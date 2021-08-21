Задержаны все сбежавшие в Бурятии заключенные

Шарий объявил войну родственникам Зеленского

Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.

«Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».

Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».

«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН.

СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции.

«СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН.

Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду».

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии».

«По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он.