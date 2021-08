Посольство отреагировало на данные о «попросившем убежище» россиянине в Японии Стали известны подробности побега осужденных в Бурятии 21 августа 2021, 12:27 Текст: Вера Басилая

Во время побега семерых осужденных из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района в Бурятии был легко ранен санитар, который получил порезы осколками стекла, сообщили в министерстве здравоохранения региона. «Поверхностные раны осколками стекла получил младший медицинский сотрудник (санитар). Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», – говорится в сообщении в Instagram регионального минздрава. В ведомстве подтвердили, что из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные, сбежали семь человек. Всего в учреждении находились 59 пациентов. Между тем, 5-tv.ru удалось выяснить имена сбежавших, по официальным данным, из места отбывания наказания пропали: Василий Поспелов с расстройством личности; Александр Абрахимов с шизофренией; Жаргал Мухонаев с расстройством личности; Аланзы Айшеев с умственной отсталостью; Валерий Найпак с шизофренией; Александр Расов с умственной отсталостью; Булат Лубсанов с умственной отсталостью. Ранее о побеге семерых осужденных сообщил глава региона Алексей Цыденов, который призвал местных жителей быть бдительными.

Шарий объявил войну родственникам Зеленского 20 августа 2021, 21:28

Фото: anatolijsharij/Instagram

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского. «Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости». Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью». «Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН. СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции. «СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН. Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду». Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии». «По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он. У талибов начали отбирать захваченное 20 августа 2021, 16:47

Фото: MINISTRY OF DEFENSE, AFGHANISTAN/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в России движение «Талибан) три района в одной из провинции. «Сопротивление террористам «Талибана» – мой долг. Районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в Баглане оккупированы местными силами сопротивления. Сопротивление все еще живо», – заявил генерал, передает РИА «Новости». Между тем источник агентства в провинции сообщил, что силы сопротивления убили и ранили десятки талибов во время боев в Баглане. Ранее сообщалось, что глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер. Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию. Работники «Ильюшина» возмущены заявлением о причинах катастрофы Ил-112В 20 августа 2021, 19:05

Фото: Овчинников Дмитрий/ТАСС

Бывшие и действующие сотрудники Авиационного комплекса имени Ильюшина обратились к журналисту Андрею Караулову, обвинившему сына главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексея, возглавлявшего предприятие, в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье. Алексей Рогозин был генеральным директором с 2017 по 2019 год, Караулов же в своем ролике на YouTube обвинил его в авиакатастрофе Ил-112В в Подмосковье в августе 2021 года. Письмо опубликовало издание «Военно-промышленный курьер». Авторы письма отметили, что ролик Караулова был опубликован в сам день катастрофы, в нем ответственность «за гибель самолета и гибель людей» тот возложил на Алексея Рогозина. «Распространяемые вами сведения порочат не только его честь и достоинство, но дискредитируют работу тысяч специалистов, работавших в ПАО «Ил», ПАО «ВАСО» и на других предприятиях отрасли. Вы намеренно умолчали, что Рогозин Алексей Дмитриевич был генеральным директором ПАО «Ил» лишь с 2017 по 2019 год (после него сменился еще один руководитель, а до него с 2014 года – еще четыре генеральных директора). При его руководстве и при его непосредственном участии самолет Ил-112В смог успешно совершить первый долгожданный полет 30 марта 2019 года», – говорится в письме. Отмечается, что первый успешный полет был итогом работы большого коллектива, он прошел в полном соответствии с требованиями законодательства, это подтверждают положительное заключение военных представителей и «всех экспертов методического совета экспериментальной авиации по летным испытаниям при ЛИИ имени Громова». Второй полет проводился без участия Рогозина, 30 марта 2021 года. «Лживыми являются практически все другие ваши высказывания, в том числе о том, что после первого полета Герой России Николай Дмитриевич Куимов, «когда он приземлился через 40 минут, танцевал вокруг самолета от счастья, что вернулся живой». Ваши выступления унижают людей, которые работали над проектом Ил-112В, и могут создать неверное представление у близких погибших о причинах авиакатастрофы», – подчеркнули авторы письма. Они потребовали от Караулова прекратить «использовать трагедию в личных или политических целях» и опровергнуть опубликованные сведения, и отметили, что в противоположном случае могут обратиться в суд и прокуратуру с исками о клевете и защите чести и достоинства. Под письмом подписались больше двух десятков бывших и действующих сотрудников, в том числе экс-директор программы Ил-112В Александр Быков, летчик-испытатель и Герой России Игорь Закиров, Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Александр Комаров и другие. Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования. Командиром экипажа Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой России Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов. Телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным 20 августа 2021, 14:38

Фото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Телефонный звонок раздался в начале встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле. Глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый. Во время приветственного слова российского лидера послышалась мелодия звонка, первое мгновение никто, казалось, не знал, как реагировать. Но затем Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь, передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу днем начали переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Перед началом переговоров Путин вручил Меркель букет в бело-розовых тонах. В то же время Меркель перед началом переговоров по-русски поприветствовала главу МИД России Сергея Лаврова. «Добрый день», – обратилась она к Лаврову. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Индия срочно закупает у России новые автоматы 20 августа 2021, 17:22

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия и Индия подписали соглашение о немедленной закупке 70 тыс. автоматов последней серии AK-200, поставка оружия начнется в ноябре этого года. Контракт был подписан между индийским министерством обороны и российскими представителями в присутствии официальных лиц из Indo-Russia Rifles Pvt Ltd – фирмы по производству винтовок, которая возглавит местное производство автоматов АК в Индии. Ожидается, что эти винтовки начнут поступать в страну с ноября этого года, пишет ThePrint. Предполагается, что они заменят 5,56 × 45 мм винтовки INSAS (Indian Small Arms System), которые в настоящее время используются в армии, флоте и ВВС, помимо других сил безопасности, и станут опорой вооруженных сил на долгие годы. В вооруженных силах Индии также используются американские винтовки SIG716 под патрон 7,62 × 51 мм, которые были закуплены армией в ускоренном порядке. Передовая пехота будет оснащена ЗИГ, а остальные – АК-203. Обе страны работают над более крупным проектом по совместному производству 6 млн винтовок АК-203 в Индии. Ранее стало известно, что АК-203 решили сделать основным штурмовым оружием индийской армии. Напомним, в августе посол южноазиатской республики в России Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии. Посольство ответило на объяснения Испании о запрете захода кораблей ВМФ РФ 20 августа 2021, 15:57

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИДа о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей. «Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости». Ранее в МИД Испании заявили, что такие документы не были предоставлены. При этом в ведомстве добавили, что как такового отказа в заходе кораблей не было, речь идет о непредоставлении документации – это общее правило для всех судов, которые заходят в этот порт. Напомним, по данным газеты Pais, МИД Испании не позволил российским военным кораблям осуществить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18–20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку. Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту. Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО 20 августа 2021, 22:02 Текст: Вера Басилая

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры. Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко. США объявили о новых санкциях по «Северному потоку – 2» 20 августа 2021, 19:42

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», – заявил госсекретарь, передает РИА «Новости». По его словам, США также ввели санкции против одного судна из России. «Сегодняшний отчет согласуется с продолжающимся противодействием Соединенных Штатов газопроводу «Северный поток – 2», – отметил Блинкен. Всего ограничения затронули семерых человек и 16 судов. В их числе ходящие под российским флагом суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». США продолжают работать для противодействия проекту газопровода, указал госсекретарь. «Администрация продолжает выступать против трубопровода «Северный поток – 2», в том числе посредством наших санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом», – сказал он. США пытается защититься от «вредоносной деятельности России, в том числе в энергетической сфере», подчеркнул Блинкен. Между тем в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с «определенными энергетическими проектами» России, в частности с «Северным потоком – 2». Там уточнили, что решение о санкциях по этому газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов Джанет Йеллен. Собственность же связанных с российскими энергопроектами иностранных лиц и их интересы также могут быть заблокированы по указанию госсекретаря и американского минфина, добавили в Белом доме. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявлял, что до завершения строительства «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Комплексами «Бук» и «Панцирь» уничтожены 22 израильские ракеты в Сирии 20 августа 2021, 22:20 Текст: Антон Антонов

Используя комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», сирийские ПВО уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Как рассказал Кулить, около 23.00 19 августа шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по сирийским провинциям Риф Дамаск и Хомс, передает ТАСС. Кулить сообщил, что потерь среди сирийцев нет, ракетные удары также не привели к разрушению объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости». Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. В четверг средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, ракетные удары нанесли израильские ВВС из ливанского воздушного пространства. Эксперт объяснил отказ Испании пустить корабли ВМФ России в Сеуту 20 августа 2021, 13:16

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага. Но сейчас ситуация особая», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал отказ Испании разрешить кораблям ВМФ России заход в порт Сеута, при этом стоянка была заранее согласована с испанскими властями. «С технической точки зрения то, что испанские власти не разрешили стоянку в порту Сеута на африканском побережье, не скажется на морском походе отряда наших кораблей по Средиземноморью. Отряд кораблей всегда включает вспомогательные суда, которые способны во время переходов заправить корабли и водой, и топливом. Кроме того, для заправки в данном районе Средиземноморья корабли могут зайти в Алжир», – отметил капитан первого ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Но, добавил эксперт, сам по себе заход в Сеуту был бы демонстрацией российского флага и намерений Москвы политически взаимодействовать со всеми странами Средиземноморья, в том числе в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией. «Но проблема в том, что испанские власти сами себе не хозяева. Им подсказывают решения из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. А в целом всем дирижируют американцы», – убежден Ненашев. «Испанцы и пять-семь лет назад не давали нам возможности осуществить демонстрацию флага», – напомнил собеседник. Но сейчас, отметил он, ситуация особая – США, чья репутация в мире пошатнулась после бегства американских войск из Афганистана, будут особенно рьяно демонстрировать эффективность в «противодействии российским провокациям». Со своей стороны, истерию подстегивают британцы – подогревая опасения по поводу того, что россияне во время стоянки в Сеуте якобы могут узнать некие секреты с британской базы ВМС в Гибралтаре, отметил Ненашев. «Я сам неоднократно ходил на кораблях через Гибралтар, и могу сказать – там нет никаких секретов, все видно как на ладони», – подчеркнул капитан первого ранга запаса. МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеута – испанском анклаве на африканском побережье Средиземного моря. Как сообщает мадридское издание El Pais, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у El Pais сведениям, испанское Минобороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости». Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье. В материале делается акцент на политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года. Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота России на дозаправку в Сеуте. Мадридский журналист Игнасио Рейес, специализирующийся на военной тематике, в беседе с DW напомнил, что корабли ВМФ России останавливались в Сеуте в последние десятилетия довольно регулярно. Эти заходы вызывали в последние годы критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу – в частности Европарламент просил правительство Испании разъяснить, как «гостеприимство» по отношению к военным кораблям согласуется с антироссийскими санкциями ЕС. Кроме того, отмечает DW, несогласие с заходом российских кораблей неоднократно высказывала Британия – Лондон указывал, что испанская Сеута находится недалеко от базы британских ВМС в Гибралтаре. По мнению Лондона, российский флот может использовать свою стоянку для сбора информации об этой стратегически важной базе. Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева 21 августа 2021, 02:28

Фото: кадр канала «Украина 24»

Текст: Антон Антонов

Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная». «Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24. Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист. Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу». «Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram. Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Совфеде прокомментировали намерение США разместить войска в Средней Азии 20 августа 2021, 14:24

Фото: U.S. Air Force/Master Sgt. Scott T. Sturkol

Текст: Наталья Макарова

«После бегства из Афганистана у американцев есть возможности для усиления позиций в Пакистане, но им этого мало. В их интересах – возвращение военного присутствия в Узбекистане и Киргизии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя информацию о планах США после вывода войск из Афганистана временно разместить их в Центральной Азии. «У Соединенных Штатов более 800 военных объектов за рубежом. У нас примерно в сто раз меньше. Это говорит о том, что наша политика направлена на обеспечение безопасности России вдоль ее огромных границ, а политика США – на обеспечение военно-политического превосходства в любой точке земного шара. Конечно, Средняя Азия не может быть исключением для стратегов США», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. После спешного ухода из Афганистана, у США осталась возможность сохранить и усилить позиции в соседнем Пакистане, но американцам этого очевидно мало – в их интересах возвращение военного присутствия в двух среднеазиатских странах: Узбекистане и Киргизии, подчеркнул собеседник. «Россия же, как ранее СССР, категорически против военного присутствия в Центрально-Азиатском регионе держав, которые находятся за многие тысячи миль от этого региона. Китай и Россия находятся в непосредственной близости, – отметил Климов. – Мы рассчитываем на то, что проблемы данного региона должны решаться, во-первых, политическими средствами, во-вторых, без незваных вооруженных гостей из далеких мест и таким образом, чтобы это не несло дополнительных угроз, в данном случае России». После вывода войск из Афганистана власти США рассчитывали временно разместить свои войска вблизи этой страны. Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с американским коллегой Джо Байденом 16 июня выступил против этой идеи, пишет Wall Street Journal. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, утверждают источники издания. Как отмечают высокопоставленные официальные лица США, это «подрывает усилия американских военных по противодействию новым террористическим угрозам после вывода войск из Афганистана». «Москва решительно настроена сохранить влияние в Средней Азии и не планирует расширять сотрудничество с новым американским президентом, несмотря на беспорядки в Афганистане», указывает The Wall Street Journal. «Русские не заинтересованы в том, чтобы США вернулись туда», – заявил бывший эксперт Госдепартамента по Евразии Пол Гобл. При этом еще в июле CША попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана – это люди, которые активно помогали американцам и теперь боятся мести со стороны талибов. Просьба исходила лично от президента Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения. Напомним, что в 2001–2014 годах американские военные размещались на территории международного аэропорта Манас близ столицы Киргизии Бишкека. В 2001–2010 здесь находилась база антитеррористической коалиции, в 2009–2014 годах – база транзитных перевозок ВВС США. В 2001–2005 годах база американских ВВС действовала на военном аэродроме Карши-Ханабад в южном Узбекистане. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт сказал, когда Запад забудет о Навальном 20 августа 2021, 18:20 Текст: Анастасия Куликова

«Запад вспоминает о Навальном все реже: сейчас его имя всплыло на фоне годовщины истории с «отравлением». Думаю, его упомянут еще несколько раз в период выборов и потом о нем забудут на долгое время», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя годовщину инцидента с блогером Алексеем Навальным. «Спустя год после инцидента с Навальным дела обстоят таким образом: сам блогер находится в тюрьме, его движение полностью разгромлено, хотя малочисленные маргинальные группы пока сохраняют свою активность», – отметил юрист и общественный деятель Илья Ремесло. По его словам, расчет тех, кто ожидал массовых демонстраций после возвращения Навального в Россию, не оправдался. «Аудитория блогера оказалась надутым переоцененным активом, поскольку просмотры его роликов и лайки под ними оказались в большинстве своем фейковыми. Но, безусловно, эти накрученные показатели создавали видимость массовости, из-за чего кураторы поверили в том, что за этими людьми пойдут десятки миллионов. Но все оказалось иначе», – считает эксперт. Тем не менее, Запад по-прежнему продолжает использовать историю «берлинского пациента» в своих интересах, заметил аналитик. Он напомнил, что к годовщине событий в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована статья, якобы написанная Навальным. «Думаю, что эту колонку за него кто-то написал. Потому что, во-первых, находящийся в тюрьме человек не может передавать столь подробные тексты на волю. Во-вторых, в тексте используются речевые обороты, характерные для языков стран Запада. В-третьих, настораживает то, что статья появилась одновременно в трех изданиях разных стран. Как они договорились между собой?», – задался вопросом Ремесло. Юрист уверен, что публикация статьи Навального – часть«управляемой кампании». В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии – даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ соглашаются, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники, куда Навальный изначально был помещен. Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя» 20 августа 2021, 22:38

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Стратегические учения «Запад–2021» продемонстрируют странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», заявил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов. Оценивая военную активность НАТО в Европе, он заявил, что Москве показывают существование проекции военной угрозы. «Чтобы мы это чувствовали и понимали», – сказал он, отметив, что Россия «готова к этим намекам». Как заявил Картаполов, в ходе учений на территории России и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», передает РИА «Новости». Напомним, стратегические командно-штабные учения «Запад–2021» пройдут на территории России и Белоруссии в сентябре. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад–2021». В учениях будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей. Стало известно о переносе докования авианосца «Адмирал Кузнецов» на 2022 год 20 августа 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» смогут поставить в док только к середине 2022 года, хотя сухой док на 35-м судоремонтном заводе будет готов к докованию к концу 2021 года, сообщил близкий к оборонно-промышленному комплексу источник. «Готовность к докованию будет обеспечена к концу текущего года. Но с учетом погодных условий докование произойдет, скорее всего, в теплое время следующего года», – сообщил собеседник РИА «Новости». Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что ОСК намерена начать докование авианосца летом 2021 года. В мае сообщалось, что испытания авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся позднее графика. В 2019 году на авианесущем крейсере в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара.