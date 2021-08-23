В полиции раскрыли типичные фразы мошенников

В полиции Московской области привели примеры типичных фраз и уловок телефонных мошенников, которые пытаются завладеть деньгами и персональными данными жертв.

«Типичными фразами, предлогами для преступлений на территории Подмосковья являются: «ваш родственник либо близкий попал в беду», «ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами», классическое, но действенное «с вашего банковского счета происходят операции по списанию», «вам ошибочно переведены деньги», «вы участвуете в акции и выиграли приз», «положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться», «ваш почтовый ящик заблокирован, срочно перейдите по ссылке», «ваши инвестиции и ваш бизнес – гарантия отличного дохода», «вы можете предупредить преступление», – цитирует сообщение подмосковного ГУ МВД РИА «Новости».

Там пояснили, что в регионе стали чаще происходить звонки якобы от служб безопасности банка о совершении подозрительных операций, когда преступники получают персональные данные потерпевшего, доступ к его счетам, с которых списывают деньги или оплачивают покупки в интернет-магазинах.

«Сравнительно новым случаем является, когда сначала звонок потерпевшему поступает из «службы безопасности банка», а после перезванивают, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают о совершении в отношении потерпевшего преступления со стороны сотрудников банка, под предлогом предотвращения несанкционированных действий, убеждают потерпевшего оформить кредит, обналичить денежные средства и перевести на якобы защищенный специально созданный расчетный счет. Возросли случаи выдачи онлайн-кредитов при установке потерпевшими программ удаленного доступа», – пояснили в полиции.

Там подчеркнули, что не нужно передавать свои девайсы незнакомым и малознакомым гражданам, давать пароли и коды доступа к счетам и банковским карта, переходить по ссылкам на сомнительные сайты.

Ранее начальник Следственного департамента МВД Сергей Лебедев отмечал, что любые просьбы или инструкции в разговорах с незнакомцами по телефону или получении СМС-сообщений должны сразу насторожить граждан, поскольку это могут быть мошенники.