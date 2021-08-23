В Кремле ответили на вопрос о планах Путина написать новую статью

Статья президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» все еще является актуальной и будет долго анализироваться, новых материалов публиковать не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, никаких новых статей сейчас президент Путин не готовит. Историческая статья Путина [«Об историческом единстве русских и украинцев»], концептуальная статья Путина, она будет наверняка еще долго анализироваться и заслуживает очень большого внимания с точки зрения оценки, что называется, генезиса украинскости и русскости. Эта статья актуальна и сегодня и актуальна будет завтра, 24 августа, и дальше. Чего-то нового не планируется», – цитирует ТАСС Пескова.

На уточняющий вопрос, планирует ли президент каким-то официальным образом выражать свою позицию по поводу 30-й годовщины независимости Украины, представитель Кремля ответил отрицательно.

Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».

Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.