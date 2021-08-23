Зеленский объявил о создании мощной международной коалиции для освобождения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите «Крымская платформа» была создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России».

«Мы провели саммит, на котором была создана мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ… Я считаю, что «Крымская платформа» очень успешно стартовала, ее окончательной целью является деоккупация суверенной украинской территории, крымского полуострова. Эта инициатива, наконец, вернула Крым в международную повестку дня», – передает его слова РИА «Новости».

Зеленский заявил, что этот вопрос на сегодняшний день является приоритетным для международных партнеров Киева. По итогам саммита была утверждена декларация.

«Она четко фиксирует, если кратко, непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран участниц платформы для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – сказал президент Украины.

Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.

Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.