства по развитию фармацевтической отрасли о государственной регистрации вакцин ZF-UZ-VAC 2001 и «Спутник V», производимых Jurabek Laboratories», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ правительства Узбекистана. Китайская вакцина используется в Узбекистане под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
В постановлении узбекского правительства отмечается, что в порядке исключения признаются регистрационные документы, в том числе документы процесса производства, нормативные документы в области технического регулирования, положительные результаты доклинических и клинических исследований производителей субстанций вакцин на основании представленных документов и сертификатов.
Ранее сообщалось, что первые партии вакцины «Спутник V» против коронавируса произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories: препарат будет использоваться для вакцинации населения этой страны.
Российская вакцина была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года.
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Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.
«Сегодня управление одобрило первую вакцину от COVID-19. Препарат был известен как [вакцина от] COVID-19 Pfizer / BioNTech, теперь он будет представлен на рынке под названием Comirnaty [в качестве препарата] для профилактики COVID-19 для лиц в возрасте от 16 лет», – говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.
Отмечается, что в рамках выданного ранее разрешения на использование данной вакцины в чрезвычайных обстоятельствах она по-прежнему будет доступна для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, также продолжит действовать разрешение на применение бустерной дозы препарата для лиц с ослабленным иммунитетом.
«Одобрение управлением этой вакцины является важной вехой в нашей борьбе с COVID-19», – заявила и. о. директора управления Джанет Вудкок.
По ее мнению, окончательное утверждение вакцины «может вселить дополнительную уверенность» в жителей США и подтолкнуть к вакцинации тех, кто ее еще не прошел.
При принятии решения об одобрении вакцины Pfizer/BioNTech американский регулятор оценивал обновленные данные клинических испытаний, которые показали, что эффективность препарата «в предотвращении COVID-19 составляет 91%».
Между тем ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.
В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1458, Санкт-Петербурге – 1187, Московской области – 691.
Всего в стране выявили 6 766 541 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 034 867 человек, из них 15 401 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 776 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 176 820 человек.
Накануне, 22 августа, в России выявили 20 564 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1110.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», – цитирует ТАСС Горелова.
По его словам, расслабляться еще рано, ведь 19 тыс. заболевших в сутки – «еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию».
Также Горелов отметил, что фаза стабилизации ситуации с коронавирусом в России продлится 1,5 месяца, после чего возможно снижение заболеваемости.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса.
«Спутник Лайт» зарегистрировали на Филиппинах
Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» получила одобрение для использования на Филиппинах, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.
Минздрав назвал условия сокращения срока действия QR-кода после вакцинации
Срок действия QR-кода после вакцинации от коронавируса составляет год, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации он может быть ограничен до шести месяцев, сообщает Минздрав России.
«Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода – один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до шести месяцев», – говорится в сообщении.
Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, для переболевших – в течение шести месяцев с даты выздоровления, передает РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что пациентам с ВИЧ рекомендуется «Спутник V» через четыре недели от начала лечения. «Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств», – говорится в сообщении.
Использование вакцины «Спутник V» без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, уточняется в материале.
Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями, отметили в Минздраве.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.
В России выявили 18,8 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 18 833 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Московской области – 1125, Москве – 1105, Санкт-Петербурге – 600.
Всего в стране выявили 6 785 374 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 053 503 человек, из них 18 636 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 794 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 177 614 человек.
Накануне, 23 августа, в России выявили 19 454 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 621.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Китай заявил о попытках США «доказать заранее заданные выводы» в докладе о коронавирусе
Разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Разведывательные службы США обладают плохой репутацией. Их так называемые исследования никогда не будут основываться на фактах и истине. Это будет не более чем компиляция разной информации, для того чтобы переложить вину и доказать заранее заданные выводы при помощи выборочно подобранных свидетельств. Это не внушает никакого доверия», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса, передает РИА «Новости».
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.
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