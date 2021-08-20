Эксперт сказал, когда Запад забудет о Навальном

«Запад вспоминает о Навальном все реже: сейчас его имя всплыло на фоне годовщины истории с «отравлением». Думаю, его упомянут еще несколько раз в период выборов и потом о нем забудут на долгое время», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя годовщину инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Спустя год после инцидента с Навальным дела обстоят таким образом: сам блогер находится в тюрьме, его движение полностью разгромлено, хотя малочисленные маргинальные группы пока сохраняют свою активность», – отметил юрист и общественный деятель Илья Ремесло.

По его словам, расчет тех, кто ожидал массовых демонстраций после возвращения Навального в Россию, не оправдался. «Аудитория блогера оказалась надутым переоцененным активом, поскольку просмотры его роликов и лайки под ними оказались в большинстве своем фейковыми. Но, безусловно, эти накрученные показатели создавали видимость массовости, из-за чего кураторы поверили в том, что за этими людьми пойдут десятки миллионов. Но все оказалось иначе», – считает эксперт.

Тем не менее, Запад по-прежнему продолжает использовать историю «берлинского пациента» в своих интересах, заметил аналитик. Он напомнил, что к годовщине событий в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung была опубликована статья, якобы написанная Навальным.

«Думаю, что эту колонку за него кто-то написал. Потому что, во-первых, находящийся в тюрьме человек не может передавать столь подробные тексты на волю. Во-вторых, в тексте используются речевые обороты, характерные для языков стран Запада. В-третьих, настораживает то, что статья появилась одновременно в трех изданиях разных стран. Как они договорились между собой?», – задался вопросом Ремесло. Юрист уверен, что публикация статьи Навального – часть«управляемой кампании».

В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии – даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ соглашаются, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники, куда Навальный изначально был помещен.