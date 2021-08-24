Межрегиональный режим ЧС введен в Нижегородской области и Мордовии Спасатели в Дагестане начали поиски пропавших из-за схода селя в Карадахской теснине туристов Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Курил 24 августа 2021, 09:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 5.37 по времени UTC (8.37 мск), передает РИА «Новости». Эпицентр подземных толчков располагался в 222 км к северо-востоку от города Северо-Курильск Сахалиснкой области. Очаг залегал на глубине 38,7 километра. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. По данным единой геофизической службы РАН, тревога цунами не объявлялась.

Рабочие в Севастополе при нанесении разметки допустили четыре ошибки в слове «дети» 23 августа 2021, 17:41 Текст: Алексей Дегтярев

В Севастополе при нанесении разметки дорожные рабочие ошиблись и вместо слова «дети» нанесли на асфальт «тиде», ошибка произошла из-за человеческого фактора, сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. «Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости». Там пояснили, что надпись на асфальте уже закрашена. Между тем в соцсетях опубликовали фотографию надписи. МВФ выделил России 18 млрд долларов 23 августа 2021, 15:41

Фото: Thomas Trutschel/ photothek.de v/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран – участниц Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Специальные права заимствования (SDR) – это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс определяется ежедневно, передает РБК. Сейчас в обращении находятся 204 млрд SDR (примерно 290 млрд долларов), новый раунд доводит общее количество до 660 млрд SDR. Из выделенных средств 275 млрд получили развивающиеся страны, в том числе 25 млрд – страны СНГ и Грузии. Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ – по сути, их долям в капитале фонда. Наибольшая квота у США – 17,4%, у России – 2,71%. Квота определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. SDR не являются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ. Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец пояснила, что страны могут обменять SDR на твердую валюту, заключив добровольное двустороннее соглашение со страной, которая согласится такую валюту предоставить. Также можно получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку МВФ потребует выполнения определенных условий. По словам Донец, Россия может использовать SDR тремя способами. В рамках базового сценария Россия может добавить их к своим международным резервам. Альтернативный сценарий предполагает принятие участия в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в виде помощи. «России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования», – пояснила Донец. Еще одним вариантом является поддержка Белоруссии, которой Россия может выделить твердую валюту в обмен на ее SDR. Напомним, в начале августа МВФ одобрил выделение дополнительных резервных активов на сумму в 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии. Назван день окончания строительства «Северного потока – 2» 23 августа 2021, 14:10

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Трубоукладчик «Фортуна» будет работать в водах Германии над прокладкой «Северного потока – 2» на участке протяженностью порядка 13-14 километров до 12 сентября – эта дата станет днем окончания строительства газопровода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии. Как говорится в извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии судном-трубоукладчиком «Фортуна» намечено на 12 сентября текущего 2021 года. В документе поясняется, что корабль «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 км. Срок действия извещения – до 12 сентября включительно, сообщает Прайм. Ранее аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В документе указаны те же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик. Дата окончания работ – также 12 сентября. Согласно данным портала Marine Traffic, судно-трубоукладчик «Фортуна», ранее работавшее в датских водах, теперь находится в территориальных водах ФРГ, передает ТАСС. На данный момент «Северный поток – 2» завершен на 99%. Президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Тем временем Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России 23 августа 2021, 16:51

Фото: president.gov.ua

Текст: Алексей Дегтярев

Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД. «Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости». В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины». Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе» 23 августа 2021, 14:58

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова. «У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский. По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог. «При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова». Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины. Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский. Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД заявил о способности России обойтись без транзита газа через Украину 24 августа 2021, 07:57

Фото: Danil Shamkin/ZUM/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Если Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, то Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. «Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу – прим. ВЗГЛЯД), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», – передает РИА «Новости» слова дипломата. Ранее президент России Владимир Путин подтвердил канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Американца в футболке с российским флагом задержали в Одессе 23 августа 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине задержали иностранца, одетого в футболку с российским триколором и надписью Russia, по данным полиции, он якобы пытался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага. Происшествие случилось в Одессе, 26-летний мужчина не реагировал на требования полицейских и хотел убежать, передает RT в своем Telegram-канале. Задержанный объяснил, что прибыл из Соединенных Штатов как турист. На него составили два административных протокола. В ходе задержания молодой человек назвал украинских полицейских нацистами, и подчеркнул, что знает историю. В апреле в Киеве в среду на марше в честь дивизии СС «Галичина» один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие. Он назвал марширующих «нациками». Зеленский объявил «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма 23 августа 2021, 13:01

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. «С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости». Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым в свой состав, надеется, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – сказал Зеленский. Он отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. «Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна – Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», – сказал Зеленский. В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова. Эксперт объяснил главную причину «взрыва» домашних закруток 23 августа 2021, 19:15

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Чаще всего домашние соленья, варенья и компоты «взрываются» у людей, которые решили заняться этим впервые. Причина проста – несоблюдение технологии и неправильная стерилизация, рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. По окончании лета пользователи Сети все чаще начали жаловаться на то, что заготавливаемые на зиму закрутки, которые они делают из овощей с собственного огорода или же покупных, начали «взрываться». Особенно часто жалобы связаны с консервацией огурцов. В чем же причина порчи продуктов? «Вообще, сейчас на порядок меньше заготавливают запасов на зиму, чем когда-то. Но причина такого «взрыва» в основном в нарушении технологии, ничего больше. Сорт или какое-то воздействие на овощи, фрукты вряд ли могут повлиять на это. Правильно если закрыли, простерилизовали, то все будет в порядке, будет стоять, причем не обязательно в погребе. Я, в общем-то, делаю те же огурцы, помидоры, компоты, варенье, и они у меня стоят при комнатной температуре», – говорит Туманов. Он подчеркивает, что если же стерилизация банок и крышек прошла правильно, то это никаким образом не приведет к порче продуктов. Причем под «правильной» стерилизацией эксперт подразумевает и достаточное время выдержки, и соблюдение стерильности в используемой кухонной утвари. «Есть разные технологии. Есть холодная закрутка огурцов, когда в рассоле все переброженное, есть пастеризованные огурцы, когда они переброженные. Ведь сам этот переброженный рассол является консервантом, как и соль, сахар, уксус, температурная обработка. И, естественно, для правильного результата стерилизуются банки, крышки, в конце они переворачиваются. То есть должна быть соблюдена определенная технология», – объясняет собеседник. При этом он отметил, что очень важно следовать рецептуре, поскольку если все делать на глаз, то может не хватить того самого консерванта, который и помогает храниться так долго продукту. «А если вы толком не знаете, как правильно стерилизовать, то, естественно, все повзрывается. Если у кого-то и взрываются соленья, варенья, то, как правило, это начинающие люди. У опытных хозяек такого уже не происходит, они понимают, что при стерилизации все тщательно нужно делать», – рассказывает Туманов. Кроме того, он обратил внимание на то, что прослойка воздуха, которая остается между рассолом и крышкой в банке, не может стать причиной «взрыва» продукта, поскольку она тоже является стерильной. Если, конечно, воздуха останется совсем много, допустим, половина банки, то будет не очень хорошо, поскольку он окисляет продукт. Однако он не взорвется, но совершенно точно будет хуже качеством. Никакой опасности в ситуации, когда банка с соленьем, вареньем или компотом «взрывается», Туманов не видит, поскольку в большинстве случаев просто вздувается крышка, через небольшое отверстие которой начинают выходить газы. «Бабахнет и все. Больше звука, нежели действий. Там просто крышка слетает, не сама банка разрывается. Конечно, бывает, что и банка, но это скорее треск, нежели взрыв. То есть это просто слетает крышка, выливается рассол, пачкает полку, соседние банки, и на этом все», – говорит журналист. Также он поделился, что если «взорвались» огурцы, и человек успевает спохватиться, и ничего не успело испортиться, то соленья можно исправить. Но чаще всего этот продукт уже идет на выброс. А, допустим, если это варенье или что-то сладкое, то просто пошел процесс брожения – этому смело можно дать добродить, а потом перегнать брагу в самогон. Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе» 23 августа 2021, 15:04

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма». Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости». «Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский. Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины. В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нурмагомедов извинился за свои слова про Афганистан 23 августа 2021, 17:36

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российский борец Хабиб Нурмагомедов объяснил, что своей репликой про Афганистан не хотел задеть кого-то, он хотел дать понять, что не намерен лезть в политику. «Я просто не хотел затрагивать политику. Реакцию от своих болельщиков на то заявление я действительно получил бурную. Пересмотрел свой ответ – неправильно сказал тогда, будто это за тысячи километров и это меня не касается», – цитирует Нурмагомедова РИА «Новости». Он пояснил, что у него «тесные отношения с афганским народом», поскольку в США есть город с самым большим афганским сообществом вне Афганистана и он рядом с ним тренировался. «К тому же у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана. Отвечая на тот вопрос, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, ведь любой может совершить ошибку», – сказал спортсмен. Он добавил, что жители Афганистана – многострадальный народ и ему больно за них. Напомним, на прошлой неделе Нурмагомедов в ответ на просьбу высказаться о событиях в Афганистане заявил, что не имеет к этой стране никакого отношения, после чего на него с критикой обрушились в социальных сетях. Эксперт рассказал, как Европа подсаживает Россию на экологический крючок 23 августа 2021, 13:54

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Ольга Самофалова

Экологический или углеродный налог Евросоюза – это навязывание России невыгодных ей условий торговли, что противоречит ВТО, считает отраслевой эксперт ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он объясняет в чем именно состоит недобросовестная конкуренция, и как налог ударит по России. «Это, конечно, противоречит логике ВТО о честной конкуренции. Нам навязывают невыгодные условия торговли. Однако мы вряд ли сможем что-то доказать в ВТО», - заявил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Речь идет о новом экологическом (углеродном) налоге, который в 2023-2026 годах хочет ввести Евросоюз. Платить его будут европейские импортеры углеводородов, но они переложат эти расходы в том числе на российских экспортеров. Накануне президент России Владимир Путин назвал такой налог ЕС проявлением недобросовестной конкуренции. По его словам, он «явно противоречит принципам Всемирной торговой организации», и ударит по России. «Это налог на отдельные страны, в том числе на нас», – сказал Путин, уточнив, что имеет в виду конкурентные преимущества нашей страны, в том числе наличие у нас природных и энергетических ресурсов. Недобросовестность конкуренции состоит в том, что одна страна - ЕС навязывает всем остальным то, что выгодно именно ей, тогда как у каждой страны есть свои особенности, согласен эксперт. «Дания, например, из-за своей географии имеет возможность строить ветровые электростанции у моря, чтобы они никому не мешали. У Бразилии, тропической страны, много тростника, из которого делают биомассу. Поэтому большинство машин ездят на сочетании бензина (20%) и биоэтанола (80%). И мировые автоконцерны делают специальные автомобили для этой страны», - рассказывает эксперт. А у России имеются большие запасы природного газа, который является экономически и экологические для нас более выгодным для использования. «Мы можем развивать тему газомоторного топлива, а потом бирюзового водорода», - отмечает эксперт. Но Европа дает зеленый свет только тем, кто строит ветряные, солнечные и малые гидростанции. Выгода ЕС еще и в том, что она производит оборудование для этих станций, и своим экологическим налогом мотивирует другие страны покупать это недешевое оборудование у нее. «Европа же пытается всех подвести под одну гребенку. Формат торговли подгоняется под тот формат, который выгоден конкретной стране», - говорит Митрахович. Еще один признак недобросовестной конкуренции состоит в том, что Европа не соглашается засчитать поглощающую способность наших лесов и низкоуглеводную энергетику – атомные электростанции и большие гидроэлектростанции, говорит Митрахович. Чистыми в Европе признаются только малые гидроэлектростанции. Потому что в самой Европа нет столько леса, как у нас, мало больших ГЭС, иот атомной энергетики отказываются. «Однако Европейская комиссия своих предложениях предлагает засчитывать только те платежи, которые делаются именно в деньгах. А если после переговоров и согласятся засчитывать наши леса, то будут говорить о том, что леса у нас плохо управляются, не растут, гниют и т.д. Отчасти это, конечно, правда», - говорит Митрахович. Добиться справедливости через ВТО вряд ли получится, считает эксперт. Хотя бы потому, что вся модная история со спасением планеты в виде экологического налога ЕС (в том числе за счет России) позиционируется как исполнение Парижского соглашения, которое имеет более глобальный статус и силу, чем ВТО. Митрахович считает, что все сведется к тому, что России придется платить этот экологический налог, чтобы не потерять европейский рынок сбыта. В России было предложение сделать похожий налог, который будет собираться внутри нашей страны, чтобы не платить его Европе. Однако пойдет ли на такое ЕС – пока не ясно. По экспертным оценкам, налог может затронуть около 40% российского экспорта. Сильнее всего пострадают российские нефтегазовые экспортеры, металлурги и химики. Оценки потерь варьируются от 5 до 50 млрд евро до 2030 года в совокупности, писала ранее газета ВЗГЛЯД. В Германии предсказали победу России в битве за «Северный поток – 2» 23 августа 2021, 21:03

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Журналистка немецкой газеты Suddeutsche Zeitung Зильке Бигальке назвала способ, при помощи которого Москва одержит верх в битве за «Северный поток – 2». Автор статьи считает, что США и Германия намерены смягчить негативные последствия от нового газопровода для экономики Украины. По ее мнению, американский лидер Джо Байден поставил перед немецким канцлером Ангелой Меркель конкретную задачу: во время визита в Москву она должна убедить президента России Владимира Путина продлить истекающий в 2024 году контракт на транспортировку газа для Киева еще на десять лет, передает РИА «Новости». Журналистка указывает на то, что глава российского государства на встрече с Меркель заявил, что страна готова продолжить транзит топлива через Украину, однако для этого Москва должна узнать у европейских партнеров, какие объемы газа они готовы закупать. Бигальке считает, что заявление Путина можно расшифровать так: если Евросоюз не хочет, чтобы Украина пострадала от «Северного потока – 2», то он должен будет покупать больше топлива у Москвы. «Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль», – считает журналистка. Ранее Путин подтвердил Меркель исполнение Россией контрактов по транзиту газа через Украину. Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года. Анонсированы десятки контрактов Минобороны по созданию новейшего оружия на «Армии-2021» 23 августа 2021, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

Минобороны намерено заключить несколько десятков контрактов по разработке и производству образцов вооружений и военной техники, в том числе по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» на форуме «Армия-2021», сообщил источник в ведомстве. «Будут законтрактованы, в частности, гиперзвуковые «Кинжалы» и разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец», – сказал собеседник ТАСС. Два других источника, знакомых с ситуацией, заявили, что планируется контрактация по разработке новейшего разведывательного корабля. Работу поручат Зеленодольскому ПКБ. Один из собеседников пояснил, что на Зеленодольском судостроительном заводе планируется построить «два так называемых судна связи». Напомним, на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в Жуковском подписали соглашения на 265 млрд рублей. «Рособоронэкспорт» отмечал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В списке – самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника. Эксперты объяснили интерес украинской разведки к новейшему стрелковому оружию России 23 августа 2021, 14:20

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя, но она может предоставить ценные сведения странам НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя задержание ФСБ гражданина Украины в Туле, который собирал секретные сведения о новейших образцах стрелкового оружия. «Причина повышенного интереса Украины к российским вооружениям заключается в том, что наше стрелковое оружие является наиболее совершенным и значительно превосходит то, чем располагают США», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Эксперт напомнил, что в Соединенных Штатах производители стрелкового оружия выпускают модификации и клоны автомата Калашникова, при том, что базовая модель этого советского оружия была принята на вооружение в СССР еще в 1949 году. При этом Сивков считает, что украинские разведслужбы могут действовать в интересах любой третьей страны. «Появление в России новых образцов стрелкового оружия вызывает интерес со стороны западных стран. Украина вряд ли сможет применить украденные технологические решения у себя. Но она может работать на страны НАТО, чтобы предоставлять им наиболее ценные и полезные сведения», – предполагает он. В свою очередь главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что «украинские спецслужбы работают по принципу «украсть хотя бы что-то», поэтому зачастую получают информацию ситуативно». Коротченко подчеркнул, что Тула – один из центров оборонного производства. «Здесь есть предприятия, которые разрабатывают и выпускают новые образцы вооружений и военной техники, включая огнестрельное оружие для армии и задач специального назначения. Очевидно, что в данном случае был задержан человек, который интересовался именно этим направлением вооружений в России», – пояснил эксперт. По словам Коротченко, речь может идти о получении секретных сведений, которые могут быть интересны Службе безопасности Украины либо Главному управлению разведки (ГУР) украинского Минобороны. «Надо еще разобраться, на кого работал этот гражданин – действовал он по своей инициативе или выполнял какое-то задание», – добавил он. Тем не менее, по мнению собеседника, «все это – следствие низкой оперативной квалификации украинских спецслужб и ее агентуры». «Украинские спецслужбы сильны в одном – в проведении диверсионно-террористических операций. Здесь, к сожалению для нас, у них очень хороший потенциал», – отметил он. «А что касается проведения сложных оперативных и разведывательных мероприятий, то их качество настолько низкое, что скорее всего они удовлетворяют собственные потребности в получении секретных данных, – предполагает Коротченко. – Вряд ли стоит рассчитывать, что какие-то западные спецслужбы могут использовать Украину для получения ценных сведений. Хотя если вдруг в руки украинской разведки попадет что-то интересное, они могут передать эту информацию американцам или англичанам». Федеральная служба безопасности задержала в Туле гражданина Украины, который по заданию разведки своей страны собирал секретные сведения о новейших образцах стрелковых вооружений, сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ – «Шпионаж». Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.