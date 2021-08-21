Побегу заключенных в Бурятии предшествовали массовые беспорядки в психдиспансере

Во время побега семи осужденных из психоневрологического диспансера в Бурятии в учреждении начались массовые беспорядки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«В одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. 21 августа 2021 года около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения», – сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители ведут розыск сбежавших, пятеро из них – жители Курумканского района, один – Иволгинского и еще один – Улан-Удэ.

По факту произошедшего следователями проводится доследственная проверка.

Побег совершен в субботу из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района. Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди разыскиваемых мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет.

Момент побега заключенных из психдиспансера в Бурятии сняли на видео, сообщает 5-tv.ru. На записи запечатлено, как заключенные перелезают через забор и убегают с территории учреждения.

Между тем в региональной прокуратуре сообщили, что начали проверку по факту побега из лечебницы, сообщается на сайте ведомства.

«Надзорным ведомством будет дана оценка обеспечению охраны психиатрической больницы (стационара), безопасности находящихся на их территориях лиц, сопровождения и охраны лиц, которым назначено принудительное лечение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – подчеркнули в надзорном органе.

Двое из семи беглецов – Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев – уже задержаны. Объявлено вознаграждение за информацию о местонахождении сбежавших.

Ранее стали известны подробности побега осужденных из психдиспансера в Бурятии: был легко ранен санитар, который получил порезы осколками стекла. О побеге семерых осужденных сообщил глава региона Алексей Цыденов, который призвал местных жителей быть бдительными.