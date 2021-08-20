Гинцбург назвал лучшие вакцины от COVID-19

Аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к COVID-19, а также создают разнообразные защитные антитела по сравнению с препаратами других типов, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбург со ссылкой на РФПИ.

По его словам, все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя «Спутнику» нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант «дельта».

В РФПИ также отметили, что вакцина «Спутник V» на основе аденовирусной платформы демонстрирует эффективность 83,1% против штамма «дельта», при этом эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.

Ранее сообщалось, что комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане.