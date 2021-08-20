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Гинцбург назвал лучшие вакцины от COVID-19
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Аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к COVID-19, а также создают разнообразные защитные антитела по сравнению с препаратами других типов, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбург со ссылкой на РФПИ.
По его словам, все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя «Спутнику» нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант «дельта».
В РФПИ также отметили, что вакцина «Спутник V» на основе аденовирусной платформы демонстрирует эффективность 83,1% против штамма «дельта», при этом эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.
Ранее сообщалось, что комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане.
Умер актер из «Убить Билла» Сонни Тиба
На 83-м году жизни от коронавируса умер японский актер и режиссер Сонни Тиба, сообщило издание Oricon News.
Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию, передает РИА «Новости».
Актер принимал участие более чем в 180 проектах, в том числе играл в фильмах «Убить Билла» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт».
Ранее от коронавируса на 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков.
Сенаторы США заразились коронавирусом после вакцинации
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Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, 70-летний сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер и 69-летний законодатель-демократ от штата Колорадо Джон Хикенлупер вопреки пройденной вакцинации сообщили о получении положительных тестов на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).
«Несмотря на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался положительным. Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки», – приводит текст заявления 77-летнего сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга ТАСС.
О положительных тестах на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) сообщили также 70-летний Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и 69-летний Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Оба отметили, что чувствуют себя хорошо.
Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.
Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID
Народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.
«Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился», – рассказал он РИА «Новости». Актер отметил, что уже чувствует себя хорошо.
Он также добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя коронавирус.
«Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще в больнице», – отметил Щербаков.
По словам актера, он планирует остаться в больнице и поднять иммунитет.
Ранее актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой.
Врач объяснил высокую смертность от COVID-19 среди мужчин
Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, это связано с работой тестостерона, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что уровень выработки антител у мужчин несколько ниже. Иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает Ura.ru.
«У этой женской особенности есть и обратная сторона медали – у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма», – отметил он.
Ранее было изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин.
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В Роспотребнадзоре назвали помогающие после COVID продукты
Для восстановления организма после коронавирусной инфекции очень важно правильно питаться: в рацион должны входить цельнозерновые продукты, бобовые, не менее пяти порций фруктов, овощей и ягод, а также рыба и кисломолочные продукты, рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», – передает РИА «Новости» слова Провоторовой.
Она пояснила, что в рационе должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур – они являются отличным источником энергии, богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
Бобовые, особенно такие, как нут, фасоль, чечевица – отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк, уточнила специалист. По ее словам, очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только необходимое количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатку, необходимую для поддержания микробиома кишечника. Одна порция составляет 80-100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт.
«Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега – 3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи – они прекрасный источник жирорастворимых витаминов», – подчеркнула Провоторова. Она добавила, что при этом, от переработанных мясных продуктов, таких как сосиски, колбасы, копчености лучше отказаться в пользу жирной рыбы и морепродуктов.
В ежедневном рационе необходимы кисломолочные продукты умеренной жирности. Творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара обеспечивают полноценным белком, они отличные источники легкоусвояемого кальция и фосфора, витаминов А и витаминов группы B, уточнила врач.
А вот икра, неважно, красная или черная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами в плане реабилитации пациентов, это распространенный миф. В продукте содержатся легкоусваиваемые белки, жиры, омега-3 кислота, но при этом в консервированной икре достаточно большое количество поваренной соли, поэтому ее лучше употреблять в умеренных количествах, отметила Провоторова.
Ранее врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID.
Определен лидирующий по числу привитых от COVID регион
Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей.
В регионе полностью привились 38,16% населения. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где вакцинировались 37,66% жителей, замыкает тройку лидеров Московская область – 32,43% населения, передает РБК.
Кроме того, Белгородская область вышла на первое место по количеству жителей, получивших первую дозу прививки – почти 45% местных жителей.
Ранее были названы страны-лидеры по вакцинации населения от COVID-19.
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В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1925, Санкт-Петербурге – 1691, Московской области – 1029.
Всего в стране выявили 6 705 523 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 983 405 человек, из них 20 351 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 785 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 174 485 человек.
Накануне, 19 августа, в России выявили 21 058 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 66.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Разработчик «Спутника V» оценил переносимость вакцинации беременными
Привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» беременные женщины переносят препарат очень хорошо, никаких нареканий нет, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», – приводит слова Гинцбурга ТАСС.
Напомним, 11 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцинация беременных никаким образом не сказывается на потомстве, более того, антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку.
В конце июля американские гинекологи рекомендовали всем беременным привиться от COVID-19 в связи с особой опасностью коронавируса для этой группы населения.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. В июле Минздрав обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, разрешив, в частности, делать прививки беременным женщинам.
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В Южной Корее задумались об одобрении вакцины «Ковивак»
Южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств приступило к предварительному рассмотрению данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак».
По его данным, заявка поступила в агентство 20 августа, передает ТАСС.
Тем временем полный цикл вакцинации от коронавируса в России прошли более 21 млн человек, из них примерно 20 млн россиян вакцинировались «Спутником V», около 1 млн – «Эпиваккороной», порядка 300 тыс – «Ковиваком».
Комбинация AstraZeneca и «Спутника» показала высокий иммунитет в Азербайджане
Комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник лайт») демонстрирует высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане. Согласно предварительным данным, полученным по результатам наблюдений за 20 первыми участниками исследований, у 100% добровольцев отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2», – отмечается в сообщении.
Исследования в Азербайджане начались в феврале 2021 года. На сегодняшний день вакцинированы 64 добровольца, передает ТАСС.
Промежуточный анализ данных ранее также продемонстрировал высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заражения коронавирусом после вакцинации.
Клиническое исследование комбинации вакцин реализуется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах. Осуществляется вакцинация добровольцев в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.
Иностранным студентам разрешили вернуться на учебу в Россию
В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом согласились с предложением Минобрнауки разрешить въезд в Россию иностранным студентам из всех стран, алгоритм разработан и находится на утверждении, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы. Алгоритм – правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, – уже разработан Минобрнауки и будет утвержден в ближайшее время», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что после утверждения алгоритма иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.
«Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Он пояснил, что для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.
Ранее сообщалось, что не менее 270 тыс. иностранных студентов проходят обучение в России, порядка 18 тыс. из них обучаются по квоте правительства.
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Черногория ввела новые ограничения для въезда иностранных граждан
Требование об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус, подтверждения о вакцинации или перенесенном заболевании вводится с 10 сентября в Черногории, сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич.
«Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста», – цитирует РИА «Новости» Галича.
В Институте общественного здоровья отметили, что требование по предъявлению ПЦР-теста и подтверждение перенесенного заболевания при въезде распространяется на взрослых и детей в возрасте от 5 лет.
Отмечается, что гражданам соседних Сербии, Хорватии, Албании Боснии и Герцеговины и самопровозглашенного Косово и и черногорцам не нужно предоставлять данные документы.
Также в Институте уточнили, что свадьбы, дни рождения и другие частные праздники разрешается проводить с одним из перечисленных подтверждений у гостей. Те же правила распространяются на посетителей музеев и галерей.
В июне вице-премьер Черногории Дритан Абазович направил зампреду правительства России и председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой просьбу возобновить прямые рейсы между странами.
Ранее сообщалось, что россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза жителям России также не требуется.
В Египте заявили о почти нулевом уровне коронавируса на курортах
На популярных у россиян египетских курортах – Хургаде и Шарм-эш-Шейхе – фиксируется практически нулевое число инфицированных коронавирусом, сообщил посол Египта в России Ихаб Наср.
«Большим вызовом для нас, как и для всего мира, является пандемия коронавируса. Но мы делаем все, чтобы это не повлияло на отдых туристов, чтобы обеспечить наивысшую степень безопасности для российских туристов, как и для всех других», – цитирует посла ТАСС.
По его словам, уровень инфицированных в Египте – один самых низких в мире.
«Надо сказать, что количество заражений в двух провинциях, куда направляются российские туристы, в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, практически нулевое», – указал он.
Дипломат добавил, что Египет делает все для предотвращения заболевания туристов.
«Еще в первые дни наступления кризиса у нас было принято специальное решение о проведении необходимой санитарной обработки всех гостиниц. Была проведена вакцинация всех работников гостиниц и всех работников сектора обслуживания начиная с апреля этого года. 100% работников наших гостиниц и сферы обслуживания прошли вакцинацию два месяца тому назад», – сказал Наср.
Он добавил, что египетские власти гарантируют российским туристам «полную безопасность и стабильность».
«Можем гарантировать, что российские туристы, их безопасность будет обеспечена не только в аэропортах, но и в гостиницах, и вообще в районах их проживания», – приводит слова посла РИА «Новости».
Уровень обеспечения безопасности в египетских аэропортах соответствует международным стандартам и во многом превосходит уровень безопасности в аэропортах других стран.
Напомним, авиарейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновили с 9 августа. Планируется по пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Стоимость среднего all-inclusive-тура на двоих в Египет составит 70 тыс. рублей. Допуски на рейсы из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх также получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, Уральские авиалинии, Nordwind и Azur Air.
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Мурашко объяснил повышенную заболеваемость детей коронавирусом
Детская заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла из-за агрессивности нового штамма, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется... Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», – цитирует Мурашко РИА «Новости».
По его словам, для снижения рисков возможной передачи инфекции детям их родителям необходимо прививаться.
Ранее в Китае решили начать вакцинировать детей от трех лет от коронавирусной инфекции препаратом фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в Ухане.
Центр Чумакова рассказал о переговорах по одобрению «Ковивака» в странах Азии и Америки
Центр им. Чумакова ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения использования вакцины «Ковивак» в странах Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки, но пока конкретных договоренностей нет, сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.
«Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины «Ковивак» как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий. В то же время мы только начали исследования третьей фазы вакцины и говорить о регистрации нашего препарата за рубежом преждевременно. Никаких конкретных договоренностей пока нет, в том числе по использованию разработанной в нашем центре вакцины в Южной Корее», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее южнокорейское Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств сообщило, что начинает предварительное рассмотрение данных о безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Ковивак». Соответствующая информация в пятницу опубликована на сайте регулятора. Ведомство при этом отмечает, что южнокорейские власти пока не планируют закупки вакцины «Ковивак».