Все пожелавшие покинуть Афганистан граждане Польши и бывшие сотрудники посольства в Кабуле из числа местных жителей успешно эвакуированы, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

«Все граждане Польши, как и все бывшие местные сотрудники посольства Польши в Кабуле, которые захотели уехать, успешно эвакуированы из Афганистана», – приводит слова высокопоставленного дипломата ТАСС.

«Несмотря на сложные условия, мы делаем все, что было в наших силах. Наши самолеты по-прежнему эвакуируют друзей Польши из Кабула», – утверждает представитель Варшавы.

В течение минувшей недели Польша вывезла из Кабула в Узбекистан около 340 человек. Для эвакуации Варшава выделила три военных самолета и около 100 военных. В Польшу из Узбекистана эвакуированные отправляются на гражданских самолетах.

В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги. Из-за возникшей паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. Кроме того, в соцсетях появилось видео падения двух человек, уцепившихся за борт американского самолета.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.