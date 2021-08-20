Голикова оценила готовность школ и детсадов к учебному году

Подготовку к новому учебному году завершили более 83 тыс. школ и детсадов (95% от общего числа в России), рассказали в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как рассказали в секретариате, Голикова провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами по готовности школ и детских садов к началу нового учебного года. На совещании были отмечены непростые условия этой подготовки: действие коронавирусных ограничений, подтопления и пожары в ряде регионов.

«Несмотря на это в большинстве регионов в плановом режиме завершается приемка образовательных организаций. На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тыс.) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям», – передает РИА «Новости» сообщение секретариата.

Кроме того, к 1 сентября этого года планируется ввести более 84 тыс. мест в 130 школах и 10,5 тыс. мест в 61 детском саду, добавляется в сообщении.

Голикова также попросила МЧС, МВД и Росгвардию обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ.

«Наша первоочередная задача начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности, включая пожарную и антитеррористическую» – заявила Голикова.

Согласно сообщению, Росгвардия, МЧС и МВД проводят комиссионные обследования образовательных организаций, в том числе оценивают степень противокриминальной защищенности объектов образования.

МВД отмечает улучшение ситуации: на 41% увеличилось количество организаций, имеющих физическую охрану, на 33,5% – оборудованных кнопками тревожной сигнализации, на 22% – оснащенных системами видеонаблюдения, на 9,7% – системами контроля доступа.

Отдельно Голикова заслушала регионы, в которых в результате пожаров или подтоплений образовательные организации не откроются 1 сентября и поручила руководителям этих регионов принять необходимые меры, чтобы дети из этих школ и детских садов смогли начать учебный год в других организациях. Этот вопрос остается на личном контроле вице-премьера.

Особое внимание Голикова также обратила на организацию горячего питания школьников начальных классов и поручила руководителям регионов взять под контроль выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков. По данным Роспотребнадзора остается всего 184 школы в 9 регионах (менее 0,5% всех школ страны), которые не отвечают необходимым требованиям.

«По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль обеспечение деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе к организации питания обучающихся, с требованиями соблюдения правил организованной перевозки детей в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении.

Ранее в пятницу в Росстате сообщили, что рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тыс. рублей, для девочки – на 3,9% до 24,1 тыс. рублей.